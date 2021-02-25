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Залипательный и неприятный способ избавиться от легендарного Nokia 3310

Залипательный и неприятный способ избавиться от легендарного Nokia 3310 (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 12:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Nokia 3310   Телефон   видео   залипательно   интересное   крипич   фото   
994
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Помните шутки о том, что Nokia 3310 просто так не уничтожить? Так вот, найден 100% способ избавиться от легендарного кирпича, да ещё и расслабиться!

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Метки: Nokia 3310   Телефон   видео   залипательно   интересное   крипич   фото   
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18  комментариев
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26k
Франц Лефорт Час назад
Ну зачем так? Даже прослезился......
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8k
Алексей 7 минут назад
когда коту делать нечего, он яйца лижет
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7k
diman02 12 минут назад
зашёл чисто поставить минус ...
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27k
winergy2012 13 минут назад
Ну че,нобелевку ему.
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5k
Pravednik84 15 минут назад
После этого стачивания, если всё смести в совок, то на него всё равно можно будет дозвониться, а чтоб с него позвонить, нужно купить сменные панельки с кнопками и засыпать слегка повреждённый телефон меж панелек.
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149k
☭Cheкаво☭ 15 минут назад
Ну реально бронебойный телефон, искр сколько летит)
Ну, а гриндером можно и кувалду сточить, большого ума не надо)
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41k
Митрий 16 минут назад
Гриндер сжирает 20 см напильник примерно за 30 секунд.
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4k
sayrus 20 минут назад
Не верю! Гриндер должен был уничтожиться об телефон.
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3k
DKF 24 минуты назад
Вброс нанопластика в окружающую среду
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957
Александр 37 минут назад
Отдельное место в аду ему приготовлено
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1k
Hallo FreeSpace 44 минуты назад
господи , да забудьте вы уже про этот кирпич...
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42k
viktor.bobruk 2012 46 минут назад
И что? Кому и что он доказал? До сих пор дома лежит, Жив и Здоров! Не то что нынешьняя Хрень!
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26k
Игорь 49 минут назад
А от своего хера он так избавиться не пытался?!
(про мозги, по понятным причинам - не спрашиваю)
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71
Племянник Путина Час назад
мудаковый способ. Лучше бы пальцы себе сточил
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59k
Viktor Час назад
Дай дураку стеклянный )(уй, так он поссыт и об забор!
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175
Палыч Viktor Час назад
...или потеряет, или разобьёт.
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93
Константин Палыч 49 минут назад
извините, а что сделает "умный" со стеклянным х.ем?
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1k
Лёха Час назад
Классный телефон. У меня его реплика была года три назад. Пару раз метров с двух на плитку падал. Пох. Маме отдал. Пользуется.
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