Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Да, Советский союз проиграл войну США. Как и все страны социалистического блока лежал в руинах в то время. Как и Германия в 20-е... Ну и? Любая страна, потерпевшая поражение в войне, выглядит неприглядно и жизнь у людей тяжелая... Но выбрались ли мы из той жопы, вот в чем вопрос? А если выбрались, то какой ценой?
Современная Россия совсем не похожа на рай на земле. Да и противостояние с Америкой - липовое. Вся элита там живет, хранит деньги, учит детей, покупает недвижимость.
Советский союз боролся, проиграл и люди заплатили свою цену.
Сейчас - лежащая под США элитка и нищий, бесправный народ.
Картиночки конечно получше сейчас можно сфоткать, да и дворец у Генсека пожирнее.
Но вот лучше ли стало людям?
Сейчас даже такой вопрос задать - крамола.
А кто не согласен - дубинкой по хребту и в автозак...
Да-да, спасибо благодетели, сейчас гораздо лучше))