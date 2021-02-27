Винегрет забавных исторических кадров

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В новой подборке есть бронежилеты, красивые девушки, и даже инструкция как целоваться. Все-таки здорово, что есть старые фотографии, которые теперь на вес золота!
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Солдаты лейб-гвардии Кексгольмского полка, охраняющие Центральный Телеграф. Петроград. Октябрь 1917 года.
Император Николай II среди военных представителей союзных держав. Могилев. Могилёвская губерния. Российская империя. 8 сентября 1916 года.
«Естественная роль женщины заключается в том, чтобы быть опорой для семьи» Княгиня Монако Грейс Келли с детьми Каролин и Альбертом. Конец 1970-х.
Вид на облако атомного взрыва в Хиросиме с расстояния примерно в 20 км с военно-морского арсенала в Курэ.
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