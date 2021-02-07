Подборка исторических фотографий про войну и о войне
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4.
"Электрик со стальными яйцами"
Суровый военнослужащий адепт электричества с гранатами М39 закрепленными на винтовочных патронных сумках.
5.
Март 1943 года. Украинская ССР. Немецкие панцергренадеры войск СС и средний танк Pz.Kpfw. IV в бою на улице Харькова.
6.
Советские военнопленные несут коробки с патронами для немецких пулеметов. Снимок сделал капеллан 297-й пехотной дивизии вермахта Алоиз Бек под Сталинградом в 1942 году.
8.
Построение сдавшегося экипажа U-1009
Подводная лодка U-1009 (типа VIIC/41, 1944 г.п.)
Субмарина совершила 2 боевых похода, впрочем без каких либо успехов.
Сдалась кораблю Союзников у Лох-Эрибола 10 мая 1945.
Задедлайчена 16 декабря 1945, лежит на глубине 57 метров у северного побережья Ирландии
Субмарина совершила 2 боевых похода, впрочем без каких либо успехов.
Сдалась кораблю Союзников у Лох-Эрибола 10 мая 1945.
Задедлайчена 16 декабря 1945, лежит на глубине 57 метров у северного побережья Ирландии
9.
Первый день войны в Перемышле (сегодня — польский город Пшемысль) и первые погибшие захватчики на советской земле (солдаты 101-й легкопехотной дивизии).
Город был занят немецкими войсками 22 июня, но на следующее утро был освобожден частями Красной Армии и пограничниками и удерживался до 27 июня.
12.
Советская подводная лодка Щ-309 в порту Турку. Февраль 1945 год
Лодка подходит к плавбазе "Полярная Звезда" для приёма торпед. За тральщиком Т-215 видна носовая часть гвардейской Л-3.
17.
Расчёт дивизионной пушки ЗиС-3 на перекрёстке улиц Августа и Розенталя в Берлине.Германия,май 1945 года
19.
Сержант Ф.П. Борисов и младший сержант Н.А. Савельев ведут огонь из пулемета «Максим» под Харьковом
20.
Опытный сапёр проводит занятия по устройству немецких мин.В руках боец держит мину Sprengmine 35 (SMi35,S-Mine 35,schrapnellmine 35)
21.
Фотография,сделанная с борта немецкого бомбардировщика во время одного из налётов на Москву в районе станции Фили.5 августа 1941 года
23.
Бойцы бронедивизиона отдельного Ижорского батальона 55-ой армии Ленинградского фронта
слева направо: командир бронедивизиона военинженер 3 ранга Черненко Иван Феоктистович (1902 г.р.),водитель бронемашины сержант Харьков Михаил Семёнович (1912 г.р.),командир взвода младший лейтенант Цисарь Моисей Моисеевич (Цысарь,1920-1944),командир бронемашины младший командир Мисник Пётр Антонович (1908 г.р.).1941 год.Фотограф Всеволод Тарасевич.
Подпись под снимком из газеты "Вечерняя Москва":"Грудью встали колпинские рабочие (гор.Колпино Ленинградской области) на защиту своего города.На снимке экипаж бронемашины,храбро сражающейся с противником.Слева направо:командир машины-начальник смены цеха коммунист И.Ф.Черненко,рабочие завода-водитель М.С.Харьков, башенный стрелок М.М.Писарь (видимо ошибка,Цисарь) и командир башни П.Мисник"
Подпись под снимком из газеты "Вечерняя Москва":"Грудью встали колпинские рабочие (гор.Колпино Ленинградской области) на защиту своего города.На снимке экипаж бронемашины,храбро сражающейся с противником.Слева направо:командир машины-начальник смены цеха коммунист И.Ф.Черненко,рабочие завода-водитель М.С.Харьков, башенный стрелок М.М.Писарь (видимо ошибка,Цисарь) и командир башни П.Мисник"
25.
Красноармейцы с захваченными немецкими десантными контейнерами.Сталинград,1943 год.Фотограф С.Струнников
28.
Евгений Халдей: «Я пошел в парк у здания парламента, чтобы снять проходящие колонны солдат. И увидел эту картину. На скамейке сидела женщина, убитая двумя выстрелами — в голову и шею, рядом с ней мертвые подросток лет пятнадцати и девочка. Чуть поодаль лежал труп отца семейства. На лацкане у него был золотой значок НСДАП, рядом валялся револьвер. (…) Подбежал вахтер из здания парламента:
— Это он, он сделал, не русские солдаты. Пришел в 6 утра. Я видел его и его семью из подвального окна. На улице ни души. Он сдвинул вместе скамейки, велел женщине сесть, то же самое велел детям. Я не понял, что он собирается делать. И тут он застрелил мать и сына. Девочка запротивилась, тогда он уложил ее на скамью и тоже застрелил. Отошел в сторону, оглядел результат и застрелился сам.
— Это он, он сделал, не русские солдаты. Пришел в 6 утра. Я видел его и его семью из подвального окна. На улице ни души. Он сдвинул вместе скамейки, велел женщине сесть, то же самое велел детям. Я не понял, что он собирается делать. И тут он застрелил мать и сына. Девочка запротивилась, тогда он уложил ее на скамью и тоже застрелил. Отошел в сторону, оглядел результат и застрелился сам.
29.
Бомбардировщик B-24L-10 «Либерейтор», сбитый зенитной артиллерией над итальянским городом Луго. 10 апреля 1945 года
34.
Казнь бывшего министра по делам имперского Протектората Богемии и Моравии, обергруппенфюрера СС, генерала войск СС и полиции- Карла Германа Франка. 22 мая 1946 года
9 мая 1945 года Франк был арестован частями 7-й американской армии. 7 августа 1945 был передан чешским властям. В марте-апреле 1946 года обвинён Чехословацким чрезвычайным народным судом в смерти 4000 человек (в том числе — из деревень Лидице и Лежаки), объявлен военным преступником. 21 мая 1946 приговорён к смертной казни через повешение.
Приговор был приведён в исполнение 22 мая 1946 года на глазах у 5000 собравшихся.
P.S. Чехи в черной униформе с гербами на рукавах вызывают определенные ассоциации
Приговор был приведён в исполнение 22 мая 1946 года на глазах у 5000 собравшихся.
P.S. Чехи в черной униформе с гербами на рукавах вызывают определенные ассоциации
35.
Немецкие военнопленные после разминирования поля проходят по нему, гарантируя результат. Королевство Дания. 1945 год
36.
Аркадий Петрович Гайдар
Гайдар с детства хотел на фронт: его 11-летнего сняли с поезда, когда он пытался убежать на войну во время Первой мировой. Остановили, но тремя годами позже Аркадий стал большевиком и поступил на службу в Красную армию. В марте 1921-го возглавил полк. Во время подавления Тамбовского мятежа Гайдар уже командовал 6000 бойцами. Позже он стал писателем, но всё равно стремился защищать страну.
Продолжить карьеру в армии не позволила тяжёлая болезнь. В 1919 году Гайдара взрывом выбросило из седла, он неудачно ударился при падении головой и спиной. Следствием тяжёлой контузии стал травматический синдром. Периодически Гайдара мучили приступы головной боли, писатель резал себе вены. Но это не имело отношения к суициду. Подобное медики называют «отвлекающей терапией»: Аркадий переключал внимание на другую боль и ему становилось легче.
Болезнь не отняла у Гайдара все жизненные силы. Так, с 1928-го не было ни одного года при его жизни, когда не публиковалось хотя бы одно его новое произведение. В 1940-м вышел фильм «Тимур и его команда» по сценарию Аркадия Гайдара. В первые дни Великой Отечественной войны он написал новый сценарий под названием «Клятва Тимура». Фильм по нему сняли, когда Гайдар уже был убит.
На фронт Аркадий уезжал в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Однако он хотел больше воевать, нежели писать. Комбат Иван Прудников вспоминал, что Гайдар вместе с 6-й ротой его батальона лично участвовал в атаке на немцев, добыв в схватке трофейный автомат. По другим воспоминаниям очевидцев, он неоднократно участвовал в боях с захватчиками.
Накануне оставления Киева, 18 сентября 1941 года, группу журналистов вывезли самолётом. Гайдар отказался улетать. Он вместе с работниками политотдела 37-й армии перешёл на правый берег Днепра. Они пытались выйти из окружения и встретились с партизанским отрядом, которым командовал секретарь райкома партии Фёдор Горелов. В нём и остался Гайдар, выполняя обязанности пулемётчика.
22 октября 1941 года партизанский отряд атаковали немцы. Полностью уничтожить партизан не удалось, они рассеялись на небольшие группы. Группа с Аркадием планировала добраться до Черниговских лесов, чтобы создать новый и более боеспособный отряд. Вскоре они решили собрать продовольствие, оставшееся у старого лагеря. За припасами отравились пятеро, включая и Гайдара. Дорога туда прошла без происшествий, но на обратном пути героически погиб Аркадий.
Такую версию последних минут жизни Гайдара приводит его главный биограф Борис Камов. Партизаны решили зайти к обходчику, которого они знали, за картошкой. Ни сам Гайдар, ни его товарищи опасности не чувствовали. Приблизившись к месту, Аркадий Петрович увидел немецкую засаду. Гайдар мог попытаться скрыться сам, не подав виду, что заметил противника. Но это означало бы обречь на гибель товарищей.
И писатель пожертвовал собой. Он крикнул: «Ребята, немцы!» Гитлеровцы тут же открыли огонь, сразив его наповал. Но сигнал Гайдара вызвал мгновенную реакцию партизан. В сторону засады полетели гранаты. Под прикрытием взрывов бойцы успели уйти.
Писатель был похоронен в безымянной могиле. В сентябре 1947 года останки Аркадия Петровича Гайдара перезахоронили неподалёку от могилы Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области Украины.
Продолжить карьеру в армии не позволила тяжёлая болезнь. В 1919 году Гайдара взрывом выбросило из седла, он неудачно ударился при падении головой и спиной. Следствием тяжёлой контузии стал травматический синдром. Периодически Гайдара мучили приступы головной боли, писатель резал себе вены. Но это не имело отношения к суициду. Подобное медики называют «отвлекающей терапией»: Аркадий переключал внимание на другую боль и ему становилось легче.
Болезнь не отняла у Гайдара все жизненные силы. Так, с 1928-го не было ни одного года при его жизни, когда не публиковалось хотя бы одно его новое произведение. В 1940-м вышел фильм «Тимур и его команда» по сценарию Аркадия Гайдара. В первые дни Великой Отечественной войны он написал новый сценарий под названием «Клятва Тимура». Фильм по нему сняли, когда Гайдар уже был убит.
На фронт Аркадий уезжал в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Однако он хотел больше воевать, нежели писать. Комбат Иван Прудников вспоминал, что Гайдар вместе с 6-й ротой его батальона лично участвовал в атаке на немцев, добыв в схватке трофейный автомат. По другим воспоминаниям очевидцев, он неоднократно участвовал в боях с захватчиками.
Накануне оставления Киева, 18 сентября 1941 года, группу журналистов вывезли самолётом. Гайдар отказался улетать. Он вместе с работниками политотдела 37-й армии перешёл на правый берег Днепра. Они пытались выйти из окружения и встретились с партизанским отрядом, которым командовал секретарь райкома партии Фёдор Горелов. В нём и остался Гайдар, выполняя обязанности пулемётчика.
22 октября 1941 года партизанский отряд атаковали немцы. Полностью уничтожить партизан не удалось, они рассеялись на небольшие группы. Группа с Аркадием планировала добраться до Черниговских лесов, чтобы создать новый и более боеспособный отряд. Вскоре они решили собрать продовольствие, оставшееся у старого лагеря. За припасами отравились пятеро, включая и Гайдара. Дорога туда прошла без происшествий, но на обратном пути героически погиб Аркадий.
Такую версию последних минут жизни Гайдара приводит его главный биограф Борис Камов. Партизаны решили зайти к обходчику, которого они знали, за картошкой. Ни сам Гайдар, ни его товарищи опасности не чувствовали. Приблизившись к месту, Аркадий Петрович увидел немецкую засаду. Гайдар мог попытаться скрыться сам, не подав виду, что заметил противника. Но это означало бы обречь на гибель товарищей.
И писатель пожертвовал собой. Он крикнул: «Ребята, немцы!» Гитлеровцы тут же открыли огонь, сразив его наповал. Но сигнал Гайдара вызвал мгновенную реакцию партизан. В сторону засады полетели гранаты. Под прикрытием взрывов бойцы успели уйти.
Писатель был похоронен в безымянной могиле. В сентябре 1947 года останки Аркадия Петровича Гайдара перезахоронили неподалёку от могилы Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области Украины.
37.
Эта история произошла 20 декабря 1943 года
Американские В-17, 379 бомбардировочной эскадрильи, бомбили фабрику «Фокке-Вульф», которая находилась в Бремене. Отбомбившись, Б-17 взяли курс домой. Но один из самолетов, под управление лейтенанта Чарли Брауна, был очень сильно поврежден и стал отставать. На самолете не было живого места, хвостовое оперение было на половину разбито, один двигатель вышел из строя, а сам корпус усеян дырками. Члены экипажа были ранены, или убиты. Сам лейтенант Браун, из-за поломки подачи кислорода, потерял сознание.
Самолет медленно падал, но на высоте пол километра лейтенант Браун очнулся и снова взял контроль над управлением самолета. Компас оказался разбитым, пришлось лететь наугад. Пролетая над немецким аэродромом, В-17 был замечен и на перехват был поднят всего один «Мессершмит Bf-109», которым управлял Франц Стиглер. Немецкий самолет приблизился так близко к В-17, что летчик-истребитель спокойно смог разглядеть не только исковерканный самолет, но и раненого стрелка задней турели. Стиглер знаками стал показывать лейтенанту Брауну чтоб тот сажал самолет.
Браун хоть и был напуган, но продолжал уверенно вести самолет дальше.Стиглер мог без труда сбить американский самолет, но поняв то, что американский пилот потерял правильный курс полета, дал сигнал Брауну повернуть и следовать за ним
Самолет медленно падал, но на высоте пол километра лейтенант Браун очнулся и снова взял контроль над управлением самолета. Компас оказался разбитым, пришлось лететь наугад. Пролетая над немецким аэродромом, В-17 был замечен и на перехват был поднят всего один «Мессершмит Bf-109», которым управлял Франц Стиглер. Немецкий самолет приблизился так близко к В-17, что летчик-истребитель спокойно смог разглядеть не только исковерканный самолет, но и раненого стрелка задней турели. Стиглер знаками стал показывать лейтенанту Брауну чтоб тот сажал самолет.
Браун хоть и был напуган, но продолжал уверенно вести самолет дальше.Стиглер мог без труда сбить американский самолет, но поняв то, что американский пилот потерял правильный курс полета, дал сигнал Брауну повернуть и следовать за ним
38.
Немецкий Bf-109 сопровождал американский В-17 до самого Северного моря. И когда до Англии уже оставалось не так далеко, отдал честь и повернул обратно. Вернувшись на базу, Стиглер доложил про то, что вражеский самолет сбит и упал в море.
А лейтенант Браун благополучно долетел до английского берега и посадил самолет на аэродроме 448-й бомбардировочной группы. В докладе лейтенант признался о случившемся, но получил приказ держать все в тайне. Естественно, командование не хотело разрушать сложившиеся впечатления про немецких солдат.
В 1986 году, будучи уже полковником в отставке, Чарли Браун выступал на очередной ветеранской встрече под названием «Сбор орлов». Кто-то спросил, есть ли у него особые памятные воспоминания со времен Второй Мировой войны. Браун задумался и вот тогда вспомнил про эскорт Стиглера и прощальный салют. После этого Браун решил, что он должен обязательно найти неизвестного немецкого пилота
А лейтенант Браун благополучно долетел до английского берега и посадил самолет на аэродроме 448-й бомбардировочной группы. В докладе лейтенант признался о случившемся, но получил приказ держать все в тайне. Естественно, командование не хотело разрушать сложившиеся впечатления про немецких солдат.
В 1986 году, будучи уже полковником в отставке, Чарли Браун выступал на очередной ветеранской встрече под названием «Сбор орлов». Кто-то спросил, есть ли у него особые памятные воспоминания со времен Второй Мировой войны. Браун задумался и вот тогда вспомнил про эскорт Стиглера и прощальный салют. После этого Браун решил, что он должен обязательно найти неизвестного немецкого пилота
39.
Поиски продлились четыре года. Оказалось, что в 1953 году Франц Стиглер переехал жить в Канаду и стал преуспевающим бизнесменом. И только после опубликования письма Чарли Брауна в бюллетне Ассоциации военных летчиков, Стиглер смог отозваться и написать ответное письмо Чарли Брауну. Франц Стиглер и Чарли Брайн снова встретились спустя 40 лет.
На встрече Стиглер признался «Я не мог расстрелять экипаж, это было бы так же подло, как расстрелять пилотов на парашютах.» В 1990-х Чарли Браун и Франц Штиглер стали близкими друзьями и оставались таковыми до своей смерти с разницей в восемь месяцев в 2008 году
На встрече Стиглер признался «Я не мог расстрелять экипаж, это было бы так же подло, как расстрелять пилотов на парашютах.» В 1990-х Чарли Браун и Франц Штиглер стали близкими друзьями и оставались таковыми до своей смерти с разницей в восемь месяцев в 2008 году
40.
Ринат Волигамси "Большая медведица"
"Моя мастерская находится в темном душном подвале одной из серых девятиэтажек Уфы. Ко мне часто приходят друзья, и им нравится курить в полумраке узкого, выкрашенного зеленой краской, коридора. Они неспешно закуривают и с наслаждением выдыхают табачный дым, иногда это получается синхронно, огоньки их сигарет то застывают в темноте, как звезды, то быстро двигаются, как метеоры.
Поржавевшая лампа с железным абажуром зависает над нами как летающая тарелка. Никто не спешит. В такие минуты я теряю ощущение реальности, начинает казаться, что это происходит не здесь, не сейчас и не со мной. Эти частые наблюдения натолкнули меня на ряд идей. Так появилось желание сделать серию работ, где с главными персонажами будут происходить какие-то полуфантастические процессы, причастность к которым они не будут вполне осознавать.
Моя задача состояла лишь в том, чтобы выделить главное, акцентировать внимание на интересном, не нарушая реальности. Для большей выразительности я использовал образы солдат, они, на мой взгляд, лучше всего соответствуют моему замыслу, потому что лежащие в окопах, максимально близки к звездам."
Поржавевшая лампа с железным абажуром зависает над нами как летающая тарелка. Никто не спешит. В такие минуты я теряю ощущение реальности, начинает казаться, что это происходит не здесь, не сейчас и не со мной. Эти частые наблюдения натолкнули меня на ряд идей. Так появилось желание сделать серию работ, где с главными персонажами будут происходить какие-то полуфантастические процессы, причастность к которым они не будут вполне осознавать.
Моя задача состояла лишь в том, чтобы выделить главное, акцентировать внимание на интересном, не нарушая реальности. Для большей выразительности я использовал образы солдат, они, на мой взгляд, лучше всего соответствуют моему замыслу, потому что лежащие в окопах, максимально близки к звездам."
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Как интересно устроены мозги у западенцев,то фашистов цветами встречают,то красную армию,теперь другим жопу подставляют и удивляются презрительному отношению к себе.