FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11645 постов • 2568 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Позитивный проводник, который любит свою работу

Позитивный проводник, который любит свою работу (1 фото + 3 видео)

Автор:
15 февраля 2021 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   пассажир   поезд   позитив   прикол   проводник   
341
1
3
Пассажирам поезда повстречался проводник, который может смело подрабатывать тамадой. Мужчина подходит к профессиональным обязанностям со всей ответственностью и успевает пошутить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   пассажир   поезд   позитив   прикол   проводник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Вася 59 минут назад
Проводник молодец, тикток - гавнищще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Игорь 2 минуты назад
К проводнику вопросов нет. Но внимательно смотрим на пассажиров. Многие ли в масках? Да, да, в магазине 1,5м(кто это выполняет) и маска, на вокзале маска, а в поезде температуру померяли, и похрен на маску. Это всё что надо знать о борьбе с распространением короновируса в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 48 минут назад
Тот случай когда человек делает свою работу на совесть, а не отсиживается в курилке половину дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы Спасённый детёныш валлаби сделал первые шаги Спасённый детёныш валлаби сделал первые шаги Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Девочка потеряла любимую игрушку, но родители придумали выход из ситуации Девочка потеряла любимую игрушку, но родители придумали выход из ситуации
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

609736



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент»
1
69
Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент»
Небольшое недопонимание вышло
3
27
Небольшое недопонимание вышло
﻿
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#приколы#прикольные#позитив#китай#новости#фотографии#жизнь#Украина
#Юмор#животные#картинки#прикол#СССР#комментарии#смешные#на различный вкус#природа#Интересные
#интересно#факты#люди#девушки#Россия#настроение#сша#подборка#интересное#дети

На что жалуетесь?

Вернуться