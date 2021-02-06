Зловредный шофер Юра из «Весны на Заречной улице», героизм и три жены в жизни прекрасного актера

Хотя эта роль и стала для актера звездной, сам Владимир был пыльной противоположностью своего героя. Прекрасный актер был трудолюбивым и героическим человеком.

Актер получил воспитание в хорошей семье, отец Леонид Михайлович служил в политотделе военной авиационной школы, мать Мария Алексеевна работала педагогом. Родители были не чуждыми к искусству музыкальными людьми и иногда устраивали домашние концерты. Мальчишка с раннего детства мечтал стать летчиком и с пятнадцати лет занимался в аэроклубе.