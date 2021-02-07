"Наутилус Помпилиус" 80-х без него был бы другим

В чём был феномен бешеной популярности группы "Наутилус Помпилиус" во второй половине 80-х?
Как правило, в таких случаях сложно выделить какую-то одну деталь, успеху сопутствовало много факторов.
Конечно, в первую очередь это песни, рождённые в блестящем авторском тандеме композитора Вячеслава Бутусова и поэта Ильи Кормильцева. Впрочем, их сотрудничество продолжалось и в 90-е, песен хороших было много (лично мне как раз больше нравятся вещи именно того периода), но пик популярности был пройден.
Производил впечатление и сдержанный мрачноватый имидж музыкантов, загримированных и одетых в чёрные костюмы.
Конечно, стоит отметить не очень сильный, но пронзительный и узнаваемый вокал Бутусова.
Но была тогда ещё одна "фишка", без которой тот период "Наутилуса" уже невозможно представить. Это саксофон Алексея Могилевского, который раскрашивал аранжировки песен романтическими красками и глубоко проникал в души слушателей.
Особенно эффектным был финал концертной программы "Наутилуса". Исполнялось "Прощальное письмо" ("Гудбай, Америка"), музыканты покидали сцену, и лишь Могилевский оставался и играл прощальное соло...
Сегодня Алексею Могилевскому исполняется 60 лет. Известным он стал благодаря саксофону и "Наутилусу", но на самом деле он играл во множестве других коллективов ("Флаг", "Настя", "Чайф", и другие, его собственный проект "Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели", а ещё работал с Александром Новиковым и Глебом Самойловым).
Владеет Могилевский разными инструментами — клавишные, баян, аккордеон, гитара, ударные...
Кстати, на самой знаменитой пластинке "Наутилуса" "Князь тишины" можно услышать и голос Алексея — на самом деле припев "Казановы" поёт не Бутусов, у которого тогда были проблемы с голосом, а Могилевский.
Тот состав "Наутилуса" продержался всего два года. В 90-х группа была уже другой, с жёстким гитарным звучанием. Могилевский туда вернулся в 1994 году и играл до окончательного распада в 1997...
Особенно запомнился тем, как он играл в "Тутанхамоне" на двух саксофонах одновременно.
Чем же занимался Алексей последние лет двадцать? Любимым делом — музыкой. Он работал и продолжает активно работать как музыкант, композитор (писал музыку для кино), аранжировщик, радиоведущий, саунд-продюсер, аудиодизайнер (делал рекламные джинглы для радио, шумовое оформление для множества телепередач и сериалов).
Так что если вдруг кому нужны подобные аудиоуслуги (записи, саунд-продюсирование) — зовите Могилевского, он готов к сотрудничеству!
Кстати, у него и свой канал на Ютубе есть.
Нам остаётся в конце поста поздравить замечательного музыканта с юбилеем и пожелать, чтобы все его планы сбылись!
Источник:
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Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и в отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на то
Что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, всё играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придёт за тобой
Так же скованные одной цепью..
"Гуд бай америку", и то Умецкий написал. Бутусов не был тем кем Вы его считаете.