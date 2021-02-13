В Японии в городской совет выбрали специфичного политика

В небольшом японском городе Тода 31 января прошли выборы в городской совет. Они запомнились местным жителям, ведь один из кандидатов агитировал на уличных вечеринках и устраивал флешмобы.
Японский певец Супер Сумасшедший Кун решил отойти от не очень популярной карьеры в шоу-бизнесе и податься в политику. Этим решением он удивил многих чиновников, ведь внешний вид молодого человека был совсем не презентабельный – татуировки на всё тело, странный имидж.
В городской совет требовалось 25 человек и Супер Сумасшедший Кун начал предвыборную агитацию.
В городской совет требовалось 25 человек и Супер Сумасшедший Кун начал предвыборную агитацию.
Члены городского совета распределяют бюджет города, поэтому Макото Нисимото (настоящее имя певца) обещал сделать развлечения для взрослых горожан круглосуточными, а также бороться с жестоким обращением с детьми и животными.
Для тех, кому интересно посмотреть японский клип с эффектными девушками :)
Биография Макото удивила избирателей: он утверждает, что его отец состоял в якудзе, а сам певец не окончил среднюю школу и несколько лет скитался по приютам.
Избиратели посчитали молодого человека "глотком свежего воздуха среди скучных японских политиков", поэтому молодёжь голосовала за Макото. А те кто не достиг совершеннолетия, просили старшее поколение проголосовать за певца.
В итоге Супер Сумасшедший Кун стал одним из 25 членов совета и удивил своих поклонников тем, что пришёл на первое заседание 8 февраля не в эпатажном образе, а как обычный человек – с естественным цветом волос и в костюме.
В итоге Супер Сумасшедший Кун стал одним из 25 членов совета и удивил своих поклонников тем, что пришёл на первое заседание 8 февраля не в эпатажном образе, а как обычный человек – с естественным цветом волос и в костюме.
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Метки: Тода Япония выборы городской совет песни танцы шоу бизнес
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