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"Наутилус Помпилиус" 80-х без него был бы другим

"Наутилус Помпилиус" 80-х без него был бы другим (3 фото + 5 видео)

Автор:
07 февраля 2021 15:21
Метки: интересно   музыка   музыканты   
679
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В чём был феномен бешеной популярности группы "Наутилус Помпилиус" во второй половине 80-х?

Как правило, в таких случаях сложно выделить какую-то одну деталь, успеху сопутствовало много факторов.

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Метки: интересно   музыка   музыканты   
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3  комментария
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Смешная собачка. 3 часа назад
Бутусов был яростным антисоветчиком в этом я его всегда поддерживал..
Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и в отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на то
Что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, всё играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придёт за тобой
Так же скованные одной цепью..
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2k
Том Джоуд Смешная собачка. 2 часа назад
Увы,Вы не правы. Эти стихи, как и большинство текстов Нау - Ильи Кормильцева. Штатного поэта группы. Бутусов просто поющая голова. Причем без голоса. И когда Кормильцев умирал от рака, Бутусов даже не посетил его. Хотя Илья и сделал группу.
"Гуд бай америку", и то Умецкий написал. Бутусов не был тем кем Вы его считаете.
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