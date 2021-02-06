Зловредный шофер Юра из «Весны на Заречной улице», героизм и три жены в жизни прекрасного актера

В милой сердцу каждого советского человека комедии «Весна на Заречной улице» превосходный актер Владимир Гуляев исполнил роль крайне неприятного героя Юры Журченко. Этакого Мефистофеля, стремящегося развратить душу главного героя склонив его к мещанскому стяжательству.
Изначально Юра предстает перед зрителем веселым рабочим парнем, но по ходу фильма все больше раскрывается его подлая натура. Самовлюблённый сладострастец не только сам сгнил морально, но и заражает невежеством и алчностью других.
Хотя эта роль и стала для актера звездной, сам Владимир был пыльной противоположностью своего героя. Прекрасный актер был трудолюбивым и героическим человеком.
Актер получил воспитание в хорошей семье, отец Леонид Михайлович служил в политотделе военной авиационной школы, мать Мария Алексеевна работала педагогом. Родители были не чуждыми к искусству музыкальными людьми и иногда устраивали домашние концерты. Мальчишка с раннего детства мечтал стать летчиком и с пятнадцати лет занимался в аэроклубе.
Когда началась война, вместе со своими товарищами шестнадцатилетний мальчишка просился добровольцем на фронт, но его не взяли по возрасту. Когда парню исполнилось семнадцать, он прошел ускоренный курс обучения и, выйдя из авиашколы восемнадцатилетним младшим лейтенантом, отправился воевать.
Воевал Владимир на своем штурмовике «Ил-2» храбро и умело. Два Ордена Красного Знамени и два Ордена Отечественной войны говорят сами за себя. Во время освобождения Прибалтики его самолет был подбит, и летчику пришлось садиться на лес.
Из-за полученных травм после госпиталя Владимира не допустили к полетам на штурмовике. Как и герой фильма «Небесный тихоход» отважный боевой летчик был пересажен на легкий самолет «У-2». Но Владимир добился повторной комиссии и вернулся на «Ил-2», на котором воевал до самой Победы и участвовал в легендарном параде на Красной Площади 24 июня 1945 года.
По совокупности ранений Гуляева комиссовали из армии, летать ему было больше нельзя. Пришлось расстаться с небом и искать свое место в мирной жизни. Однако неудержим был полет мечтаний и мыслей этого уже повидавшего жизнь молодого человека. Владимир с детства помимо неба тянулся к творчеству и вдохновенно писал стихи. Обладая природным артистизмом и незаурядной внешностью, он решил попробовать себя в актерском ремесле.
Владимир поступил во ВГИК. Неунывающий, приятный парень орденоносец с гитарой был одним из главных символов послевоенной Москвы. Владимир Гуляев являлся именно таким человеком и пользовался огромным почетом со стороны сокурсников.
Неудивительно, что окружённый героическим ореолом отваги обаятельный парень сумел покорить сердце сокурсницы красавицы актрисы Риммы Шороховой. В «Весне на Заречной улице» Шорохова исполнила роль Али. Но к моменту выхода картины брак этих ярких и талантливых людей уже распался.
Сразу же после окончания института Владимир стал востребованным актером. Известность принесли роли спутников главного героя в фильмах «Чемпион мира» и «Весна на Заречной улице». Причем если в первой ленте герой Гуляева помогает молодому чемпиону преодолеть звездную болезнь и остаться внутри себя советским человеком, то исполненный спустя пару лет Юра Журченко напротив хочет отвратить героя от рационализаторства и становления человеком созидателем.
В расцвет «оттепели» его типаж простого рабочего и многое в жизни повидавшего парня сменили на экране персонажи романтического склада. Но Гуляев вовсе не потерялся и нашел себя в обновленном кино как исполнитель второстепенных острохарактерных ролей.
Все мы помним сурового капитана «Ко мне, Мухтар!», Лёньку Козырева «Шурка выбирает море», близнецов лейтенантов милиции «Бриллиантовая рука», педантичный белый офицер Нолькен «За час до рассвета», и других героев, которых Гуляев одарил своим кинематографическим обаянием.
После развода Владимир сочетался браком еще дважды. Вторая жена подарила актеру двоих детей, а третья семейный уют на склоне лет. До конца дней Владимир Леонидович тосковал по небу, он написал две книги «На полевых аэродромах», и «В воздухе "илы"», а также был заядлым автолюбителем.
Во время съемок знаменитой погони на вертолете в «Бриллиантовой руке» знавшие об его славном боевом прошлом военные пилоты разрешили актеру поуправлять вертолетом.
Владимир Леонидович был добродушным человеком, любил родных, друзей и людей в целом, артист обожал ездить с творческими вечерами и общаться со зрителями. После распада СССР новое коммерческое кино Гуляев не принял.
Последние годы своей жизни актер вел замкнутый образ жизни из-за проблем со здоровьем, однако не отказывался от своих любимых встреч со зрителями. Владимир Леонидович ушёл 3 ноября 1997, он прожил 73 года.
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Прожил три жизни - военного, артиста и третью в ролях!