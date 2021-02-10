Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Ольга Бичерова (Olga Bicherova), 1978 г., здесь ей 12 лет. В 1981 году в составе сборной СССР приняла участие в чемпионате Европы, сумела завоевать две золотые медали чемпионата мира
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4.
Импринтинг, 1 июня 1955 года, Вена
На фотографии гусята следуют за зоологом и зоопсихологом Конрадом Лоренцом воспринимая его как свою мать. Гусенок воспринимает как свою мать абсолютно любой движущийся объект, который он увидит первым после того как вылупится из гнезда. Также импринтинг называют «синдромом утенка» и не важно что на фотографии гусята — у утят импринтинг работает так же как у гусят.
У людей импринтинг устроен гораздо сложнее и в более жесткой форме — многие часто хотели бы законсервировать эпоху своего детства или молодости. И это ужасно. Мало кто может идти в ногу со временем.
У людей импринтинг устроен гораздо сложнее и в более жесткой форме — многие часто хотели бы законсервировать эпоху своего детства или молодости. И это ужасно. Мало кто может идти в ногу со временем.
5.
Семья во время Великого голода в Мадрасе, 1876 год
Голод охватил большую часть южной Индии. Частично Великий голод мог быть вызван сильной засухой, приведшей к неурожаю на плато Декан. Но в реальности, голод был вызван регулярным экспортом зерна, который осуществляло колониальное правительство.
7.
Слева направо: Никола Бомбаччи, Бенито Муссолини, Петтачи (любовница Муссолини), Акилле Стараче, Алессандро Паволини, повешенные за ноги на городской площади. Милан. Итальянская социальная республика. 28 апреля 1945 года
В начале 1945 года, Муссолини дал интервью:
"У меня больше нет сил чтобы сопротивляться. Я работаю, и я стараюсь, но я знаю, что это все это лишь фарс ... Я жду конца трагедии и - я странно отрешен от всего этого - я не чувствую себя больше актером. Я чувствую, что я последний из зрителей."
Планировал скрыться в Швейцарии, а далее в Испанию. Был пойман партизанами и расстрелян. Ночью тела доставили в Милан и свалили кучей на городской площади. Трупы избивали прикладами, оплевывали, расстреливали. Охранявшие трупы партизаны и пара пожарных видя что народ не остановить, подвесили трупы и ушли. Тела провисели до полудня и были переправлены в морг.
"У меня больше нет сил чтобы сопротивляться. Я работаю, и я стараюсь, но я знаю, что это все это лишь фарс ... Я жду конца трагедии и - я странно отрешен от всего этого - я не чувствую себя больше актером. Я чувствую, что я последний из зрителей."
Планировал скрыться в Швейцарии, а далее в Испанию. Был пойман партизанами и расстрелян. Ночью тела доставили в Милан и свалили кучей на городской площади. Трупы избивали прикладами, оплевывали, расстреливали. Охранявшие трупы партизаны и пара пожарных видя что народ не остановить, подвесили трупы и ушли. Тела провисели до полудня и были переправлены в морг.
8.
Утро 4 апреля 2000 года. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж "Союз ТМ - 30") отдают дань традиции
9.
"Первое сшитое платье. Подруги помогают в окончательной отделке. Ленинградское профтехучилище №1, 1958 год. " Фото: Семён Фридлянд, Борис Уткин
11.
Безотказный приём обольщения женщин от Матвея Блантера
Выдающийся советский композитор-песенник Матвей Исаакович Блантер, создатель знаменитой «Катюши», автор более чем 200 песен и многочисленных лирических мелодий к спектаклям, опереттам, кинофильмам и радиопостановкам, не обладал особо привлекательной внешностью. Скажем так, он не был красавцем.
Матвей Блантер был маленького роста, сутулый и близорукий. Но тем не менее пользовался феноменальным успехом у женщин.
На вопрос, как ему это удается, композитор отвечал так: – Для меня главное – дотащить женщину до рояля, а там она моя.
Матвей Блантер был маленького роста, сутулый и близорукий. Но тем не менее пользовался феноменальным успехом у женщин.
На вопрос, как ему это удается, композитор отвечал так: – Для меня главное – дотащить женщину до рояля, а там она моя.
12.
Французский актер Жерар Депардье на съемках фильма «Граф Монте-Кристо» режиссера Жозе Даяна. Фото Ричарда Меллоула..
15.
Ну, кто ещё мог вот так стоять в кремлёвском кабинете самого Леонида Ильича? Конечно, только Валентин Сергеевич Зорин
Блестящий журналист, глубокий писатель, умный историк-американист, настоящий политолог и телеведущий. Человек, который открывал нам United States of America в самые непростые годы противостояния "двух миров".
9 февраля у знаменитого москвича 96-й День Рождения.
"Нью-Йорк - город контрастов" - это сейчас многие улыбаются над этой фразой, даже не подозревая, кто же автор.
Ну, а ставший уже "народным анекдотом" диалог, думаю, уже вошёл в анналы истории нашей журналистики:
"Встречаются Зорин и Киссинджер. Киссинджер спрашивает Зорина: “Вы еврей?”
“Нет, я русский”, - отвечает Зорин.
“А я американский”, - парирует Киссинджер".
Сам Валентин Сергеевич рассказывал, что мучительно пытался перевести его Генри, но так и не смог: "Только своими словами объяснил, в чём там смак. Но и в моём переводе анекдот ему очень понравился, он долго смеялся".
Почти четыре года назад он ушёл. ©В. Канашенок
9 февраля у знаменитого москвича 96-й День Рождения.
"Нью-Йорк - город контрастов" - это сейчас многие улыбаются над этой фразой, даже не подозревая, кто же автор.
Ну, а ставший уже "народным анекдотом" диалог, думаю, уже вошёл в анналы истории нашей журналистики:
"Встречаются Зорин и Киссинджер. Киссинджер спрашивает Зорина: “Вы еврей?”
“Нет, я русский”, - отвечает Зорин.
“А я американский”, - парирует Киссинджер".
Сам Валентин Сергеевич рассказывал, что мучительно пытался перевести его Генри, но так и не смог: "Только своими словами объяснил, в чём там смак. Но и в моём переводе анекдот ему очень понравился, он долго смеялся".
Почти четыре года назад он ушёл. ©В. Канашенок
17.
Авианосец выходит в море; 1944 год
Американский авианосец USS Intrepid (CV-11), получивший в боях на Тихом океане попадание торпеды с японского самолета, снова выходит в море после завершения ремонта и модернизации на верфи Hunters Point в Сан-Франциско (штат Калифорния), 9 июня 1944 года.
На палубе корабля как свои самолеты, так и более крупные и тяжелые - сухопутного базирования, а также различная автотехника; их решили таким способом "подбросить" в качестве попутного палубного груза на театр военных действий.
Фото U.S. Navy
На палубе корабля как свои самолеты, так и более крупные и тяжелые - сухопутного базирования, а также различная автотехника; их решили таким способом "подбросить" в качестве попутного палубного груза на театр военных действий.
Фото U.S. Navy
18.
Слова тут лишние. Просто кадр
Этот кадр вошел в учебники по рекламе, как самый крутой продуктплейсмент! Николсон предложил не просто жвачку, а именно ДЖУСИФРУТ!
22.
Экипаж американского бомбардировщика B-36 в арктической экипировке, Гренландия, 1951 год. Фото Маргарет Бурк-Уайт
28.
Ford T с радиоприемником и радиоантеннами: с возможностью прослушивания радиопередач во время езды, Вашингтон, округ Колумбия, 1924 год
29.
Арнольд Шварценеггер, Франко Колумбу и Сильвестр Сталлоне с канадским бодибилдером Негритой Джейдом на тренировке в Венецианском пляже. (1980-е)
31.
Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук на съёмках фильма "Они сражались за Родину"
Во время съёмок фильма "Они сражались за Родину", режиссёр Сергей Бондачук не щадил никого. Актёры целый день ходили в гимнастёрках и рыли окопы вместе с солдатами. Вячеславу Тихонову тяжелее всего пришлось во время съёмок контузии его героя. Бондарчук требовал от оператора показать в кадре напряжение и животный ужас. В итоге, для того чтобы в кадре была едва заметная нервная дрожь, танкисты в строго определенные моменты стреляли в сторону Тихонова из всех орудий холостыми зарядами.
Выстрелы были мощные, и всем (кроме Тихонова) приходилось затыкать уши, но нужный эффект был достигнут: от каждого залпа земля вздрагивала, начинала немного дымиться, а картинка плыла. А чтобы усилить этот эффект, вокруг Тихонова поставили жаровни с раскалёнными углями. В итоге, когда вы видите крупный план актера, то изображение становится неустойчивым, напоминает мираж в пустыне
Выстрелы были мощные, и всем (кроме Тихонова) приходилось затыкать уши, но нужный эффект был достигнут: от каждого залпа земля вздрагивала, начинала немного дымиться, а картинка плыла. А чтобы усилить этот эффект, вокруг Тихонова поставили жаровни с раскалёнными углями. В итоге, когда вы видите крупный план актера, то изображение становится неустойчивым, напоминает мираж в пустыне
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"Валя-помойка" - такая была у него кличка среди советской творческой интеллигенции. Знатный был пропагандон и жополиз.
– Не знаю, и облизал брови.
А это, типичный образец фауны, родившийся на месте испытаний.