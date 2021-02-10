«Вы самое слабое звено»: Киселева поставила на место stand-up комиков

В новом выпуске программы «Слабое звено» приняли участие популярные stand-up комики. Молодые люди пытались рассмешить строгую Марию Киселеву, но у них ничего не вышло. Ведущая завила, что шутки не блещут оригинальностью. Поспорить с ней сложно За целый час программы ни одной смешной или остроумной шутки рассказано не было.
Похоже, что в новом выпуске программы «Слабое звено» комики насмешили всех лишь своим уровнем эрудиции. Участники ответили на малое количество вопросов, и получили минимальные баллы. «Блестяще! Две тысячи в банке! В этом раунде вы рассмешили абсолютно всех своими знаниями», — негодовала ведущая шоу.
Ещё больше Киселеву расстроили шутки комиков. Один заявил, что его шутки несмешные. Второй, 27-летний Ваня Усович, попытался рассказать шутку, но его попытка оказалась провальной.
«Недавно был в одной компании, там со всеми познакомился, — начал делиться историей комик. — И в какой-то момент общения ко мне подходит один новый знакомый и говорит: «А ты реально белорус?». Я подумал: «А в чем вообще смысл кому-то врать, что ты белорус, какие это может дать плюсы? У меня ни разу не было, чтобы я говорил девушке, мол, поехали ко мне, а она: «Пошел ты!». Я говорю: «Я белорус». А она: «Возьми меня, бульбаш».
Киселёва в упор посмотрела н юмориста и заявила: «Но это не смешно».
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После этого остальные участники попытались поддержать Ваню, но Киселёва продолжила высказывать своё мнение.
«Вы меня, конечно, простите, но я каждого из вас вижу в первый раз. Вы, наверное, очень популярные люди. Но я с вами не знакома. Хочу узнать, почему люди смеются, когда вы выступаете. Потому что все, что вы делаете здесь и говорите, совершенно не смешно»., - заключила она.
В итоге победителем программы стал Руслан, который выиграл 82 тысячи рублей.
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Да,шутка про 97 слов обычных и 3 матерных, которую Усович произнес даже не улыбнувшись, понятна только белорусам.
Но тебе нельзя это слово произносить, потому что твоя су.. женщина умеет так говорить, когда ты косячишь.
ТЫ КОСЯЧИШЬ...
Сними юбку, Леди.. твои яйца скукожились!!!
Когда у женщины плохое настроение, когда у женщины истерика, когда женщина не понимает, что происходит.. но, б.л.я.д.Ъ Я КОСЯЧУ - это уже как приученный к лотку кастрированный кот
самая хорошая ""шутка"" от этих комиков ( чуть другим словом их не написал , на букву Г ) ,
Стоило...
Конечно комики слабые, спорить глупо, но юмор вообще вещь своеобразная. Мне куда ближе юмор Зощенко и мои интересы по сути никто не представляет на эстраде. Стоит ли осуждать чужие предпочтения? Нет конечно. Кому-то нравится Петросян, многие на Фишках любят Задорного. Тоже ведь спорные юмористы.
А эти люди, похоже, на полном серьёзе думают, что они комики и что у них искромётный юмор.
Петросян и то смешнее шутит...
Без заученного авторского текста - полные бездарности.
Знакомые неоднократно сталкивались с этой тусовкоц в Сочи.
Миша-армянин - ещё ничего, за счёт артистизма.
Остальные - абсолютный ноль без текста на бумажке