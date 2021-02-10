30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей

Учрежденную в 1942 году Пулитцеровскую премию за выдающуюся фотографию позже разделили на две номинации: лучшую художественную и лучшую новостную фотографию. В этой подборке черно-белых снимков представлены победители в обеих номинациях, а также захватывающие истории, которые за ними стоят.
Фотограф Рокко Морабито ехал на машине, когда заметил повисшего вверх ногами на ремнях безопасности электромонтажника, который получил удар током мощностью 4160 вольт. Фотограф вызвал скорую, а другой рабочий тем временем поднялся наверх и спас своего коллегу, сделав ему искусственное дыхание. Морабито не упустил шанса и сделал снимок, который принес ему престижную награду.
Мать с детьми из Южного Вьетнама пытаются переплыть реку, чтобы спастись от нападающих во время операции «Пиранья». Когда снимок выиграл Пулитцеровскую премию, фотограф Киочи Савада отправился на поиски семей с фото и в итоге отдал им половину выигрыша.
На фото запечатлены полицейский Морс Куллинан и двухлетний Аллен Уивер во время парада в китайском квартале Вашингтона. Полицейский предупредил мальчика, чтобы тот не подходил слишком близко к драконам, и именно в этот момент их поймал в свой объектив фотограф Уильям С. Билл.
Судей восхитили драматизм и композиция этого снимка фотографа Гектора Рондона. На фотографий раненый солдат пытается встать, опираясь на священника. Рондон сказал, что сам не знает, как ему удалось сделать снимок, ведь обстановка была более чем напряженной: вокруг летали пули, поскольку фотография была сделана во время восстания морских пехотинцев на военно-морской базе недалеко от Каракаса, Венесуэла.
Монета Слит-младший сфотографировал Коретту Скотт Кинг и ее дочь Бернис во время похорон Мартина Лютера Кинга в апреле 1968 года. За день до смерти Мартин Лютер Кинг-младший заверил своих сторонников, что не боится умереть и что расовое угнетение удастся победить в будущем.
Ник Ут начал фотографировать в 16 лет. Несмотря на три ранения, он продолжил документировать Вьетнамскую войну и получил Пулитцеровскую премию за фотографию 9-летней Киф Фук, которая бежит обнаженной, спасаясь от напалмовой бомбы. Ут отвез ее и других детей в госпиталь, где девочка пробыла 14 месяцев и перенесла 17 операций.
Чтобы сделать фото «Возвращение домой», Эрл Банкер более 24 часов прождал прибытия поезда, на котором подполковник Роберт Мур возвращался после Второй мировой войны. Банкер запечатлел момент воссоединения Мура с семьей, с которой военный не виделся 16 месяцев.
Вирджиния Шау, первая женщина и второй фотограф-любитель среди лауреатов Пулитцеровской премии, запечатлела драматическую сцену с помощью своей камеры Kodak Brownie, когда у нее оставалось лишь два кадра. Она ехала с родителями на рыбалку, и они стали свидетелями аварии, в результате которой кабина грузовика свесилась с моста на 40 футов. Один из спасателей на фото — ее муж.
Лауреат Пулитцеровской премии Стэнли Форман запечатлел падение 19-летней девушки и ее двухлетней крестницы с пожарной лестницы, когда они пытались спастись от пожара в многоквартирном доме в Бостоне. Этот случай фактически привел к принятию нового закона о пожарных лестницах в США. Девочка выжила, поскольку приземлилась на свою крестную, которая спустя несколько часов умерла от множественных травм.
Фотограф Макс Десфор сопровождал американские войска на передовой во время войны между Северной и Южной Кореей. 4 декабря 1950 года, проезжая по Пхеньяну, он заметил взорванный мост, через который сотни военных беженцев пытались перебраться на другую сторону реки Тэдон. Было очень холодно, и Макс позже вспоминал, что из-за низкой температуры едва смог нажать на кнопку спуска затвора.
Подлинность этой культовой фотографии многие ставили под сомнение. Ее сделал фотограф Джозеф Розенталь на заключительном этапе Тихоокеанского театра военных действий. На фото морские пехотинцы США поднимают флаг на вершине горы Сурибати на острове Иводзима. Добраться до вершины было настолько сложно, что фотограф начал сомневаться, стоит ли оно вообще того.
Джон Л. Гонт увековечил трагедию двух родителей, которые только что осознали, что потеряли своего ребенка в бушующем море. Макдональды гуляли вдоль пляжа, пока их сын Майкл играл поблизости, и не заметили, что его унесли волны.
Первый снимок из мира спорта был сделан во время финального бейсбольного матча Джорджа Германа Эрхардта (он же «Бейб Рут»). Хотя Натаниэль Фейн был не единственным фотографом на том матче, он преуспел больше остальных, сделав фотографию, на которой Рут в форме с номером 3 опирается на свою битву как на трость, пока ему рукоплещет весь стадион. Рут скончался спустя два месяца после того, как Фейн сделал этот снимок.
Фотограф Роберт Хилл Джексон должен был освещать транспортировку Ли Харви Освальда в тюрьму после того, как тот был осужден за убийство президента Джона Кеннеди. Событие разворачивалось в подвале здания полиции и суда Далласа, и Джексон занял наиболее выгодную для съемки позицию, однако вид ему загородил мужчина, который мгновение спустя выскочил вперед и выстрелил в Освальда — Джексон едва успел нажать кнопку спуска затвора.
Бывший солдат Хосе Родригес был одним из тысяч, казненных людьми Фиделя Кастро. На фото для него проводят последний обряд перед расстрелом. Фотографию сделал Эндрю Лопес, который освещал кубинскую революцию.
Хотя на снимке запечатлено счастливое воссоединение семьи после возвращения полковника Роберта Стирма из лагеря для военнопленных в Северном Вьетнаме, за ним скрывается грустная история. За три дня до возвращения Стирма жена отправила ему письмо, в котором сообщила о намерении расторгнуть брак. Сам Стирм признался, что испытывает смешанные чувства по отношению к снимку, который должен был олицетворять надежду и исцеление.
Это происшествие во время напряженных японских выборов произошло на глазах 3 000 человек. Когда ситуация вышла из-под контроля, один разгневанный студент вытащил длинный нож и вонзил его в живот политика на фото. Фотограф Ясуси Нагао запечатлел момент, когда парень вытащил нож, чтобы нанести второй удар. Фото появилось во многих американских газетах, и Нагао стал первым зарубежным фотографом, получившим Пулитцеровскую премию.
Подлинность серии фотографий Дж. Росса Боумана, запечатлевших зверства, которым родезийские силовики подвергли заключенных, некоторые ставили под сомнение. Пока шли споры, Боуман продолжил работу и выступал с лекциями о журналистской этике и методах работы в различных университетах и других учебных заведениях.
Впервые в истории премию присудили анонимно, чтобы защитить фотографа. На фото изображены 11 курдов, которых расстреливают исламские сторонники аятоллы Хомейни. Власти Ирана попытались заставить газету раскрыть имя фотографа, однако редакция отказала. В 2016 году с разрешения фотографа его имя обнародовали: снимок сделал Джахангир Разми.
Фрэнк (по прозвищу «Паппи») Ноэль, второй лауреат Пулитцеровской премии в области фотографии, запечатлел моряка в спасательной шлюпке, который протягивает руку, умоляя поделиться водой. Сам Ноэль был в другой шлюпке, поскольку его корабль потопила японская торпеда в Индийском океане, и вода в его шлюпке тоже закончилась.
Фотография была сделана во время забастовки рабочих на заводе Ford в 1941 году. Милтон Брукс очень быстро сделал снимок из-под полы пальто, смешавшись с толпой, чтобы его не заметили, поскольку фотоаппарат попытались бы разбить.
Серия фотографий Джона Робинсона и Дона Ультанга запечатлела расовый конфликт с участием афроамериканского игрока Джонни Брайта во время студенческого футбольного матча в Стиллуотере, штат Оклахома. Фотографы намеренно направили камеру на Брайта, когда услышали многочисленные слухи о том, что на него объявлена охота. Фотографы собирались уйти после первой четверти игры, и именно тогда Брайта трижды сбили с ног соперники, после чего он получил удар локтем, который сломал ему челюсть.
Этот снимок был сделан во время встречи Джона Кеннеди и Дуайта Д. Эйзенхауэра, посвященной кубинскому кризису. Секретарь сказал «больше никаких фотографий», и Пол Ватис успел сделать два снимка сзади.
Этот снимок пожара в отеле Атланты, унесшего жизни 119 человек, сделал 24-летний студент Технологического института Джорджии. Он запечатлел ужасное событие камерой Speed Graphic, причем у него оставалась последняя лампа вспышки. Associated Press предложила студенту работу, но тот отказался, и занялся бизнесом по производству рентгеновского оборудования.
Во время «Марша против страха» в Миссисипи в 1966 году снайперы ранили Джеймса Мередита, активиста движения за гражданские права, и Джек Р. Торнелл запечатлел покушение на снимке, который принес ему Пулитцеровскую премию.
На фото запечатлены два 15-летних мальчика: Эд Бэнкрофт держит в заложниках Билла Ронана. Неподалеку от этого переулка произошло ограбление, и полицейские подошли к Эду, чтобы допросить его как свидетеля. Мальчик достал пистолет, выстрелил в одного из полицейских и взял Билла в заложники. Фотограф Фрэнк Кушинг, который выполнял задание поблизости, быстро нашел лучшую точку обзора на крыльце заднего двора соседнего дома.
Уильяму М. Галлахеру пришлось встать на колени у сцены, чтобы сфотографировать кандидата в президенты от Демократической партии Адлая Стивенсона — в частности, дыру в его правом ботинке. После публикации снимка Стивенсона практически завалили новыми туфлями.
Стив Старр запечатлел студенческое восстание против статуса-кво в кампусе Корнельского университета, штат Нью-Йорк. На фото изображены вооруженные студенты, покидающие здание, которое они только что заняли и удерживали в течение 36 часов.
Билл Крауч наблюдал за авиашоу вместе с 60 000 других зрителей, когда биплан и огромный B-29 едва не столкнулись в воздухе. Самолет должен был пролететь через дымовой след биплана и сделал маневр слишком рано, но трагедию чудом удалось избежать.
Гарри Траск запечатлел драматическое крушение роскошного лайнера «Андреа Дориа» с борта маленького самолета, хотя страдал воздушной болезнью. Он заставил пилота пролететь над местом происшествия несколько раз, в результате чего сделал 16 фотографий, в том числе эту, под номером 2, которой присудили Пулитцеровскую премию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"фотограф Киочи Савада отправился на поиски семей с фото и в итоге отдал им половину выигрыша"