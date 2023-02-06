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Вечер встречи выпускников 2023, или событие, которое многие целенаправленно пропускают

Вечер встречи выпускников 2023, или событие, которое многие целенаправленно пропускают

Автор:
06 февраля 2023 12:56
Сообщество : Жизнь
Метки: встреча выпускников   выпускники   институт   ностальгия   одногруппники   одноклассники   университет   школа   
4448
15
Похвастаться своей успешной жизнью, даже если она такой не является - это главная причина, по которой многие люди обожают ходить на подобные мероприятия. Другие, по тем же причинам, пропускают ежегодные сходки одноклассников и одногруппников. На какой стороне вы? P.S. В данном посте посмотрим, как прошёл Вечер встречи выпускников 2023.
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Метки: встреча выпускников   выпускники   институт   ностальгия   одногруппники   одноклассники   университет   школа   
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36  комментариев
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6k
Sanar Час назад
Встречались в общем только девки и три синяка, последнее фото петуха вообще не в тему, так для кучи.
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91k
Херанука Паибалу 3 минуты назад
Ходил на вечер встречи выпускников три раза
Трахнул тех девок, кого еще в школе хотел
Честно говоря - ЛУЧШЕ БЫ Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ
Так бы и остались юношеской мечтой........
А так - И МЕЧТЫ НЕ СТАЛО
.
Что же до пацанов......
Кто добился серьёзных высот - те не приехали (США, Москва, Европа)
А слушать бредни пьяной быдлятины, что нашла повод ужраться "вхлам" - вообще неинтересно

Такшта - да, программа была скромно-индивидуальной
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15k
Элитный тигр 4 минуты назад
Встречался пару раз, но потом как наши ушлые девки решили нас кинуть - набрали в ресторане дорогого винища и потихоньку свалили, не заплатив ни копейки, я решил больше на такие сборища не ходить, хотя поначалу было весело...
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7k
Deimler 11 минут назад
У кого как. Я, например, с одноклассниками вижусь иногда, но не дальше здрасьте-как дела-пока, но уже х.з. сколько лет собираемся с человеками из параллельного. С институтскими вообще никак. А класс жены собирается постоянно, приезжают даже из разных городов на встречи, в чате трнедят, хотя большая половина уже на пенсии. Считай, через всю жизнь протащили.
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33k
russger 14 минут назад
Смотрю я на своих одноклассников и думаю: что же вы, ска, такие старые все? (с)
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15k
Элитный тигр 14 минут назад
Аффтар, а можно узнать, по каким признакам ты узнал, что три девки в бане - это именно три одноклассницы? Какой бредовый бред от рышардов...
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43k
Aleksandr 20 минут назад
На выпускном некоторые выпускницы превращаются во впускниц...
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1k
Ярик 22 минуты назад
Встречаемся каждый год в составе 4-5 друзей, в школе дружили. В этом году было 25 лет выпуска, пришло 11 человек. Хорошо посидели в ресторане, поговорили, пообсуждали школьные годы. Всё было очень даже душевно
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50
Евгений 42 минуты назад
Учились дружно, сейчас продолжаем общаться - есть общий чат, с некоторыми поддерживаем деловые отношения. В этом году пришло только 3 человека( в следующем году уже 20лет как школу окончили( капец.
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2k
Froll 44 минуты назад
У нас класс не особо дружный был.Лет 20 назад один человек пытался собрать нас.Не вышло.Нет желания.Одноклассников некоторых встречаю иногда,а одноклассницы даже не здороваются.Может не узнают,30 лет прошло.
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4k
Вячеслав 50 минут назад
Чем дальше в лес, тем больше ботекса.
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216
ruslan d Час назад
Никогда не ходил , да собственно и не звали
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216
ruslan d Sanar 56 минут назад
Да что в школе , что у универе не особо дружный коллектив был ... После универа только с одним человеком общаюсь , и то виртуально , так как он уехал жить в Болгарию ...
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1k
Herr Mannelig Час назад
последние люди с которыми я бы хотел встретиться это мои одноклассники
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942
Шурман Час назад
Моя жена раньше ходила на такие сборы . Один раз залез в их чат и офигел , мальчики не первой свежести как и девочки решили снять баню . Моя увидела что я прочитал это ну и я им и ответил , если у вас пол класса были млядьми то мою жену сюда не приписывайте и вот удивление больше они не встречаются и такое прочитал не только один а я еще разные мужья .
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8k
Джонатан Свифт Час назад
Оптимистичные фотки. Наш выпуск технаря в этом году на 30-тилетие собирается. Девчата будут под 50. Вот думаю, насколько похожи с этими будут. ))) Что-то сомневаюсь в целесообразности посещения сего шабаша.
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17k
RDen Час назад
не хожу..с кем надо общаться и так на связи
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