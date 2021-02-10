Госдума повысила в 4 раза штрафы за невыполнение требований силовиков на митингах

Государственная дума РФ в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который предусматривает четырехкратное повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.
Повторное "неповиновение законному распоряжению" или "воспрепятствование выполнению служебных обязанностей" сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Минобороны, если оно совершено организатором или участником митинга, собрания, демонстрации, пикетирования или шествия, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, или административный арест сроком до 30 суток, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей, передает ТАСС.
Законопроект был внесен депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным, который является автором и других репрессивных инициатив.
Помимо этого, в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.
Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.
Законопроект был внесен депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным, который является автором и других репрессивных инициатив.
Помимо этого, в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.
Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя необходимость таких поправок, сослался на мировой опыт. "Во многих странах существует такая ответственность, ее несут те, кто проводит митинги, их организует, - сказал он. - Чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в большинстве стран Совета Европы, в США все эти вопросы законодательно решены".
Ранее 16:32, 7 января 2021: Господин Володин заявил...
-Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — сказал Вячеслав Володин.
После событий в Вашингтоне стало бессмысленным считать Америку образцом демократии, считает он.
Ранее 16:32, 7 января 2021: Господин Володин заявил...
-Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — сказал Вячеслав Володин.
После событий в Вашингтоне стало бессмысленным считать Америку образцом демократии, считает он.
ПС: Т.е. Мы хотим , как в Америке, которая деградирует и посягает на основные права граждан? Не очень понятна позиция г-на Володина...
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