Пентагон запустил сайт с рассекреченными видео об НЛО и информацией

По словам Киркпатрика, со дня образования AARO серьёзно продвинулось в технологии сбора данных "стандартизации требований при сборе информации и снижению потенциальных угроз безопасности, которые могут представлять НЛФ (неопознанных летающих феноменов)".

Уточняется, что сайт AARO создан не только для сбора информации, но и информирования общественности о неразгаданных явлениях, с которыми сталкивались, к примеру, военные лётчики или операторы дронов.