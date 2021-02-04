В США столб на парковке вызвал столько аварий, что удостоился личной страницы на Facebook

Нет ничего обиднее, чем въехать в парковочный столб — тут и винить некого, кроме как самого себя. Казалось бы… Потому что некоторые столбы, как оказалось, настроены особо враждебно. Как, например, вот этот с парковки магазина Walmart в городе Орсеола, штат Арканзас: он проучил так много автомобилистов, что для него создали личную страницу на Facebook, где регулярно появляются фотографии новых аварий с его участием.
Bored Panda взял интервью у самого столба и автора шуточной страницы. «Меня сбивают с ног, но я снова поднимаюсь!», — процитировал известную песню столб. Хозяин страницы же рассказал, что создал аккаунт в разгар пандемии, чтобы поднять людям настроение и подарить им немного смеха в трудное время. Он также рассказал, что столб стал местной знаменитостью: «Люди останавливаются, чтобы посмотреть на него, и сфотографироваться с ним».
«Водители постоянно вписываются в этот столб, потому что отвлекаются или не обращают на него внимания. Они слишком резко поворачивают. Если бы они оставались на своей полосе, этого бы не случилось. Столб стоит там для защиты припаркованных автомобилей от тех, что поворачивают или выезжают из авто-аптеки. Он уже не раз выполнил свое предназначение», — добавил хозяин страницы.
Иногда столб делится достижениями своих родственников: вот это его двоюродный брат, например
Источник: — переведено специально для fishki.net
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