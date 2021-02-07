Вечер встречи выпускников 2021, или фото/видеоотчет с самого лицемерного праздника

Вечер встреч выпускников, у многих людей, часто ассоциируются с ярмаркой тщеславия. Хвастовство, понты и вранье - главные гости на данных торжествах. Давайте посмотрим, как этот спорный праздник прошел в году 2021. P.S. Если судить по Instagram, то было все миленько, дружелюбно и весело.

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1. Девушки этим вечером просто блистали 0 Источник:

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3. Вот они - настоящие королевы вечеров

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8. Естественно, без жарких танцев не обошлось

9. У многих получился замечательный вечер ностальгии 0 Источник:

10. На некоторых фотографиях были замечены искренние улыбки 0 Источник:

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12. Даешь больше жарких фото и видео

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