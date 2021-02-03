Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте

"Мне рассказывали, что в четыре года, когда няня отвела меня посмотреть на моего новорожденного брата Хьюго, я серьезно сказал: “Мне бы больше хотелось маленького котенка". Я люблю собак, но кошки всегда значили для меня больше. Они были мудрыми и отзывчивыми спутниками моих долгих одиноких часов," - писал Генте в автобиографии 1936 года.