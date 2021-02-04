15 ситуаций, которые поймут только те, кто общался с беременными

Понять, чего хочет женщина - невозможно, а узнать, что желает беременная девушка - еще сложнее. Мы собрали забавные переписки и ситуации барышень в положении и их мужей. Ну и чудят же пузательнькие!
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А ваши беременные жены или подруги чудили?
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