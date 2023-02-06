Вечер встречи выпускников 2023, или событие, которое многие целенаправленно пропускают

Похвастаться своей успешной жизнью, даже если она такой не является - это главная причина, по которой многие люди обожают ходить на подобные мероприятия. Другие, по тем же причинам, пропускают ежегодные сходки одноклассников и одногруппников. На какой стороне вы? P.S. В данном посте посмотрим, как прошёл Вечер встречи выпускников 2023.

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1. В прошедшие выходные подобный контент мы наблюдали во всех соцсетях 0 Источник:

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2. Чаще всего собираются на юбилеи окончания школ и университетов 0 Источник:

3. Вечера ностальгии по детству выглядели примерно так 0 Источник:

4. Как часто со своими одноклассниками/одногруппниками встречаетесь вы? 0 Источник:

5. Девушки шли на эти торжества при полном параде 0 Источник:

6. Были и те, кто решил соблюсти традиционный дресс-код 0 Источник:

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7. А кто-то не пошёл в школу, решив провести время с одноклассниками в более уединённой обстановке 0 Источник:

8. Да, многое в жизни меняется, но когда встречаются бывшие одноклассники... Как в школе! 0 Источник:

9. Еще порция снимков этого года, наглядно передающие атмосферу 0 Источник:

10. Встречались в стенах школ 0 Источник:

11. Встречались в ресторанах 0 Источник:

12. Клубы и прочие увеселительные заведения готовили тематические программы 0 Источник: