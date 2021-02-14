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8 Музыкальных клипов, которые запрещены в Южной Корее по очень странным причинам

8 Музыкальных клипов, которые запрещены в Южной Корее по очень странным причинам (8 видео)

Автор:
14 февраля 2021 20:07
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: занятное   музыка   ютюб   
1236
8
Клипы корейских артистов радуют глаз яркими костюмами, эффектной хореографией и невероятными декорациями. У них миллионы просмотров в Сети, но на местном телевидении некоторые музыкальные видео запрещены к показу. И дело вовсе не в откровенных сценах или нецензурной лексике. Порой причинами запрета становятся, казалось бы, безобидные кадры.

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Метки: занятное   музыка   ютюб   
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13  комментариев
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5k
maclay 10 часов назад
Прямо новинки, для сельского клуба, 90х годов !
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26k
АнтонПолднев maclay 9 часов назад
То есть когда сейчас поют Сектор Газа после банки самогона, это нормально. Это не сельский клуб. Класс.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
я вижу яркий пример "американизации" корейского народа."на пользу,не напользу" не в этом вопрос,а сама суть процесса. за 50 лет переформатировали мозги не хилому количеству народа.
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7k
Перст Указующий ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
уже давно американизировались, и кино умеют снимать лучше,чем у нас, и собственную культуру породили, через комп. игры распространяют.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Перст Указующий 12 минут назад
хмм
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29k
Azesh 3 часа назад
неужто там цензура есть, надо же. Кто бы мог подумать.
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1k
Vic Twin 4 часа назад
Этой культуры не понимаю. Соковыжималка.
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13
юрий 9 часов назад
Я их понимаю, поддерживаю и завидую их возможностям. На законодательном уровне запретил бы очень и очень многим даже приближаться к микрофону.
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26k
АнтонПолднев 9 часов назад
По поводу творчества неоднозначно, но девчёнки классные
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7k
Cornho АнтонПолднев 8 часов назад
*девчОнки
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9k
Bill 10 часов назад
В Южной Корее существует тотальная цензура на кино, телевидение, эстраду.
- из голивудских фильмов вырезают все сцены насилия. Очень прикольно смотреть как Шварцегер размахивается для удара, но сам удар вырезан. Зашел в комнату, помахал руками - противники тихо и без крови лежат на полу. Спят, наверное
- вырезают кадры где кто-то блюет, сильно кровоточит и вообще плохо выглядит
- женскую грудь можно показывать только прикрытую. Например, рыболовной сетью.
- государство контролирует одежду, прическу, макияж и вообще внешний вид музыкантов. Они ведь могут стать примером для подражания молодежи.
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29k
Azesh Bill 3 часа назад
дела.
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4k
onebibis 10 часов назад
Почему-то мне как то п.о.х.у.й и на эти клипы и на их запреты
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