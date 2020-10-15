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30 идей праздничного маникюра на Хэллоуин

30 идей праздничного маникюра на Хэллоуин (31 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайн ногтей   идеи для праздника   маникюр   мастерство   праздничный маникюр   профессионалы рекомендуют   хэллоуин   
185
31
Хэллоуин не за горами. Чтобы как следует подготовиться к самой жуткой ночи в году, нужен не только костюм ведьмы (например!), но и настоящие ведьминские ногти. Длинные, короткие, с блестками и кристаллами или без, с нарисованными на них привидениями, паутиной, пауками, скелетами и летучими мышами - простор для фантазии тут огромный.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн ногтей   идеи для праздника   маникюр   мастерство   праздничный маникюр   профессионалы рекомендуют   хэллоуин   
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17k
SerGProS 4 часа назад
А иде моя любимая фетиш?..На хэллоуин

А иде моя любимая фетиш?..На хэллоуин
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1k
А. Дрейфус 2 часа назад
А где же адепты "Это все происки пиндосов! Это не православный праздник! Все, празднующие хэллоуин будут гореть в аду!"?
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