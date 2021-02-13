В Японии в городской совет выбрали специфичного политика

Избиратели посчитали молодого человека "глотком свежего воздуха среди скучных японских политиков", поэтому молодёжь голосовала за Макото. А те кто не достиг совершеннолетия, просили старшее поколение проголосовать за певца.



В итоге Супер Сумасшедший Кун стал одним из 25 членов совета и удивил своих поклонников тем, что пришёл на первое заседание 8 февраля не в эпатажном образе, а как обычный человек – с естественным цветом волос и в костюме.