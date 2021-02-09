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Период распада

Период распада (50 фото)

Автор:
09 февраля 2021 15:47
Метки: 92-е   ретро   фото   
559
50

Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны

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Метки: 92-е   ретро   фото   
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4k
ваня панкин Час назад
мля-я-я, самое ублюдочное время... сколько народу положили...
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8k
harlamov 24 минуты назад
Пост под которым надо восхищаться и петь осанны Путину?))
Да, Советский союз проиграл войну США. Как и все страны социалистического блока лежал в руинах в то время. Как и Германия в 20-е... Ну и? Любая страна, потерпевшая поражение в войне, выглядит неприглядно и жизнь у людей тяжелая... Но выбрались ли мы из той жопы, вот в чем вопрос? А если выбрались, то какой ценой?
Современная Россия совсем не похожа на рай на земле. Да и противостояние с Америкой - липовое. Вся элита там живет, хранит деньги, учит детей, покупает недвижимость.
Советский союз боролся, проиграл и люди заплатили свою цену.
Сейчас - лежащая под США элитка и нищий, бесправный народ.
Картиночки конечно получше сейчас можно сфоткать, да и дворец у Генсека пожирнее.
Но вот лучше ли стало людям?
Сейчас даже такой вопрос задать - крамола.
А кто не согласен - дубинкой по хребту и в автозак...
Да-да, спасибо благодетели, сейчас гораздо лучше))
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975
Дмитрий Час назад
Школьная,14 работает еще?)))
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−109
Николай Красножопов 2 часа назад
Расстреливать надо было, расстреливать. И никаких навальнят бы не было щас.
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9k
Николай 2 часа назад
Зато мы с америкой были чуть ли не лучшие друзья.
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11k
Юрий Николаевич Николай Час назад
Это да. Алкаш первым Клинтону позвонил сообщить, что Союз развалили.
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10k
alexis Николай Час назад
Собачкой были.
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19k
Слепой Пью Николай Час назад
Этих бы друзей... куда-нибудь в музей...
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5k
Владимир 2 часа назад
Как пережили те времена, хрен его знает. Отправить бы туда, где Америка друзья, на недельку, другую нынешнюю молодежь. Может быть, что нибудь поняли.
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11k
Юрий Николаевич Владимир Час назад
Они бы там не выжили. Кафешек нет, интернета нет. У хлюпиков в первый же день отжали мобилы. Борзых, шлепнули сразу. Бойцов взяли бы в бригады, но потом все равно шлепнули. А крикливых девочек менты пристроили бы в бордели. Как то так.
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8k
владимир Юрий Николаевич 21 минуту назад
Во во, мой товарищ подался в "бригаду" Сразу после Армии, целых полтора года шиковал а потом его родители позвонили, на похороны позвали....
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
спасибо больше туда не хочу,все эте потрясения дурно пахнут
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35k
dima423 Весельчак У 40 минут назад
ахахах)) чмошник, ты же сказал средняя ЗП в москве 30 тыс, а теперь уже курьер 35 получает у тебя))) сука я ржу с тебя...)) но все вокруг тупые, а ты ппц какой острый, как угол 10 градусов))
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3k
panama Весельчак У 16 минут назад
Да!
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3k
panama dima423 6 минут назад
А ты спроси у таджиков, сколько им объявляют и сколько по факту выплачивают. Удивишься. По поводу сигарет и клея , частников всех прижали так, что вести бизнес не выгодно либо просто отняли ( был бы человек , а статью всегда пришить можно). Вспомни как Собянин сносил поголовно все палатки торговые частников. Клей - это в прошлом , сейчас наркота другая : соли / газ из шариков и тд. Те же 90-е сейчас , только всё официально, не дое...шься. Раньше интернета не было, вот ты и видел этих детей с клеем на улицах, а сейчас ты можешь их видеть только в сводке ЧП , как очередной подросток вышел в окно . И про зарплаты где логика у тебя? Ну да, ты ешь мясо , я ем капусту , в среднем мы едим голубцы. Но на основании этой статистики , лучше жить мы не стали- это факт.
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3k
panama владимир 3 минуты назад
У тебя случайно отчество не Владимирович?
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panama Весельчак У Минуту назад
С этими бестолковыми ольговцами бесполезно пытаться вести конструктивный разговор. Вы же видите , кроме оскорблений и минусов парировать больше им нечем.
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