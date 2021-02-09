Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)

Симоньян обещает доплачивать пенсионерам из своего кармана

Чудеса в небесах: над Ладогой взошли сразу три солнца, барражируют...

"Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев

Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и...

Боевому саратовскому интеллигенту может грозить до 15 лет за...

Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах

После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя...

В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам

Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать...

В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак

Воркута - медленно исчезающий город

Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют...

Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить...

17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди

Люди, которых Вселенная просто ненавидит

8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР

Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились