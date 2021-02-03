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Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте

Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте (28 фото)

Автор:
03 февраля 2021 13:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   история   коты   кошки   ретро фото   старые фото   фото   фотограф   
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Американский фотограф немецкого происхождения Арнольд Генте (1869–1942) в начале своей карьеры сделал серию фотографий женщины, позирующей с его кошкой. После этого фотограф так увлекся подобными портретами, что начал делать все больше снимков. Он считал, что коты на руках женщин - самое прекрасное зрелище в мире.

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Метки: животные   история   коты   кошки   ретро фото   старые фото   фото   фотограф   
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1  комментарий
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Racer777 2 часа назад
Мне одному показалось, что на большинстве снимков один и тот же модель-котеец?
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