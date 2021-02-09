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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
09 февраля 2021 23:23
Метки: история   ретро   фото   
956
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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12k
Yasen_Perec 7 часов назад
В Москва-реке и сейчас рыба есть. Скажем так... на любителя.
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Хью́берт 9 минут назад
Агент Скали явно под хорошим шафе.
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Джон Уик 48 минут назад
От такой порции в 59 я бы наверное потерял сознание прямо у прилавка.
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Алексей 59 минут назад
Отрубленная голова клиента Бербанк
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2k
Frank Borman 7 часов назад
16. Рональд Рейган выступает в Московском университете, 31 мая 1988 г.

Очень характерное фото. Американская мразь, который патологически ненавидел СССР и советских людей, в советском храме науки. Как говорится, СССР еще не умвр, но душок уже пошел.
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