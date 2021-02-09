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В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам

В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: prank   Автомобиль   видео   краска   краснодар   потасовка   
3843
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Краска была смывающаяся, но водитель об этом знать не мог. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой тиктокер отправился в нокаут, а его друзья в отместку разбили лобовое стекло автомобиля.

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Метки: prank   Автомобиль   видео   краска   краснодар   потасовка   
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80  комментариев
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3k
4ijik 2 часа назад
С каких пор, мудаков стали называть пранкерами?
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1k
anatolis 18 секунд назад
Геру и автора ролика, а точнее комментатора о.т.п.и.з.д.и.т.ь
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17k
babuby Минуту назад
Таких пранкеров грузить в багажник, вывозить в лес, и привязывать к деревьям саморазлагающейся верёвкой.
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34k
figny 2 минуты назад
уроды!
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4k
Slv01 4 минуты назад
Жаль, что не Америка... там блохера пристрелили как бешенную собаку и полиция признала действия оправданными...
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1k
ГюльнарШарипова 5 минут назад
Тик-ток?-По хлебалу чпок.
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1k
MC 7 минут назад
Агрессивные пранкеры-гомосексуалисты.
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3k
Свирепый Бамбр 8 минут назад
Надеюсь ушатанный герасим на всю жизнь дурачком останется, а на каминтатара дырявого НЛО упадет.
Дегенераты!
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12k
Пумба 11 минут назад
Если шутка (какого х...я называть это каким-то пранком?!!) переходит определенную грань - шутник должен быть готов расплатиться рылом. А то и похуже. Именно поэтому всегда радуюсь когда "пранкеры" получают в табло.
Когда я только поступил в институт, старшекурскники рассказывали такую байку.
Один студент тянул на красный диплом. Пришло время дипломироваться. И, как всегда, прямо перед защитой диплома срочно потребовалось переделать главный чертеж. А на нашей специальности главный чертеж - это грузовик в трех видах и с кучей разрезов-видов-сечений. И вот студент в поте и мыле, трое суток без сна вычерчивает на кульмане этот чертеж. Заканчивает в час ночи перед защитой диплома. Падает спать. А соседу по комнате приходит в голову гениальная шутка. Он обтягивает кульман с чертежом полиэтиленовой пленкой и щедро брызгает на него чернилами. Утром дипломник просыпается, видит такой кошмар и просто трогается умом. Пранк удался.
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9k
iliaodin 13 минут назад
Весь пипец. И он же, шутник а еще и агрессор. Видите ли, его шуток не понимают. Пусть, в конце концов именно таких ОМОН и собирает. Будет настоящая польза.
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8k
uehl 16 минут назад
слэнг заднеприводного.
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1k
Fara Zolkin 17 минут назад
Комментарий к видео 4 классика, фразы сука детские и неотесанные. Парень получил по заслугам, а друзья шакалята, имбецилы.
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1k
Fara Zolkin 17 минут назад
4 классника
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15k
Александр 18 минут назад
Нападение группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия.

Надеюсь мужик заднюю не включит, тогда эти тиктокеры, прилично, будут кукарекать на зоне.
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8k
Атеист 20 минут назад
У болезни "Блогер" есть стадии:
1. Ютубер
2. Инстаграмер
3. Тик-токер
4. Тик-токер - пранкер.
может есть и еще, я не спец :)

Личностей с 4ой стадией болезни Блогера надо изолировать нахер! Это уже полные моральные уроды, способные на что угодно.
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4k
Slv01 Атеист 2 минуты назад
практику США брать надо... там 4-ю стадию отстреливают...
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4k
Estetik 22 минуты назад
Что же из них вырастет? Отберите у них телефоны, и не будут знать, чем им занятся...жизнь тут же потеряет всякий смысл...
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1k
Domax3000 Полчаса назад
ПОКОЛЕНИЕДОЛБОЁБОВ!!!
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2k
Serhio Konyakoff Полчаса назад
Сборище какой-то тупой биомассы.Коментатор вообще долбо@б со словарным запасом меньше,чем у Эллочки Людоедки.Самое лучшее,если бы они все сдохли и освободили место на Земле.Ей богу!
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25k
Notan Blaine Полчаса назад
Этих шутников нужно привлекать к общественным работам, чтобы поняли каким трудом достаются вещи, особенно такие дорогие как авто.
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2k
Варг Полчаса назад
трындец логига у олигафрена... краску можно ж отмыть это пранк... писец мля, гуано тоже можно отмыть... сказал бы для кучи что лобовуху разбил это тоже пранк, ее ж поменять можно
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3k
Roninsamuray 38 минут назад
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173
trancer001 40 минут назад
Тупые пранкеры
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