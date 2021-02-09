В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам

Вечером 8 февраля группа тиктокеров собралась в центре Краснодара недалеко от ТЦ "Галерея", чтобы поснимать свои зажигательные ролики, но как обычно бывает у малолетних дебилов блогеров - все пошло не по плану.

Пока подростки общалась у входа в "Галерею" один из них подошел к припаркованному на обочине автомобилю и принялся на нем рисовать сердечки. Однако эти рисунки вызвали во владельце автомобиля далеко не нежные чувства. Он толкнул тиктокера, а в ответ получил кулаком в лицо. Завязалась потасовка, в ходе которой блогер выхватил по лицу и упал без сознания.

Судя по всему, блогеры пытались объяснить водителю, что эту краску легко смыть и его просто решили разыграть. Но он уже не слушал подростков и плеснул одному из них в лицо водой. Блогер же в отместку разбил лобовое стекло автомобиля дубинкой, которую заблаговременно достал из соседней машины.