Позитивный проводник, который любит свою работу

Пассажирам поезда повстречался проводник, который может смело подрабатывать тамадой. Мужчина подходит к профессиональным обязанностям со всей ответственностью и успевает пошутить.
Проводник хорошего настроения
Продолжение. Мужчина определенно любит свою работу
Финальная часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Девочка потеряла любимую игрушку, но родители придумали выход из ситуации
- В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы
- Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера
- Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю
- Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...