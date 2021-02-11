Помощник прокурора явилась на проверку в красном леопардовом платье и вызвала гнев адвоката

Как и все женщины, помощник прокурора Подмосковья Юлия Волкова любит одеваться красиво. На очередную проверку Юлия пришла в ярко-красном леопардовом платье и просто ослепила адвоката. Мужчина совладал со своими чувствами и отправил жалобу.
Старший помощник прокурора Юлия Волкова приехала на проверку сельхозпредприятие «Анино». Приехав на место, Юлия тут же затмила собой светило. В её ногтях были бриллианты, платье было как яркое пятно посреди серого пейзажа. Однако, по закону, все служащие должны носить скучные синие одежды. Однако, Юли я видимо решила, что форма не достойна её красоты. Окружающие оценили наряд помощника прокурора, особенно адвокат предприятия. Мужчина снял на видео Юлию и отправил жалобу в прокуратуру.
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Из-за жалобы адвоката Юлию лишили премии, ведь все прокуроры обязаны носить форму, и ничего другого, сообщает Mash.
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Про «красиво» сомнительно.
Кстати эта свиноматка отличная иллюстрация того, что за ворованные у народа денег ничего не купишь. Как была продавщица на черкизоне так и осталась Хотя путяга и завалил своих быдло-штурмовиков деньгами. Какая же гопота дебилоидная в России на всех гос должностях...
Вы подумайте, просто ей, наверное не комфортно (читай - стыдно) носить "прокурорскую форму".
Может быть она себя считает - честным человеком. А вы не неё набросились.
ИМХО.
Тебе напяль позор один.
Тебе шитья пойдёт аршин
Где деньги, Зин?..(с)