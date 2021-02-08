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Бунт! Закатаем чулки под коленку!

Бунт! Закатаем чулки под коленку! (11 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1920-е   бунт   голые коленки   девушки   история   мода   факты   чулки   
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Закатанные ниже колен чулки - бунтарская мода 1920-х! Девушки жаждали свободы, не желая носить неудобные пояса с подвязками и париться в плотных чулках в летнюю жару. Закатанные выше колена чулки стали модным трендом, а закатанные ниже и открывающие голые коленки - бунтом и заявкой на слом системы. Вот она, непристойная мода столетней давности!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1920-е   бунт   голые коленки   девушки   история   мода   факты   чулки   
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436
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Секс)
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Алексей 17 минут назад
Бесстыжие! Как так можно?! Это же разврат и падение нравов! А вдруг дети увидят?

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Доктор Джонс 19 минут назад
Как непристойно!
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Дмитрий 36 минут назад
Они такие страшные, что им можно)
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56k
Масяня Дмитрий 19 минут назад
Не все. Девушка с веером просто прелесть ))))
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