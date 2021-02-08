Бунт! Закатаем чулки под коленку!

Закатанные ниже колен чулки - бунтарская мода 1920-х! Девушки жаждали свободы, не желая носить неудобные пояса с подвязками и париться в плотных чулках в летнюю жару. Закатанные выше колена чулки стали модным трендом, а закатанные ниже и открывающие голые коленки - бунтом и заявкой на слом системы. Вот она, непристойная мода столетней давности!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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