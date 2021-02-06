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Зловредный шофер Юра из «Весны на Заречной улице», героизм и три жены в жизни прекрасного актера

Зловредный шофер Юра из «Весны на Заречной улице», героизм и три жены в жизни прекрасного актера (11 фото)

Автор:
06 февраля 2021 21:25
Метки: актеры   роли   творчество   
441
11

В милой сердцу каждого советского человека комедии «Весна на Заречной улице» превосходный актер Владимир Гуляев исполнил роль крайне неприятного героя Юры Журченко. Этакого Мефистофеля, стремящегося развратить душу главного героя склонив его к мещанскому стяжательству.

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Метки: актеры   роли   творчество   
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3k
VL 2 часа назад
Замечательный актёр и офицер. Вечного полёта лётчику.
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79k
Taras Kozalupko Час назад
Настоящий герой и артист.
Прожил три жизни - военного, артиста и третью в ролях!
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Димон

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