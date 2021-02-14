8 Музыкальных клипов, которые запрещены в Южной Корее по очень странным причинам

Клипы корейских артистов радуют глаз яркими костюмами, эффектной хореографией и невероятными декорациями. У них миллионы просмотров в Сети, но на местном телевидении некоторые музыкальные видео запрещены к показу. И дело вовсе не в откровенных сценах или нецензурной лексике. Порой причинами запрета становятся, казалось бы, безобидные кадры.
Blackpink — Kill This Love.
Один из самых популярных гёрл-бэндов Кореи выпустил этот клип в 2019 году. Видео сразу же запретили к показу на ТВ. Причина — кадры с участницей группы, которая ведёт машину с непристёгнутым ремнём безопасности. Впрочем, у фанатов группы есть своё объяснение. По их мнению, клип забанили, потому что он якобы оправдывает домашнее насилие.
T.O.P — Turn It Up.
Рэпер T.O.P выпустил это видео в 2010 году. Песня содержит такие строчки, как "я официальный сутенёр" и "это сообщение, чтобы соблазнить тебя", но причиной запрета послужили не они. Телесеть MBC внесла видео в стоп-лист из-за "скрытой рекламы" брендов. Dior, Louis Vuitton и YSL — именно эти марки перечисляет T.O.P в одном из куплетов.
PSY — Gentleman
Через год после выхода хита Gangnam Style PSY выпустил следующий сингл — Gentleman. Клип на песню в 2013 году установил рекорд YouTube как видео, набравшее больше всего просмотров за сутки, и удерживал его четыре года. В клипе PSY ведёт себя весьма раскованно — например, пытается снять с девушки купальник. Телесеть KBS запретила это видео к показу, но совсем не из-за этой сцены. Причиной послужили две секунды в начале клипа, во время которых исполнитель успевает пнуть дорожный конус. Этот поступок расценили как порчу чужого имущества.
Park Ji-yoon — Beep
В 2014 году певица Пак Джи Юн выпустила видео на сингл Beep, в котором отдала дань уважения культовому американскому музыкальному телешоу Soul Train. В клипе певица танцует и поёт с людьми, одетыми в ретро-костюмы. В видео также вошли отрывки из выпусков Soul Train, которые были перечислены в финальных титрах. Телесеть KBS сочла этот список слишком длинным и запретила клип к показу.
Orange Caramel — Catallena
Клип Catallena, выпущенный группой Orange Caramel в марте 2014 года, снят в стиле "болливудского диско". Трио девушек предстаёт перед зрителями в образе роллов в пластиковых упаковках с ценником в четыре тысячи южнокорейских вон (3,6 доллара). Телевизионным боссам такие метафоры не понравились, и они не допустили видео к эфиру.
EXO — Lotto
Музыкальное видео на сингл EXO Lotto содержит сцены азартных игр и петушиных боёв, но причиной запрета к показу на ТВ послужило название песни. По замыслу авторов, это сокращение от слова "лотерея", но телесети решили, что имеется в виду конкретный бренд. В конце концов EXO изменили название сингла на "Громче" и смогли исполнить его во время концертов, которые транслировались на каналах KBS и MBC.
Dean — Instagram
Сингл Instagram R&B-исполнителя Дина возглавил корейские чарты спустя два дня после релиза. Поклонники оценили его за критику нездоровых отношений молодёжи с социальными сетями. Но телесеть KBS запретила показ клипа, потому что в нём упоминается торговая марка Instagram.
F.CUZ — Dreaming I
За несколько часов до запланированной премьеры на местном телевидении в 2012 году видеоклип Dreaming I бой-бэнда F.CUZ был запрещён к показу. Действие музыкального видео разворачивается в средней школе. Один из героев надевает наушники прямо во время урока, а другие участники группы щеголяют крашеными волосами. Телесеть KBS сочла, что видео может негативно повлиять на подростков.
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- из голивудских фильмов вырезают все сцены насилия. Очень прикольно смотреть как Шварцегер размахивается для удара, но сам удар вырезан. Зашел в комнату, помахал руками - противники тихо и без крови лежат на полу. Спят, наверное
- вырезают кадры где кто-то блюет, сильно кровоточит и вообще плохо выглядит
- женскую грудь можно показывать только прикрытую. Например, рыболовной сетью.
- государство контролирует одежду, прическу, макияж и вообще внешний вид музыкантов. Они ведь могут стать примером для подражания молодежи.