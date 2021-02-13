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В Японии в городской совет выбрали специфичного политика

В Японии в городской совет выбрали специфичного политика (4 фото + 2 видео)

Автор:
13 февраля 2021 11:13
Сообщество : Истории
Метки: Тода   Япония   выборы   городской совет   песни   танцы   шоу бизнес   
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В небольшом японском городе Тода 31 января прошли выборы в городской совет. Они запомнились местным жителям, ведь один из кандидатов агитировал на уличных вечеринках и устраивал флешмобы.

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Метки: Тода   Япония   выборы   городской совет   песни   танцы   шоу бизнес   
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8  комментариев
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2k
Евгений Афонин 2 часа назад
Политика это как тот Дракон из сказки. Вроде как начинаешь бороться с несправедливостью и вроде как победил прежнего Дракона, но со временем сам незаметно превращаешься в монстра.
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4k
Александр Зотов 12 минут назад
развёл всех)
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20k
Узбекский космонавт Полчаса назад
Алишер Тагирович Моргенштерн.
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17k
Ватаку Накомоде 39 минут назад
Можно подумать у нас в думе клоунов нет))
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−60
blokchik 47 минут назад
Молодец парень.
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1k
Женя Женя78 Час назад
пздец трэш
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41k
Митрий 2 часа назад
Таким Курилы точно доверять нельзя.
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5k
Владимир 2 часа назад
Представил себе, Путин, Зюганов, Жириновский. На месте этого танцора
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