В США столб на парковке вызвал столько аварий, что удостоился личной страницы на Facebook

«Водители постоянно вписываются в этот столб, потому что отвлекаются или не обращают на него внимания. Они слишком резко поворачивают. Если бы они оставались на своей полосе, этого бы не случилось. Столб стоит там для защиты припаркованных автомобилей от тех, что поворачивают или выезжают из авто-аптеки. Он уже не раз выполнил свое предназначение», — добавил хозяин страницы.