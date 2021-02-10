7.

В начале 1945 года, Муссолини дал интервью:

"У меня больше нет сил чтобы сопротивляться. Я работаю, и я стараюсь, но я знаю, что это все это лишь фарс ... Я жду конца трагедии и - я странно отрешен от всего этого - я не чувствую себя больше актером. Я чувствую, что я последний из зрителей."



Планировал скрыться в Швейцарии, а далее в Испанию. Был пойман партизанами и расстрелян. Ночью тела доставили в Милан и свалили кучей на городской площади. Трупы избивали прикладами, оплевывали, расстреливали. Охранявшие трупы партизаны и пара пожарных видя что народ не остановить, подвесили трупы и ушли. Тела провисели до полудня и были переправлены в морг.