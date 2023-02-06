Вечер встречи выпускников 2023, или событие, которое многие целенаправленно пропускают

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Похвастаться своей успешной жизнью, даже если она такой не является - это главная причина, по которой многие люди обожают ходить на подобные мероприятия. Другие, по тем же причинам, пропускают ежегодные сходки одноклассников и одногруппников. На какой стороне вы? P.S. В данном посте посмотрим, как прошёл Вечер встречи выпускников 2023.
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7. А кто-то не пошёл в школу, решив провести время с одноклассниками в более уединённой обстановке
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Метки: встреча выпускников выпускники институт ностальгия одногруппники одноклассники университет школа
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Трахнул тех девок, кого еще в школе хотел
Честно говоря - ЛУЧШЕ БЫ Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ
Так бы и остались юношеской мечтой........
А так - И МЕЧТЫ НЕ СТАЛО
.
Что же до пацанов......
Кто добился серьёзных высот - те не приехали (США, Москва, Европа)
А слушать бредни пьяной быдлятины, что нашла повод ужраться "вхлам" - вообще неинтересно
Такшта - да, программа была скромно-индивидуальной