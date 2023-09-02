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Пентагон запустил сайт с рассекреченными видео об НЛО и информацией

Пентагон запустил сайт с рассекреченными видео об НЛО и информацией

Автор:
02 сентября 2023 15:39
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Пентагон   изучение   нло   сайт   сбор информации   феномен   
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На ресурсе будет публиковать вся информация об неопознанных летающих объектах и прочих неразгаданных аномалиях.

Министерство обороны США запустило сайт, на котором будет публиковаться рассекреченная информация о неопознанных аномальных явлениях (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP), для обозначения которых большинство людей использует термин "НЛО" (UFO).


Делиться с сайтом информацией и видео смогут военнослужащие и подрядчики, участвующие в американских программах. Позднее это смогут делать и обычные пользователи Сети, отмечается на ресурсе.


"На этом веб-сайте будет представлена информация, включая фотографии и видео, о раскрытых делах UAP, поскольку они рассекречены и одобрены для публичного обнародования. Остальной контент веб-сайта включает в себя репортажи о тенденциях и раздел часто задаваемых вопросов, а также ссылки на официальные отчёты, стенограммы, пресс-релизы и другие ресурсы, которые могут оказаться полезными для общественности, такие как применимые законы и сайты слежения за самолётами, воздушными шарами и спутниками", — говорится в приветственном слове главы образованного в прошлом году Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) Шона Киркпатрика.

По словам Киркпатрика, со дня образования AARO серьёзно продвинулось в технологии сбора данных "стандартизации требований при сборе информации и снижению потенциальных угроз безопасности, которые могут представлять НЛФ (неопознанных летающих феноменов)".


Уточняется, что сайт AARO создан не только для сбора информации, но и информирования общественности о неразгаданных явлениях, с которыми сталкивались, к примеру, военные лётчики или операторы дронов.

Сейчас на сайте опубликованы ролики, заснятые военными лётчиками США. На кадрах видны объекты круглой формы серебристого или белого цвета и имеющее размер в пределах 1-4 метров, которые не выделяют тепловых выхлопов. Все эти случаю считаются считаются неразгаданными, над их разгадкой сейчас работают учёные.

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Метки: Видео   Пентагон   изучение   нло   сайт   сбор информации   феномен   
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8  комментариев
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30k
БамбарбияКиргуду Минуту назад
Ну и кому оно нахер надо?Весь мир завален фото и видео.Проснулись.Ещё и в чёрно белом.Еб.ланы.
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22k
BiZ 8 минут назад
когда камеры были продуваемыми и пленочными. любая песчинка на ветру могла сделать сколько угодно эффектных кадров..
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1k
Arti 50 минут назад
Видео то старые и мы их неоднократно видели на фишках
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5k
Ал Ди 55 минут назад
Килпатрик))))))
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5k
Трям 57 минут назад
Мы сейчас сидим с друзьями, бухаем и ржем с этого поста!

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36k
Опаньки Час назад
ну да, ну да. 19й, 22й...

Вот инопланетян сейчас - самое то
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