36.

Гайдар с детства хотел на фронт: его 11-летнего сняли с поезда, когда он пытался убежать на войну во время Первой мировой. Остановили, но тремя годами позже Аркадий стал большевиком и поступил на службу в Красную армию. В марте 1921-го возглавил полк. Во время подавления Тамбовского мятежа Гайдар уже командовал 6000 бойцами. Позже он стал писателем, но всё равно стремился защищать страну.



Продолжить карьеру в армии не позволила тяжёлая болезнь. В 1919 году Гайдара взрывом выбросило из седла, он неудачно ударился при падении головой и спиной. Следствием тяжёлой контузии стал травматический синдром. Периодически Гайдара мучили приступы головной боли, писатель резал себе вены. Но это не имело отношения к суициду. Подобное медики называют «отвлекающей терапией»: Аркадий переключал внимание на другую боль и ему становилось легче.



Болезнь не отняла у Гайдара все жизненные силы. Так, с 1928-го не было ни одного года при его жизни, когда не публиковалось хотя бы одно его новое произведение. В 1940-м вышел фильм «Тимур и его команда» по сценарию Аркадия Гайдара. В первые дни Великой Отечественной войны он написал новый сценарий под названием «Клятва Тимура». Фильм по нему сняли, когда Гайдар уже был убит.



На фронт Аркадий уезжал в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Однако он хотел больше воевать, нежели писать. Комбат Иван Прудников вспоминал, что Гайдар вместе с 6-й ротой его батальона лично участвовал в атаке на немцев, добыв в схватке трофейный автомат. По другим воспоминаниям очевидцев, он неоднократно участвовал в боях с захватчиками.



Накануне оставления Киева, 18 сентября 1941 года, группу журналистов вывезли самолётом. Гайдар отказался улетать. Он вместе с работниками политотдела 37-й армии перешёл на правый берег Днепра. Они пытались выйти из окружения и встретились с партизанским отрядом, которым командовал секретарь райкома партии Фёдор Горелов. В нём и остался Гайдар, выполняя обязанности пулемётчика.



22 октября 1941 года партизанский отряд атаковали немцы. Полностью уничтожить партизан не удалось, они рассеялись на небольшие группы. Группа с Аркадием планировала добраться до Черниговских лесов, чтобы создать новый и более боеспособный отряд. Вскоре они решили собрать продовольствие, оставшееся у старого лагеря. За припасами отравились пятеро, включая и Гайдара. Дорога туда прошла без происшествий, но на обратном пути героически погиб Аркадий.



Такую версию последних минут жизни Гайдара приводит его главный биограф Борис Камов. Партизаны решили зайти к обходчику, которого они знали, за картошкой. Ни сам Гайдар, ни его товарищи опасности не чувствовали. Приблизившись к месту, Аркадий Петрович увидел немецкую засаду. Гайдар мог попытаться скрыться сам, не подав виду, что заметил противника. Но это означало бы обречь на гибель товарищей.



И писатель пожертвовал собой. Он крикнул: «Ребята, немцы!» Гитлеровцы тут же открыли огонь, сразив его наповал. Но сигнал Гайдара вызвал мгновенную реакцию партизан. В сторону засады полетели гранаты. Под прикрытием взрывов бойцы успели уйти.



Писатель был похоронен в безымянной могиле. В сентябре 1947 года останки Аркадия Петровича Гайдара перезахоронили неподалёку от могилы Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области Украины.