Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Встреча "выпускников" КВН, 1993 год, Москва
Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров на встрече, посвященной тридцатилетию КВН.
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4.
Коллаж передовиц советской и мировой прессы, февраль 1966
55 лет назад советская автоматическая станция «Луна–9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. В течение трех суток станция передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта и поддерживала радиосвязь. Также были подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.
7.
Детское автокресло, 1958 год, США
Первые детские автокресла появились в середине 1930–х годов, однако безопасностью находящихся в них детей серьезно озаботились лишь в начале 1960–х.
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Колонна Всесоюзной секции парашютного спорта на Первомайской демонстрации на Красной площади, 1 мая 1958 года, Москва
25.
Семья на кухне, 1978 год, Москва
На фотографии наладчик автоматов 1–й Московской ситценабивной фабрики Владимир Дроздов с женой и дочерью у себя дома.
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Кассир проверяет у покупателя наличие московской прописки при продаже дефицитного товара. Москва, 1990 год.
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Солдат стоит рядом со своим пулеметом М60, установленным на ступенях при входе в Капитолий США во время визита Мартина Лютера Кинга в здание.
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Ровно 30 лет назад жители СССР впервые увидели западные шоколадки Snickers, Mars, Milky Way и Raider (Twix). Москва, январь 1991 года
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Очень характерное фото. Американская мразь, который патологически ненавидел СССР и советских людей, в советском храме науки. Как говорится, СССР еще не умвр, но душок уже пошел.