Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?

В итоге, Леви и Янг прожили долгую и насыщенную жизнь. Оба в 14 бросили школу и пошли работать, оба вскоре нанялись в военный флот, отслужили войну и синхронно женились в 1945-м. Салмон пошел работать на металлургический завод, где дослужился до мастера, затем до начальника цеха, а потом занимался организацией складов компании по всей Европе. Янг основал бизнес по мойке окон, который передал двум своим сыновьям. Оба к старости были хорошо устроенными, довольными жизнью людьми, окруженными кучей внуков и правнуков. Путь Джека Кэтлина сложился иначе, но тоже вполне удачно. Еще в юности он уехал из Лондона, был дважды женат, имел нескольких детей от обоих браков, и к старости осел со второй супругой в Хертфордшире. В войну он также служил на флоте, потом устроился на государственную службу и дослужился до высокого поста в министерстве здравоохранения и социального страхования. Все трое жили долго: Салмон умер в 2000-м, Кэтлин - в 2009-м, а Янг - в 2011-м. "Мы всегда жили счастливо, с самого детства, - признался Янг журналистам незадолго до смерти. - Для этого необязательно быть богачом. У нас была богатая жизнь".