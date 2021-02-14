8 Музыкальных клипов, которые запрещены в Южной Корее по очень странным причинам

Через год после выхода хита Gangnam Style PSY выпустил следующий сингл — Gentleman. Клип на песню в 2013 году установил рекорд YouTube как видео, набравшее больше всего просмотров за сутки, и удерживал его четыре года. В клипе PSY ведёт себя весьма раскованно — например, пытается снять с девушки купальник. Телесеть KBS запретила это видео к показу, но совсем не из-за этой сцены. Причиной послужили две секунды в начале клипа, во время которых исполнитель успевает пнуть дорожный конус. Этот поступок расценили как порчу чужого имущества.