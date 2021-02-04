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Сообщество Жизнь в США 589 постов • 203 подписчика подписаться
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В США столб на парковке вызвал столько аварий, что удостоился личной страницы на Facebook

В США столб на парковке вызвал столько аварий, что удостоился личной страницы на Facebook (15 фото)

Автор:
04 февраля 2021 17:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Арканзас   Юмор   аварии   сша   
563
15

Нет ничего обиднее, чем въехать в парковочный столб — тут и винить некого, кроме как самого себя. Казалось бы… Потому что некоторые столбы, как оказалось, настроены особо враждебно. Как, например, вот этот с парковки магазина Walmart в городе Орсеола, штат Арканзас: он проучил так много автомобилистов, что для него создали личную страницу на Facebook, где регулярно появляются фотографии новых аварий с его участием.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Арканзас   Юмор   аварии   сша   
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Cornho Час назад
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Дарья 8 минут назад
Готовая перепись кандидатов на лишение прав и пересдачу ПДД
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Vitamin 47 минут назад
Столб красава) Респектище)) Наверное, если бы он говорить умел, давно бы смеялся и кучу удивительных историй про торопыг рассказать бы смог..))
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Алексей 50 минут назад
Вроде в Перми есть похожий столб... где-то на набережной.
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