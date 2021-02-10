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«Вы самое слабое звено»: Киселева поставила на место stand-up комиков

«Вы самое слабое звено»: Киселева поставила на место stand-up комиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: Киселёва   видео   интересное   комики   поставила на место   слабое звено   фото   
2916
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В новом выпуске программы «Слабое звено» приняли участие популярные stand-up комики. Молодые люди пытались рассмешить строгую Марию Киселеву, но у них ничего не вышло. Ведущая завила, что шутки не блещут оригинальностью. Поспорить с ней сложно За целый час программы ни одной смешной или остроумной шутки рассказано не было.

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Метки: Киселёва   видео   интересное   комики   поставила на место   слабое звено   фото   
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29  комментариев
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Киселева хороша в роли стервы на этой передачке. Хромченко должна за ней портфель носить.
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17k
kamanch 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Перст Указующий 13 минут назад
когда я прохожу мимо телевизора и наблюдаю этих стендап-комиков, мне тоже не смешно.
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536
Бендер Сгибатель Родригес 17 минут назад
Кто все эти популярные люди? Один клоун на вопрос, кого играла какая-то актриса в "Гамлете", ответил: "Его тёлку." Это уровень старшеклассника, который не видит разницы, в каком он обществе, лишь бы ляпнуть что-то глупое (смешное, на его взгляд) и показаться всем эдаким лихим весельчаком. Второй там босса включил: "Они должны были выслуживаться передо мной, помня о моём статусе. Их мы не увидим больше в нашем клубе." Ну и позор. Когда ты туп и не хочешь исправляться и ничего не умеешь, то тебе прямая дорога в блогеры, стэндаперы и прочую шваль.
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49k
DonNerka Полчаса назад
Она права, многие "сетндаперы" считают юмором выдать что-то типа: "Сегодня утром хотел пукнуть, но... бзднул с подливкой! Ба-дум-тссссс!"

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12k
Аристарх Похер Полчаса назад
Я бы послушал Усовича. А Киселёву смотрел бы и слушал только под принуждением.

Да,шутка про 97 слов обычных и 3 матерных, которую Усович произнес даже не улыбнувшись, понятна только белорусам.
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2k
Ilya Volodin Полчаса назад
Этот же гм..комик вообще несмешной, я его увидел у Урганта - жалкое зрелище.
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2k
Ilya Volodin Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Андрей 37 минут назад
Вот она прикольная. Только моя женщина умеет так говорить, когда я косячу. С такими стервозными нотками, чтобы аж противно было.
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17k
kamanch Андрей 18 минут назад
Это называется Сука.
Но тебе нельзя это слово произносить, потому что твоя су.. женщина умеет так говорить, когда ты косячишь.
ТЫ КОСЯЧИШЬ...
Сними юбку, Леди.. твои яйца скукожились!!!

Когда у женщины плохое настроение, когда у женщины истерика, когда женщина не понимает, что происходит.. но, б.л.я.д.Ъ Я КОСЯЧУ - это уже как приученный к лотку кастрированный кот
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1k
Димон 42 минуты назад
я думал, этой программы уже лет 10 как нет
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17
*опа 42 минуты назад
Они сами назначили себя популярными комиками?
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2k
Александр Едигаров 59 минут назад
Даже немного заводит своей стервозностью)
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1k
Alex Xela Час назад
Представил Киселёву в форме офицера SS. Ух... ))))
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4k
Александр Иванов Alex Xela 53 минуты назад
Это Скабеевой больше подходит.
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8k
ГородДомов Час назад
Купание красного карася
это
самая хорошая ""шутка"" от этих комиков ( чуть другим словом их не написал , на букву Г ) ,
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17
*опа ГородДомов 42 минуты назад
А стоило бы заменить буквы...
Стоило...
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1k
Максим Час назад
Начать следует с того, что "сильных" в этом видео нет вообще, само шоу копия британского и повторяет даже поведение ведущей (кому интересно шоу называется The Weakest Link). Так что игра со всех сторон, только и всего.
Конечно комики слабые, спорить глупо, но юмор вообще вещь своеобразная. Мне куда ближе юмор Зощенко и мои интересы по сути никто не представляет на эстраде. Стоит ли осуждать чужие предпочтения? Нет конечно. Кому-то нравится Петросян, многие на Фишках любят Задорного. Тоже ведь спорные юмористы.
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Красиво она их расписала, куча неудачников, которые пытаются выдавить из себя подобие юмора. Маша сильнее их всех вместе взятых.
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979
СДД 2 часа назад
Машка образумилась? Надо же, когда-то ее яд раздражал неимоверно. В "Идиоте", впрочем, сыграла достойно.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Мария - красотка: правду и по делу!
А эти люди, похоже, на полном серьёзе думают, что они комики и что у них искромётный юмор.

Петросян и то смешнее шутит...
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7k
Перст Указующий Leo Sun 12 минут назад
да петросян глыба по сравнению с этими))
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1k
O.Bender1 2 часа назад
Комики?! Петросян смешнее.
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Правду сказала.
Без заученного авторского текста - полные бездарности.
Знакомые неоднократно сталкивались с этой тусовкоц в Сочи.
Миша-армянин - ещё ничего, за счёт артистизма.
Остальные - абсолютный ноль без текста на бумажке
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3k
aleksei Броненосец Потелкам 2 часа назад
А Comedy club лучше? Однако большая часть считает, что они очень смешные, попа-писечный юмор и кривляние - народу очень нравится
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74k
Броненосец Потелкам aleksei 2 часа назад
Та это ж одна туса.....
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2k
Владимир 2 часа назад
юмор у них,конечно-на уровне дибилов
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4k
Александр Иванов Владимир 52 минуты назад
После Задорнова-пустота...
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