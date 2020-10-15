30 идей праздничного маникюра на Хэллоуин

Хэллоуин не за горами. Чтобы как следует подготовиться к самой жуткой ночи в году, нужен не только костюм ведьмы (например!), но и настоящие ведьминские ногти. Длинные, короткие, с блестками и кристаллами или без, с нарисованными на них привидениями, паутиной, пауками, скелетами и летучими мышами - простор для фантазии тут огромный.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Тыквы к Хэллоуину, вдохновленные студией Ghibli
- Бесконечно странный дизайн ногтей от российского мастера маникюра
- Маникюрный салон воплощает самые безумные идеи на ногтях клиентов
- Каменное чудо: 20 креативных применений обычных булыжников
- Удивите соседей, или Как украсить дом на Хэллоуин
Метки: дизайн дизайн ногтей идеи для праздника маникюр мастерство праздничный маникюр профессионалы рекомендуют хэллоуин
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...