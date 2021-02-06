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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 265 постов • 254 подписчика подписаться
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История возникновения унитаза

История возникновения унитаза (7 фото)

Автор:
06 февраля 2021 12:21
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: история   канализация   унитаз   
396
7
Цивилизация начинается с канализации. История возникновения унитаза и его «предков» уходит своими корнями в глубокую древность.
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Метки: история   канализация   унитаз   
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4k
hairov 18 минут назад
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hairov 18 минут назад
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−545
МИХАН 2 часа назад
Ну в России Были отхожие места яма с деревянной пристройкой и т.д.
А вот читал ,что в "просвещенной европе " эти фекалии и прочие отходы выливали просто из окна и мода на широкополые шляпы пошла именно чтобы эти отходы на голову не вываливали ..ха ха ха ..А еще Европа не любила мыться совсем ..И палочки у них у "элиты " были специальные ,чтобы от блох и вшей отчесываться в разных местах ..
И сейчас продаются раковины туалетныес пробками из европы ..Как думаете для чего ? А чтобы воду экономить ..зубы почистил,этой же водой умылся и потом другой член семьи этим же пользуется фу блин ..А русскую баню они считают варварским изобретением хе хе
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4k
TirAn 2 часа назад
много ошибок
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13k
Alex 2 часа назад
История возникновения унитазаПосмотреть
История возникновения унитаза
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35k
parallax 2 часа назад
Римляне посинели бы от зависти.

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