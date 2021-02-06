Цивилизация начинается с канализации. История возникновения унитаза и его «предков» уходит своими корнями в глубокую древность.
По мнению большинства историков и архитекторов, первый прообраз туалета появился приблизительно за 3000лет до н.э. в Месопотамии. Чуть моложе их те, что найдены при раскопках в Мохенджо-Даро (на берегу реки Инд) и представляли собой более сложную канализационную систему: нечистоты из уборных, сделанных у внешних стен домов, стекали в уличные канавы, по которым уходили за пределы города. Отхожее место представляло собой ящик из кирпича с деревянным сиденьем.Запасники Британского музея хранят находку не менее ценную и древнюю. Резной трон-стульчак царицы шумеров Шубад из гробницы в Уре датируется 2600года до н.э.
Что касается древних египтян, то их туалеты, представление о которых мы имеем в основном по раскопкам в Телль-эль-Амарне (14век до н.э.) – городе фараона Эхнатона, не соединялись с канализацией. В богатых домах позади ванной комнаты устраивалась уборная, выбеленная известью. В ней находилась известняковая плита, положенная на кирпичный ящик с песком, который необходимо было периодически вычищать. В одном из древнеегипетских погребений в Фивах, относящихся к тому же веку, что и город знаменитого фараона, был обнаружен переносной туалет из дерева, под который ставился глиняный горшок.
×
Археологи, работающие в провинции Хенань на раскопках гробницы одного из правителей западной Ханьской династии, управлявшей Китаем с 206 года до н.э. по 24 год до н.э., обнаружили туалет. С каменным сиденьем, удобными подлокотниками и подведенной к нему проточной водой.
Ну и, конечно же, в туалетной истории нельзя обойти Вечный город – главный мегаполис античности – Рим. Одним из его древнейших инженерных сооружений является Cloaca Maxima ( от лат. Cluo- чистить). Первоначально это был открытый канал, сооруженный в 6 веке до н.э. и служивший как для осушения болотистой почвы, так и для спуска нечистот. По нему все содержимое спускало в реку Тибр. Ответвление клоаки подходило к каждому из туалетов, а затем возвращались на главную магистраль. Сиденье с дыркой размещалось прямо над протокой, таким образом, текущая вода постоянно смывала продукты жизнедеятельности. Многие века Cloaca Maxima оставалась самой совершенной канализационной системой в мире. К 1 веку новой эры население города достигло уже миллиона, а потому клоаку пришлось расширить местами до 7 метров; работники следившие за ее состоянием плавали по ней в лодке.
Интересно, что, как и банные процедуры, посещение туалета для римлянина было мероприятие общественным. Сиденья стояли кругом и не разделялись перегородками. Поэтому веселое журчание постоянно перемежалось разговорами о судьбах империи, а важных клиентов римские бизнесмены тащили не в баню, как сейчас, а в туалет. Так же важным достижением римлян стали подогреваемые сиденья. Решение было простым – сиденье подогревали робы, закрепленные за уборной. По очереди, пересаживаясь с одного сидения на другое, раб теплом своего мягкого места поддерживал нужную температуру.
Интересно, что, как и банные процедуры, посещение туалета для римлянина было мероприятие общественным. Сиденья стояли кругом и не разделялись перегородками. Поэтому веселое журчание постоянно перемежалось разговорами о судьбах империи, а важных клиентов римские бизнесмены тащили не в баню, как сейчас, а в туалет. Так же важным достижением римлян стали подогреваемые сиденья. Решение было простым – сиденье подогревали робы, закрепленные за уборной. По очереди, пересаживаясь с одного сидения на другое, раб теплом своего мягкого места поддерживал нужную температуру.
В средние века европейцы имели обыкновение выплескивать содержимое ночного горшка прямо из окна. Власти Лондона нашли оригинальный выход: начали нанимать людей, которые должны были ходить по улицам и, заметив, как кто-то высунулся с горшком, выкрикивать: «Поберегись!»
лицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, «весенняя обувь» горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно. Германская мода на ходули, с помощью которых только и можно было перемещаться по засранным улицам, распространилась так широко, что во Франции и в Бельгии в средние века даже проводились состязания на ходулях между двумя лагерями, на которые разделялись жители.
В Париже в 1270 году был издан закон, под угрозой штрафа запрещавший «выливать помои и нечистоты из верхних окон домов». Известный изобретатель Леонардо да Винчи, приглашенный ко двору короля Франциска 1, был настолько потрясен парижским зловонием, что спроектировал специально для своего патрона туалет со смывом. В чертежах великого провидца обозначены и подводящие воду трубы, и отводные канализационные каналы, и вентиляционные шахты. И хотя, как и в случае с вертолетом и подводной лодкой, Леонардо на века опередил свое время, чертежи его туалета так и не воплотились на практике.В те же времена среди знати был популярен некий вид «портативного унитаза» – банкетки с дыркой сверху и вынимающимся изнутри резервуаром. Мебельщики изощрялись, вуалируя стульчаки под стулья, банкетки, письменные столы и даже книжные полки! Все сооружение обычно богато украшалось деревянной резьбой, тканевой драпировкой, позолотой.
лицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, «весенняя обувь» горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно. Германская мода на ходули, с помощью которых только и можно было перемещаться по засранным улицам, распространилась так широко, что во Франции и в Бельгии в средние века даже проводились состязания на ходулях между двумя лагерями, на которые разделялись жители.
В Париже в 1270 году был издан закон, под угрозой штрафа запрещавший «выливать помои и нечистоты из верхних окон домов». Известный изобретатель Леонардо да Винчи, приглашенный ко двору короля Франциска 1, был настолько потрясен парижским зловонием, что спроектировал специально для своего патрона туалет со смывом. В чертежах великого провидца обозначены и подводящие воду трубы, и отводные канализационные каналы, и вентиляционные шахты. И хотя, как и в случае с вертолетом и подводной лодкой, Леонардо на века опередил свое время, чертежи его туалета так и не воплотились на практике.В те же времена среди знати был популярен некий вид «портативного унитаза» – банкетки с дыркой сверху и вынимающимся изнутри резервуаром. Мебельщики изощрялись, вуалируя стульчаки под стулья, банкетки, письменные столы и даже книжные полки! Все сооружение обычно богато украшалось деревянной резьбой, тканевой драпировкой, позолотой.
В следующий раз о цивилизованном удалении нечистот задумался сэр Джон Харрингтон. В 1596 году он построил для английской королевы Елизаветы оригинальную «ночную вазу», которую не нужно было регулярно выносить и чистить. Она мылась на месте, водой из подключенного сверху бачка. Собственно, отсюда и пошла история смывной системы. В отличие от проточной, где вода льется постоянно, смывная экономит воду — которую во дворце английской королевы приходилось поднимать до покоев ведрами. Правда, кроме водопровода, во дворце не было и канализации — так что снизу под свой унитаз Харрингтону пришлось приделать специальную емкость. Эти проблемы задержали развитие туалетной техники еще на 200 лет.
Еще одним изобретением просвещенных европейских аристократов стали «приемы на горшках». Так, французский король Людовик 14 (1638-1715) считал невежливым прерывать разговор из-за такого пустяка, как желание сходить в туалет. Монарх пересаживался на стул с отверстием посередине и горшком под ним. Этот «унитаз» был из дорогого фарфора, отделан драгоценными камнями, с позолотой и изысканными узорами. Подобным образом проводила приемы и Екатерина Медичи. А когда ее муж умер, она сменила цвет бархата, обтягивающего стульчак на черный, видимо, чтобы каждый смог по достоинству оценить степень ее горя.
Еще одним изобретением просвещенных европейских аристократов стали «приемы на горшках». Так, французский король Людовик 14 (1638-1715) считал невежливым прерывать разговор из-за такого пустяка, как желание сходить в туалет. Монарх пересаживался на стул с отверстием посередине и горшком под ним. Этот «унитаз» был из дорогого фарфора, отделан драгоценными камнями, с позолотой и изысканными узорами. Подобным образом проводила приемы и Екатерина Медичи. А когда ее муж умер, она сменила цвет бархата, обтягивающего стульчак на черный, видимо, чтобы каждый смог по достоинству оценить степень ее горя.
Ну, а массовое производство унитазов началось в 1909 году в Испании. Этим благородным делом занялась компания под названием Unitas, что в переводе означает союз и объединение. Сначала их называли гигиеническими керамическими изделиями. Со временем слишком длинное название заменили на короткое «унитаз» — по названию фирмы производителя. Многие славные умы потрудились над простыми, обыденным на вид унитазом, которыми мы пользуемся ныне.
Источник:
Ссылки по теме:
- Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке
- Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее
- Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица
- В доме бывшей учительницы музыки антиквар нашел настоящий клад
- Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?
Метки: история канализация унитаз
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
А вот читал ,что в "просвещенной европе " эти фекалии и прочие отходы выливали просто из окна и мода на широкополые шляпы пошла именно чтобы эти отходы на голову не вываливали ..ха ха ха ..А еще Европа не любила мыться совсем ..И палочки у них у "элиты " были специальные ,чтобы от блох и вшей отчесываться в разных местах ..
И сейчас продаются раковины туалетныес пробками из европы ..Как думаете для чего ? А чтобы воду экономить ..зубы почистил,этой же водой умылся и потом другой член семьи этим же пользуется фу блин ..А русскую баню они считают варварским изобретением хе хе