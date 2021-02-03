Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте

Американский фотограф немецкого происхождения Арнольд Генте (1869–1942) в начале своей карьеры сделал серию фотографий женщины, позирующей с его кошкой. После этого фотограф так увлекся подобными портретами, что начал делать все больше снимков. Он считал, что коты на руках женщин - самое прекрасное зрелище в мире.
Арнольд Генте (Arnold Genthe) начал фотографировать дам с котами с 1906 года. Он увлекся этим, и за несколько лет у него набралось немало подобных портретов. При этом он фотографировал женщин с четырьмя своими котами, каждого из которых звали Баззер (Buzzer) - видимо, фотографу очень нравилась эта кличка.
"Мне рассказывали, что в четыре года, когда няня отвела меня посмотреть на моего новорожденного брата Хьюго, я серьезно сказал: “Мне бы больше хотелось маленького котенка". Я люблю собак, но кошки всегда значили для меня больше. Они были мудрыми и отзывчивыми спутниками моих долгих одиноких часов," - писал Генте в автобиографии 1936 года.
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