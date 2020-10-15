30 идей праздничного маникюра на Хэллоуин

Хэллоуин не за горами. Чтобы как следует подготовиться к самой жуткой ночи в году, нужен не только костюм ведьмы (например!), но и настоящие ведьминские ногти. Длинные, короткие, с блестками и кристаллами или без, с нарисованными на них привидениями, паутиной, пауками, скелетами и летучими мышами - простор для фантазии тут огромный.

0 Посмотрите, что делают профессионалы, - тогда легче будет подобрать вариант для себя.

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