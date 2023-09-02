Пентагон запустил сайт с рассекреченными видео об НЛО и информацией

На ресурсе будет публиковать вся информация об неопознанных летающих объектах и прочих неразгаданных аномалиях.
Министерство обороны США запустило сайт, на котором будет публиковаться рассекреченная информация о неопознанных аномальных явлениях (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP), для обозначения которых большинство людей использует термин "НЛО" (UFO).
Делиться с сайтом информацией и видео смогут военнослужащие и подрядчики, участвующие в американских программах. Позднее это смогут делать и обычные пользователи Сети, отмечается на ресурсе.
"На этом веб-сайте будет представлена информация, включая фотографии и видео, о раскрытых делах UAP, поскольку они рассекречены и одобрены для публичного обнародования. Остальной контент веб-сайта включает в себя репортажи о тенденциях и раздел часто задаваемых вопросов, а также ссылки на официальные отчёты, стенограммы, пресс-релизы и другие ресурсы, которые могут оказаться полезными для общественности, такие как применимые законы и сайты слежения за самолётами, воздушными шарами и спутниками", — говорится в приветственном слове главы образованного в прошлом году Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) Шона Киркпатрика.
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По словам Киркпатрика, со дня образования AARO серьёзно продвинулось в технологии сбора данных "стандартизации требований при сборе информации и снижению потенциальных угроз безопасности, которые могут представлять НЛФ (неопознанных летающих феноменов)".
Уточняется, что сайт AARO создан не только для сбора информации, но и информирования общественности о неразгаданных явлениях, с которыми сталкивались, к примеру, военные лётчики или операторы дронов.
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Сейчас на сайте опубликованы ролики, заснятые военными лётчиками США. На кадрах видны объекты круглой формы серебристого или белого цвета и имеющее размер в пределах 1-4 метров, которые не выделяют тепловых выхлопов. Все эти случаю считаются считаются неразгаданными, над их разгадкой сейчас работают учёные.
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Вот инопланетян сейчас - самое то