"Наутилус Помпилиус" 80-х без него был бы другим

Чем же занимался Алексей последние лет двадцать? Любимым делом — музыкой. Он работал и продолжает активно работать как музыкант, композитор (писал музыку для кино), аранжировщик, радиоведущий, саунд-продюсер, аудиодизайнер (делал рекламные джинглы для радио, шумовое оформление для множества телепередач и сериалов).



Так что если вдруг кому нужны подобные аудиоуслуги (записи, саунд-продюсирование) — зовите Могилевского, он готов к сотрудничеству!

Кстати, у него и свой канал на Ютубе есть.

Нам остаётся в конце поста поздравить замечательного музыканта с юбилеем и пожелать, чтобы все его планы сбылись!