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Госдума повысила в 4 раза штрафы за невыполнение требований силовиков на митингах

Госдума повысила в 4 раза штрафы за невыполнение требований силовиков на митингах (2 фото)

Автор:
10 февраля 2021 23:04
Метки: бред   история   факты   
247
2
Государственная дума РФ в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который предусматривает четырехкратное повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.
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Метки: бред   история   факты   
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22  комментария
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65k
Вит Вит 4 часа назад
Сроки надо давать,а не штрафовать!!!!
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17k
Vital Idol 14 минут назад
ну, если несогласовывать митинги, а только устраивать путинги....
Ссылка www.youtube.com
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17k
Vital Idol 54 минуты назад
а, вот его позиция....
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7k
Олег 2 часа назад
Прекрасные новости.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Теперь слабовиков обдерут, как липку. Болтун Госдумы Володин все правильно сказал.
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
За принятие дебильных законов-пожизненный эцих с гвоздями.
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473
Alex 3 часа назад
препятствовать митингам это же ,например ,не с коррупцией бороться...
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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27k
lem02 3 часа назад
Вот так государство превратилось в банду.
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3k
Свирепый Бамбр lem02 2 часа назад
В смысле... превратилось?
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1k
Riddick 3 часа назад
Нет ничего удивительного. То что сейчас происходит - об этом говорил покойный Немцов. Власть вкручивает гайки. Только это коррупированую власть не спасёт от гнева народа
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7k
Олег Riddick 2 часа назад
Да кто вас кучки идиотов боится то?
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33k
kalinser Riddick 36 минут назад
"вкручивает гайки" Гайки не вкручивают,закручивают
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39k
doker 4 часа назад
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54k
Алекс Юстасов 4 часа назад
Встаем с колен, хуле!
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3k
x3matic Алекс Юстасов 4 часа назад
Такие как вы не встанут.Сосать ваш удел.
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65k
Вит Вит Алекс Юстасов 4 часа назад
Не вставай,оставайся в коленно-локтевой.....
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14k
Поручик x3matic 4 часа назад
И он такой, ЧСХ, не один - видишь, как количество "минусов в карму" под твоим комментом увеличивается? Так это счётчик "сосущих на коленях". Они бы и жопки свои радостно запродали, да вот только их тощие филеи никому не интересны...
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566
Лучший Друг 4 часа назад
Госдума повысила в 4 раза штрафы за невыполнение требований силовиков на митингахПосмотреть
Госдума повысила в 4 раза штрафы за невыполнение требований силовиков на митингах
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