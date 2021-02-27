FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Кто дороже - Бузова или Лобода? Сколько звезды зарабатывают в пандемию (8 фото) Кто дороже - Бузова или Лобода? Сколько звезды зарабатывают в... Безобидные предметы, которые могут поджечь дом Безобидные предметы, которые могут поджечь дом 15 слов, в формах множественного числа которых часто делают постыдные ошибки 15 слов, в формах множественного числа которых часто делают... Царь-балкон Царь-балкон "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь":... Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование... 30 детей с сердцами, полными доброты 30 детей с сердцами, полными доброты Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР Жителей Златоуста впечатлило зрелище, похожее на поезд из адских глубин в клубах пара и отблесках огня Жителей Златоуста впечатлило зрелище, похожее на поезд из адских... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Один из самых богатых российских депутатов задержан в Хабаровске: видео Один из самых богатых российских депутатов задержан в Хабаровске:... Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему... Фотоподборка Фотоподборка Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским... «Помогите, мой пес сломался!»: 40 собак, которые любят почудить «Помогите, мой пес сломался!»: 40 собак, которые любят почудить Узкоколейная Россия Узкоколейная Россия Гифки Гифки "Больше ни ногой с женой в магазин!": бедные мужики на шоппинге "Больше ни ногой с женой в магазин!": бедные мужики на шоппинге Гифки Гифки
Винегрет забавных исторических кадров

Винегрет забавных исторических кадров (14 фото)

Автор:
27 февраля 2021 06:21
Метки: история   люди   фото   
2832
14
В новой подборке есть бронежилеты, красивые девушки, и даже инструкция как целоваться. Все-таки здорово, что есть старые фотографии, которые теперь на вес золота!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: история   люди   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Капитан Гарт 9 часов назад
Слово "забавных" в названии поста лишнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Dobrovit Час назад
Дурацкая подборка. Мокренькая американка между солдатами и царями? Реклама Несквика - каким боком? Автор не очень умно сделал этот пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сергей Ко 2 часа назад
"Демонстрация бронежилета.... и произвел неизгладимое впечатление"
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS 5 часов назад
"Мокренькая американка Пэгги Липтон, 1993 г. " - реклама чайных пакетиков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Наталья 7 часов назад
Ядерный взрыв в Хиросиме - это забавно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Лучший Друг 8 часов назад
Просыпается мужик с будунища, подходит к зеркалу, а изо рта ниточка свисает. берется он за ниточку и шепчет "хоть бы липтон, хоть бы липтон"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
booz223 10 часов назад
38 выстрелов? Нам из ПМ в броники пуляли шоб знать. Ощущения не... В общем, очень болезненно. Словить 38 пуль - это же капец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Григорьев booz223 2 часа назад
Не думаю, что в мужика в бронежилете стреляли 38 раз. Типа, 38 раз выдержал, на 39-й убит. Скорее всего 1 раз пальнули и отправили на больничный, дальше стреляли в один жилет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
parallax 10 часов назад
С бронежилетом, это жесть. У мужика грудь потом была вся синяя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы Мексиканская королева красоты может получить 50 лет тюрьмы 13 мальчиков и ни одной девочки 13 мальчиков и ни одной девочки Термиты лишили мужчину сбережений Термиты лишили мужчину сбережений Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27071



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
3
128
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
3
37
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
﻿
Набирающие популярность
Книжка для крутых детишек
0
14
Книжка для крутых детишек
Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
2
5
Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#картинки#приколы#аварии#забавно#смешно#прикольные#Украина
#фото#история#Россия#дети#СССР#девушки#кино#эстетика#Разное#красота
#интересно#прикол#интересное#знаменитости#актеры#дтп#люди#авто аварии#в мире#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться