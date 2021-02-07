Вечер встречи выпускников 2021, или фото/видеоотчет с самого лицемерного праздника

Вечер встреч выпускников, у многих людей, часто ассоциируются с ярмаркой тщеславия. Хвастовство, понты и вранье - главные гости на данных торжествах. Давайте посмотрим, как этот спорный праздник прошел в году 2021. P.S. Если судить по Instagram, то было все миленько, дружелюбно и весело.
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3. Вот они - настоящие королевы вечеров
8. Естественно, без жарких танцев не обошлось
12. Даешь больше жарких фото и видео
13.
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Но мы обязательно встретимся, там!
Мы более цивилизованные
Но приехать на честно заработанном бентли или майбахе нормально
Впрочем мы на них и в школу ездили.