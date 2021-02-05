FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4531 пост • 1163 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?

Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка? (7 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: история   люди и судьбы   неожиданно   пижоны и босяки   разные судьбы   судьба играет человеком   фото   фотография   
3268
7
Этот снимок, сделанный в 1937 году, прославился под названием "Пижоны и босяки. Долгие годы он служил классической иллюстрацией классового неравенства, непроходимой пропасти между представителями высших слоев общества и простым народом. Однако в реальности судьбы этих пяти мальчишек сложились совсем не так, как можнр было предположить, глядя на снимок.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: история   люди и судьбы   неожиданно   пижоны и босяки   разные судьбы   судьба играет человеком   фото   фотография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
147k
☭Cheкаво☭ Час назад
"Однако служба не пошла - у юноши неожиданно случился сильнейший нервный срыв, и все военные годы он провел в госпитале, комиссовавшись в 1945-м".

Понятно, всю войну отлежался в госпитале, откосил можно сказать, папик поспособствовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Corvus Corax 9 минут назад
"Это были Джордж Салмон, Джек Кетлин и Джордж Янг.
...
В итоге, Леви и Янг прожили долгую и насыщенную жизнь."

ЛЕВИ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Саша Кутузов 14 минут назад
Если дети будут отдыхать, а родители работать, то внуки будут просить милостыню. Омар Хаям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
seller-k 23 минуты назад
Для болонок:
Фешенебельный -
шикарный, роскошный, помпезный, модный, элегантный, респектабельный, светский, изысканный, изумительный, престижный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Artem 40 минут назад
Классика,
Характер формируется через преодоление трудностей. Каждый должен свои шишки набить. Если ребенка сильно опекать - то вырастает слабохарактерным и малоспособным к самостоятельным действиям.
<{smallbegin}>Классика, Характер формируется через преодоление трудностей. Каждый должен свои шишки набить. Если ребенка сильно опекать - то вырастает слабохарактерным и малоспособным к самостоятельным действиям.<{smallend}>
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
bobobo Час назад
Да, дела. Вот вроде смотришь. Всё у человека есть-шмутки, деньгт, дворцы с дискотеками разными. А присмотришься по-внимательней, а он сумашедший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147k
☭Cheкаво☭ bobobo Час назад
Это вы "навальнят" описали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
Весельчак У ☭Cheкаво☭ Час назад
ты о другом думать не можешь что ли? у тебя дерьмо в башке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bhaal ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
... Лалалалалала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте Женщины и кошки: коллекция портретов от Арнольда Генте Мужчина, который боялся стареть Мужчина, который боялся стареть Фотографии, которые знает весь мир Фотографии, которые знает весь мир Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Заброшенный отель на острове Ко Чанг Заброшенный отель на острове Ко Чанг
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262775



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа
2
662
"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа
50 знаковых и редких исторических снимков
2
64
50 знаковых и редких исторических снимков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите на эту ржавую Toyota Camry, она может стать вашей за 3500 долларов
1
8
Посмотрите на эту ржавую Toyota Camry, она может стать вашей за 3500 долларов
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
0
17
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#прикол#аварии#приколы#подборка#новости#авария дня#навальный#Разное
#фото#история#дтп#кино#СССР#позитив#сша#шоу бизнес#познавательно#фейл
#факты#интересно#животные#люди#авто аварии#картинки#природа#автомир#война#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться