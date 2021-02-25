Залипательный и неприятный способ избавиться от легендарного Nokia 3310

Помните шутки о том, что Nokia 3310 просто так не уничтожить? Так вот, найден 100% способ избавиться от легендарного кирпича, да ещё и расслабиться!
Житель Канады решил снять на видео необычный способ избавления от Nokia 3310. Мужчина сточил легендарный "кирпич" на шлифовальной машине. Зрелище получилось завораживающим, но для многих очень неприятным. В комментариях пользователи Facebook заявили, что не стоило уничтожать старичка, который верой и правдой служил хозяину.
Источник:
Другие же посмеялись и заметили, что кадры получились уникальными — наконец-то мы видим, как уничтожается то, что всегда считалось неуничтожимым.
Источник:
- Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились
- Гендиректор «Калашникова» рассказал о новом smart-оружии «для хипстеров»
- "Это не ошибка, а настоящая глупость": женщине, вылившей на голову суперклей, пришлось обращаться к хирургам
- "Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев
- Девушка показала, как легко отмыть грязную сковородку
Понравилось10
Ну, а гриндером можно и кувалду сточить, большого ума не надо)
(про мозги, по понятным причинам - не спрашиваю)