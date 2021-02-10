FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5510 постов • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей

30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей (31 фото)

Автор:
10 февраля 2021 18:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Пулитцеровская премия   история   новостная фотография   фотография   фотожурналистика   художественная фотография   
796
31

Учрежденную в 1942 году Пулитцеровскую премию за выдающуюся фотографию позже разделили на две номинации: лучшую художественную и лучшую новостную фотографию. В этой подборке черно-белых снимков представлены победители в обеих номинациях, а также захватывающие истории, которые за ними стоят.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Пулитцеровская премия   история   новостная фотография   фотография   фотожурналистика   художественная фотография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
многие фото сильные и без описания,а еще вот это впечатлило:
"фотограф Киочи Савада отправился на поиски семей с фото и в итоге отдал им половину выигрыша"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−144
Mario 5 минут назад
Ты будешь раньше! Ну так судьба сложилась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−144
Mario 8 минут назад
Ты будешь раньше!! Вспомни об этом [мат]!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−144
Mario 10 минут назад
А тебе чё, СВИРЕПЫЙ БАМБР! ТЫ там будешь, ещё раньше чем Брюсс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−144
Mario 14 минут назад
Вы прям такие живые хаха)) пока!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Денис Веселов 42 минуты назад
Вместо, помочь, за фотик, Ничего не изменились. А часть , скорее всего постанова..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 50 минут назад
А че Брюс Уиллис зажмурился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обычный парень на жигули показал мажорным джиперам как ехать в горку Обычный парень на жигули показал мажорным джиперам как ехать в горку "Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев "Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка? Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка? Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни Воркута - медленно исчезающий город Воркута - медленно исчезающий город
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250669



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
1
40
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
4
124
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Paperlegend — сборные модели автомобилей из бумаги, ставшие искусством
0
4
Paperlegend — сборные модели автомобилей из бумаги, ставшие искусством
Самые часто убивающие животные
0
20
Самые часто убивающие животные
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#приколы#дтп#Россия#картинки#люди#прикольные#авария дня#СССР
#Юмор#животные#история#кино#аварии#авто аварии#новости#подборка#милота#деньги
#интересно#интересное#факты#автомир#автомобили#дети#шоу бизнес#в мире#позитив#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться