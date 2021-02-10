FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Обычный парень на жигули показал мажорным джиперам как ехать в горку Обычный парень на жигули показал мажорным джиперам как ехать в горку Истории изысканной мести Истории изысканной мести 15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных товарищей 15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных... Оптическая иллюзия, или Посейдон показал французам свой грозный лик Оптическая иллюзия, или Посейдон показал французам свой грозный лик Смешные картинки Смешные картинки 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали... Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе Жест Фокса, из-за которого Белявского приняли за уголовника Жест Фокса, из-за которого Белявского приняли за уголовника 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих... Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с... Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий рост, брак и дети от Венсана Касселя, как выглядит в наши дни Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Фокус с платком удался Фокус с платком удался «Вы самое слабое звено»: Киселева поставила на место stand-up комиков «Вы самое слабое звено»: Киселева поставила на место stand-up комиков Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических... 9 миллионов радио«ГАЛОШ» СССР, отправленных на экспорт в Англию 9 миллионов радио«ГАЛОШ» СССР, отправленных на экспорт в Англию
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
10 февраля 2021 23:29
Метки: история   ретро   фото   
848
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Frank Borman 7 часов назад
15. Ну, кто ещё мог вот так стоять в кремлёвском кабинете самого Леонида Ильича? Конечно, только Валентин Сергеевич Зорин

"Валя-помойка" - такая была у него кличка среди советской творческой интеллигенции. Знатный был пропагандон и жополиз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Скальпы Гуронов Дмитрий 2 часа назад
Собака фашистская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG 48 минут назад
"Выдающийся советский композитор-песенник Матвей Исаакович Блантер, создатель знаменитой «Катюши», автор более чем 200 песен и многочисленных лирических мелодий к спектаклям, опереттам, кинофильмам и радиопостановкам, не обладал особо привлекательной внешностью. Скажем так, он не был красавцем. Матвей Блантер был маленького роста, сутулый и близорукий. Но тем не менее пользовался феноменальным успехом у женщин. На вопрос, как ему это удается, композитор" ответил так:
– Не знаю, и облизал брови.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Пафнутий 2 часа назад
Я так понимаю, это испытание ядерного снаряда.

А это, типичный образец фауны, родившийся на месте испытаний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Volga_34 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 8 часов назад
Американский авианосец USS Intrepid (CV-11) сейчас на Гудзоне пришвартован на Манхэттене. Там сейчас музей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов "Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев "Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев Заживо погребенные: как 33 человека два месяца выживали под землей Заживо погребенные: как 33 человека два месяца выживали под землей Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3512070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?
5
97
Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?
Убойные мемы с котом, которые зарядят позитивом
1
36
Убойные мемы с котом, которые зарядят позитивом
﻿
Набирающие популярность
За что и почему люди наказывали вещи?
1
4
За что и почему люди наказывали вещи?
Джон Корнуэлл — юный герой Ютландского сражения
0
4
Джон Корнуэлл — юный герой Ютландского сражения
Аморальные поступки российских звезд (15 фото)
Аморальные поступки российских звезд (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#факты#дтп#дети#СССР#позитив#милота#шоу бизнес
#Юмор#животные#кино#автомир#аварии#картинки#авто аварии#в мире#настроение#деньги
#интересно#история#приколы#автомобили#подборка#люди#Россия#авария дня#новости#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться