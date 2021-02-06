Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Смотри безмозглые навальнята, этого снова хотите?
ну в тепличных условиях жили, и думали, что они плохо живут,
что капитализм лучше
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и вот не нужно сравнивать товары сейчас с товарами 30 лет назад
ну вот компьютеры современные или машины современные с 30 летними сравниваете?
так что фраза "зато сейчас есть айфоны" не катит
Россия, 21-й век: культ личности (вы сейчас здесь), оттепель, застой, распад