История возникновения унитаза

В средние века европейцы имели обыкновение выплескивать содержимое ночного горшка прямо из окна. Власти Лондона нашли оригинальный выход: начали нанимать людей, которые должны были ходить по улицам и, заметив, как кто-то высунулся с горшком, выкрикивать: «Поберегись!»

лицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, «весенняя обувь» горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно. Германская мода на ходули, с помощью которых только и можно было перемещаться по засранным улицам, распространилась так широко, что во Франции и в Бельгии в средние века даже проводились состязания на ходулях между двумя лагерями, на которые разделялись жители.



В Париже в 1270 году был издан закон, под угрозой штрафа запрещавший «выливать помои и нечистоты из верхних окон домов». Известный изобретатель Леонардо да Винчи, приглашенный ко двору короля Франциска 1, был настолько потрясен парижским зловонием, что спроектировал специально для своего патрона туалет со смывом. В чертежах великого провидца обозначены и подводящие воду трубы, и отводные канализационные каналы, и вентиляционные шахты. И хотя, как и в случае с вертолетом и подводной лодкой, Леонардо на века опередил свое время, чертежи его туалета так и не воплотились на практике.В те же времена среди знати был популярен некий вид «портативного унитаза» – банкетки с дыркой сверху и вынимающимся изнутри резервуаром. Мебельщики изощрялись, вуалируя стульчаки под стулья, банкетки, письменные столы и даже книжные полки! Все сооружение обычно богато украшалось деревянной резьбой, тканевой драпировкой, позолотой.