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Сможете ли вы поверить, что все это из обычного кирпича

Сможете ли вы поверить, что все это из обычного кирпича (33 фото)

Автор:
16 февраля 2021 13:06
Сообщество : Строитель
Метки: архитектура   кирпич   кладка   строитель   талант   умелые руки   фантазия   чудеса   
864
33

Для всего нужен талант и умелые руки и даже обычные кирпич предстанет в фантастическом виде, который поразит ваше воображение. И вот вам еще одна подборка с примерами

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Метки: архитектура   кирпич   кладка   строитель   талант   умелые руки   фантазия   чудеса   
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12k
Пумба Час назад
28-я картинка - 3D-графика из SolidWorks.
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12k
Пумба 55 минут назад
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751
Андрей Час назад
Работали явно не гастарбайтеры...)))
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4k
Олег Данилов Час назад
а где дворец путина?
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