«Вы самое слабое звено»: Киселева поставила на место stand-up комиков

Похоже, что в новом выпуске программы «Слабое звено» комики насмешили всех лишь своим уровнем эрудиции. Участники ответили на малое количество вопросов, и получили минимальные баллы. «Блестяще! Две тысячи в банке! В этом раунде вы рассмешили абсолютно всех своими знаниями», — негодовала ведущая шоу.

Ещё больше Киселеву расстроили шутки комиков. Один заявил, что его шутки несмешные. Второй, 27-летний Ваня Усович, попытался рассказать шутку, но его попытка оказалась провальной.

«Недавно был в одной компании, там со всеми познакомился, — начал делиться историей комик. — И в какой-то момент общения ко мне подходит один новый знакомый и говорит: «А ты реально белорус?». Я подумал: «А в чем вообще смысл кому-то врать, что ты белорус, какие это может дать плюсы? У меня ни разу не было, чтобы я говорил девушке, мол, поехали ко мне, а она: «Пошел ты!». Я говорю: «Я белорус». А она: «Возьми меня, бульбаш».

Киселёва в упор посмотрела н юмориста и заявила: «Но это не смешно».