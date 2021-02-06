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Период распада

Период распада (30 фото)

Автор:
06 февраля 2021 22:42
Метки: 90-е   ретро   фото   
831
30
Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Метки: 90-е   ретро   фото   
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5k
Majul 3 часа назад
Проклятое время.
Смотри безмозглые навальнята, этого снова хотите?
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7k
Matthew Hopkins 4 минуты назад
Портрет поколения, продавшего страну за джинсы и жвачку. Только не утверждайте, что вы в ваши молодые годы были какими-то другими, и чем-то отличались от этих ребят
Это вы просрали СССР, потому что не было у вас мозгов тогда, да сейчас не очень-то появились, но вы этого не понимаете

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−88
Володя 18 минут назад
люди предали идеи, за это и расплата сейчас, и она еще не закончилась

ну в тепличных условиях жили, и думали, что они плохо живут,
что капитализм лучше

===
и вот не нужно сравнивать товары сейчас с товарами 30 лет назад

ну вот компьютеры современные или машины современные с 30 летними сравниваете?

так что фраза "зато сейчас есть айфоны" не катит
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4k
Ya Полчаса назад
Вот о чем мечтает современная либерастня, ублюдки тех придурочных родителей из 90х. Тупость передалась по наследству.
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−37
Николай Красножопов 56 минут назад
Мало людей уничтожило, надо было в 10 раз больше. Тогда бы сейчас никаких навальнят не было. Навальнята - это то, что родила молодежь 90х, отравленная жвачками и порнографией. Их кумиром был алкаш Ельцин и детей они зачинали в алкогольном отравлении. Эти неполноценные, недоразвитые дети и стали сегодняшними навальнятами.
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876
anton 2 часа назад
Жуть... а ведь мы их сделали и выжили... и дальше выживем, не глядя на слегка видоизменившихся врагов!
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Почти все кто был во власти в 90е - сейчас руководят страной.
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7k
nihilists 3 часа назад
Не распада, а РАЗВАЛА!
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3k
aleksander 3 часа назад
Россия, 20-й век: культ личности, оттепель, застрой, распад.
Россия, 21-й век: культ личности (вы сейчас здесь), оттепель, застой, распад
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9k
Bill aleksander 57 минут назад
Т.е. в запасе у России еще лет 60?
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