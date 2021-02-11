Помощник прокурора явилась на проверку в красном леопардовом платье и вызвала гнев адвоката

Старший помощник прокурора Юлия Волкова приехала на проверку сельхозпредприятие «Анино». Приехав на место, Юлия тут же затмила собой светило. В её ногтях были бриллианты, платье было как яркое пятно посреди серого пейзажа. Однако, по закону, все служащие должны носить скучные синие одежды. Однако, Юли я видимо решила, что форма не достойна её красоты. Окружающие оценили наряд помощника прокурора, особенно адвокат предприятия. Мужчина снял на видео Юлию и отправил жалобу в прокуратуру.