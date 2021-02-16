Сможете ли вы поверить, что все это из обычного кирпича

Для всего нужен талант и умелые руки и даже обычные кирпич предстанет в фантастическом виде, который поразит ваше воображение. И вот вам еще одна подборка с примерами
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Подборка номер 1
Авторский пост
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