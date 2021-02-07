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Вечер встречи выпускников 2021, или фото/видеоотчет с самого лицемерного праздника

Вечер встречи выпускников 2021, или фото/видеоотчет с самого лицемерного праздника (16 фото)

Автор:
07 февраля 2021 14:00
Метки: вечер встречи выпускников   институт   одногруппники   одноклассники   школа   
3445
16
Вечер встреч выпускников, у многих людей, часто ассоциируются с ярмаркой тщеславия. Хвастовство, понты и вранье - главные гости на данных торжествах. Давайте посмотрим, как этот спорный праздник прошел в году 2021. P.S. Если судить по Instagram, то было все миленько, дружелюбно и весело.
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Метки: вечер встречи выпускников   институт   одногруппники   одноклассники   школа   
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16  комментариев
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5k
Дельфин Красивый 44 минуты назад
сходил на встречу одноклассников, ну парни норм, а девчёнки все своих мам вместо себя отправили
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79k
Taras Kozalupko 5 минут назад
А мы не можем встретиться, к сожалению, пока на Украине бандеровская хунта.
Но мы обязательно встретимся, там!
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5k
SR 19 минут назад
Был один раз на таком действе. Так, на троечку. Упились, перетрахались. В общем, скучно. В школе было веселее...
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1k
valns SR 12 минут назад
Скучно???
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5k
SR valns 11 минут назад
Очень скучно.
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25k
Ashabad 37 минут назад
Стасян, а у вас в Канаде разве по-другому?
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15k
Flying Dutchmen. 41 минуту назад
Ярамарка тщеславия...
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2k
elf2000 44 минуты назад
Ну не знаю... У нас был очень дружный класс. Видимо из-за того, что у нас постоянно менялись классные руководители до 6го класса. После школы всех раскидало не то что по России - по всему миру (школа тоже с английским уклоном была). Прошло уже почти 25 лет как мы закончили школу, но мы всё ещё все поддерживаем связь. И я знаю, что если буду в Норвегии, например, и позвоню однокласснице которая там живёт мы непременно встретимся, даже если она живёт в другом городе. Мы как семья. И позёрничать друг перед другом как-то глупо. Мы знаем что у кого в жизни происходит. Когда 4 года назад собрались ВСЕ вместе, включая нашу клаху с 6го класса, было весело и душевно.
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8k
Dmitry 46 минут назад
Не ходил, не хожу и не буду ходить.
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−20
Крысу на виселицу 51 минуту назад
У нас так не принято
Мы более цивилизованные
Но приехать на честно заработанном бентли или майбахе нормально
Впрочем мы на них и в школу ездили.
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433
Serg Dex Час назад
В чем лицемерие? Старые антипатии замаскировали чтоль. Ну прихвастнул кое-кто своими успехами))) Дык это на каждом застолье бывает. Ниочем.
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532
Каменев Владимир Час назад
И мы вспомнили далекий 1978 год, Мариуполь ныне, тогда Жданов. Но даже школу закрыли. Когда то одну из лучших английских школ СССР. На ее месте не знамо что. Говорят, филиал мединститута. Но в 2013 на 35 лет собирались. Здорово было.
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1k
valns Каменев Владимир 10 минут назад
Земляк, из Донецка привет
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4k
RomaXz Час назад
Встречи выпускников во время карантина? Это как?
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14k
Юрий RomaXz 41 минуту назад
Они привитые уже...
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20k
Мойша Час назад
Самый важный человек после вечера тот, у кого фотографии вечера.
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