В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам

Краска была смывающаяся, но водитель об этом знать не мог. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой тиктокер отправился в нокаут, а его друзья в отместку разбили лобовое стекло автомобиля.
Вечером 8 февраля группа тиктокеров собралась в центре Краснодара недалеко от ТЦ "Галерея", чтобы поснимать свои зажигательные ролики, но как обычно бывает у малолетних
дебилов блогеров - все пошло не по плану.
Пока подростки общалась у входа в "Галерею" один из них подошел к припаркованному на обочине автомобилю и принялся на нем рисовать сердечки. Однако эти рисунки вызвали во владельце автомобиля далеко не нежные чувства. Он толкнул тиктокера, а в ответ получил кулаком в лицо. Завязалась потасовка, в ходе которой блогер выхватил по лицу и упал без сознания.
Судя по всему, блогеры пытались объяснить водителю, что эту краску легко смыть и его просто решили разыграть. Но он уже не слушал подростков и плеснул одному из них в лицо водой. Блогер же в отместку разбил лобовое стекло автомобиля дубинкой, которую заблаговременно достал из соседней машины.
Один из блогеров озвучил свою версию случившегося (18+):
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Как разрешился этот конфликт, неизвестно. Но роликом наверняка заинтересуются правоохранительные органы.
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Дегенераты!
Когда я только поступил в институт, старшекурскники рассказывали такую байку.
Один студент тянул на красный диплом. Пришло время дипломироваться. И, как всегда, прямо перед защитой диплома срочно потребовалось переделать главный чертеж. А на нашей специальности главный чертеж - это грузовик в трех видах и с кучей разрезов-видов-сечений. И вот студент в поте и мыле, трое суток без сна вычерчивает на кульмане этот чертеж. Заканчивает в час ночи перед защитой диплома. Падает спать. А соседу по комнате приходит в голову гениальная шутка. Он обтягивает кульман с чертежом полиэтиленовой пленкой и щедро брызгает на него чернилами. Утром дипломник просыпается, видит такой кошмар и просто трогается умом. Пранк удался.
Надеюсь мужик заднюю не включит, тогда эти тиктокеры, прилично, будут кукарекать на зоне.
1. Ютубер
2. Инстаграмер
3. Тик-токер
4. Тик-токер - пранкер.
может есть и еще, я не спец :)
Личностей с 4ой стадией болезни Блогера надо изолировать нахер! Это уже полные моральные уроды, способные на что угодно.