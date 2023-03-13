Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета





Он оставил после себя не только своё доброе имя, но ещё множество тёплых воспоминаний у тех, кому всё же посчастливилось общаться с этим необычным человеком, который получил неофициальное звание «последний король пиратов».

О жизни и судьбе Xatabа при его жизни было известно не так уж много. Родители его встретились и поженились в Уфе, тут же 18 декабря 1960 года у них родился сын Радик. В этом же городе мальчик вырос и окончил школу № 101. К моменту получения аттестата Радик Низамутдинов научился мастерски играть на баяне, он прекрасно пел на татарском и русском языках и вообще в молодости был душой компании. Судя по годам службы в армии, после окончания средней школы Радик учился ещё в каком-то учебном заведении, потому что лишь в 1980 году он был призван на срочную службу. Служить связистом ему довелось на Кубе, а вот о жизни его после армии ходила легенда, придуманная им же.