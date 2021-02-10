30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей

Первый снимок из мира спорта был сделан во время финального бейсбольного матча Джорджа Германа Эрхардта (он же «Бейб Рут»). Хотя Натаниэль Фейн был не единственным фотографом на том матче, он преуспел больше остальных, сделав фотографию, на которой Рут в форме с номером 3 опирается на свою битву как на трость, пока ему рукоплещет весь стадион. Рут скончался спустя два месяца после того, как Фейн сделал этот снимок.