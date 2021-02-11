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Помощник прокурора явилась на проверку в красном леопардовом платье и вызвала гнев адвоката

Помощник прокурора явилась на проверку в красном леопардовом платье и вызвала гнев адвоката (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: адвокат   видео   жалоба   интересное   мода   наряд   прокурор   фото   
3905
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Как и все женщины, помощник прокурора Подмосковья Юлия Волкова любит одеваться красиво. На очередную проверку Юлия пришла в ярко-красном леопардовом платье и просто ослепила адвоката. Мужчина совладал со своими чувствами и отправил жалобу.

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Метки: адвокат   видео   жалоба   интересное   мода   наряд   прокурор   фото   
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10k
alexis 3 часа назад
Как и все женщины, помощник прокурора Подмосковья Юлия Волкова любит одеваться красиво (С)
Про «красиво» сомнительно.
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4
Liberman 59 секунд назад
а что она носит на месте лица?
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322
Олег 6 минут назад
адвокат думает, что после этих съемок к ниму приедет добрый и пушистый помощник прокурора в форме? Леопардовая тетя наверняка даст напутствие следующему проверяющему
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1k
Дмитрий 11 минут назад
Вот вторую тему смотрю(первая про хабаровскую пукающую майоршу) и вот откровенно! Типично диванное и хомячковое мышление большинства "комментаторов". Что там в ее одежде выдающегося? С чего адвокат взял, что на "коготочках" прям бриллианты? Но нет! Все зацепились только за "леопардовое платье" и "жирную озлобленную колхозницу". Вы понимаете кто снял данное видео и для чего? Откровенный провокатор, он же адвокат снимает это видео явно и очевидно для чего. Единственный косяк у женщины, что она удостоверение с собой не взяла, я так понимаю. Судить о комплекции!!!!! Ну тут(или здесь) совсем слов нет. Это как: "Этот жирный- значить точно вор! А этот худой- явно нищий, есть не чего!" Разговаривает она с адвокатом предельно вежливо. Ношение гражданской формы одежды(у прокурорских точно не знаю, но почти уверен) допускается при исполнении своих обязанностей. Ребята! Ну что же вы всех огульно то так? Думалку то нужно включать хоть иногда. Хотя кому я это....
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381
Z Ramsvsegda Полчаса назад
Совсем не это надеялся увидеть!
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69k
Иван Полчаса назад
Можете конечно заминусить, но мне интересно, что она там ему про документы ответила и зачем это музыкой закрыли?
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3k
AlcoVolk 45 минут назад
шпалоукладчица легкого поведения какая-то.
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247
Sasha_gt 47 минут назад
Хищника не спрятать под серой унылой формой, ловкость кошки грация картошки
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46
Племянник Путина 58 минут назад
вот что в голове у этих тушь? ну реально единственное, что подходит на такое туловище, это мешок из под картошки, но нет же, стараются эту мерзость в что-то яркое всунуть.
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247
Sasha_gt Племянник Путина 49 минут назад
Да там по лицу все видно
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1k
Domax3000 Племянник Путина 41 минуту назад
Тушь...
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3k
Владимир Час назад
одна пердит,друга леопардом скачет.да что же за власть у нас такая.
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589
Лучший Друг Владимир Полчаса назад
Власть, которая не просила вас рожать...
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8k
harlamov Час назад
А на гос службу только жирных озлобленных колхозниц берут? Там кастинг какой-то?
Кстати эта свиноматка отличная иллюстрация того, что за ворованные у народа денег ничего не купишь. Как была продавщица на черкизоне так и осталась Хотя путяга и завалил своих быдло-штурмовиков деньгами. Какая же гопота дебилоидная в России на всех гос должностях...
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1k
Эрик Час назад
Обратная сторона медали.
Вы подумайте, просто ей, наверное не комфортно (читай - стыдно) носить "прокурорскую форму".
Может быть она себя считает - честным человеком. А вы не неё набросились.
ИМХО.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Попробуй на нее форму пошить...Там одного сукна пойдет ,весь лимит подмосковной прокуротуры!
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395
D. K Нанук Паналык Час назад
К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль позор один.
Тебе шитья пойдёт аршин
Где деньги, Зин?..(с)
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6k
Dima 2 часа назад
Она просто знает, что на женщин в леопардовом, охотятся мужчины в камуфляже.
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−80
vova old 2 часа назад
Типа ей это помогло по жизни? как Интересно как это там адвокат выглядит если это ему что-то затмевает. колхоз полный
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1k
Йожык 2 часа назад
И вот это чудо представляет исполнительную власть! Леопардовые лосины что не напялила для завершения образа? Видимо в стирке.
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655
zu4ara 2 часа назад
Бабища колхозная
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16k
Anna zu4ara 2 часа назад
ну так не теслу приехала проверять
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41k
Митрий 2 часа назад
На сельскую продавщицу больше похожа.
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335
Старичок 2 часа назад
похоже "модный приговор" переехал на фишки.
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Какая безвкусица...
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1k
ALEX Доктор Джонс Час назад
Что налезло - то и надела.
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