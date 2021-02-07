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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
07 февраля 2021 14:40
Метки: война   история   фото   
798
40
Подборка исторических фотографий про войну и о войне
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Метки: война   история   фото   
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4k
prostoVetal22 2 часа назад
Нда,тяжело оставаться человеком на войне,в мирной жизни сволочей хватает,а там....
Как интересно устроены мозги у западенцев,то фашистов цветами встречают,то красную армию,теперь другим жопу подставляют и удивляются презрительному отношению к себе.
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383
Денис 17 минут назад
Странный народ во Львове живёт: сначала парадом немцев встречали, потом парадом освобождение праздновали...
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109k
slets7 Час назад
У Гайдара на коленях ППД-7,62-мм, пистолет-пулемёт системы Дегтярёва


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