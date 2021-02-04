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15 ситуаций, которые поймут только те, кто общался с беременными

15 ситуаций, которые поймут только те, кто общался с беременными (16 фото)

Автор:
04 февраля 2021 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: беременная жена   переписка с беременной   прикол   смешной диалог   смс   чего хотят беременные   
3386
16
Понять, чего хочет женщина - невозможно, а узнать, что желает беременная девушка - еще сложнее. Мы собрали забавные переписки и ситуации барышень в положении и их мужей. Ну и чудят же пузательнькие!
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Метки: беременная жена   переписка с беременной   прикол   смешной диалог   смс   чего хотят беременные   
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19  комментариев
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11k
KOSTELLO 48 минут назад
После троих детей, официальро могу заявить, что 99% данных историй, полнейший пи...з..д...ёжь.
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713
Linusya 3 минуты назад
у меня двое детей, никаких извращений по поводу еды, просто был зверский аппетит. Но вот характер да поменялся на время беременности и несколько месяцев после: не могла смотреть фильмы с насилием, даже если кто-то просто кого-то ударил, поэтому только мультики, перепады настроения, ну и спать,постоянно хочется спать
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6k
Ysik 4 минуты назад
Моя жена ела макароны с вареньем. Наварит себе тарелку спагетти и фигачит в них клубничный джем. А в остальном все было вполне обычно.
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24
Ник Лу 6 минут назад
Когда забеременела моя жена я ждал каких то чудачеств... а по делу ни одного стереотипа так и не встретил... Так это мне так с ней повезло, или другим не везет с беременостью их жен... Хотя некоторые беременные это будущие "яжематери"... только на стадии "яжебеременна". Вот таких по работе время от времени встречаю... Ей рожать через месяц, но вместо того, чтобы спокойно дома себя беречь, ей срочно нужно лазить по магазинам покупать обои, в то время, как в у нас обьявили локдаун)
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4k
qap 7 минут назад
У моей жены во время беременности, наоборот, было отвращение даже к привычным запахам. Пока я готовил пряталась в самой дальней комнате. Никаких приправ, ничего лишнего в еде не переносила. Варил ей супчик на минималках: вода, соль, мясо, картошка, капуста, морковка. Даже поджарку не разрешала добавлять.
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996
Сергей 10 минут назад
Да в общем-то всё логично! Ведь даже ворованные цветы растут лучше)))
Да в общем-то всё логично! Ведь даже ворованные цветы растут лучше)))
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2k
Ям Полчаса назад
таких закидонов у дур не наблюдалось, пока не было тырнета. сперва яжебеременна, потом яжемать, яжетёща, яжесвекровь, яжебабка... можно всех называть одним словом - яжее.банутая
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246k
Booharik 38 минут назад
Жена учудила только один раз. Сказала, что хочет сыр. Специально пошли не в ближайший магазин, а супермаркет подальше, где выбор сыра был пошире. Минут пятнадцать ходила, нюхала сыры, даже пробовала какой-то у промоутеров. В итоге купили копчёные колбасу и рыбу.
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1k
Сергей Зайцев 50 минут назад
15 ситуаций, которые поймут только те, кто общался с беременными
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22k
Андрей 54 минуты назад
Брехня это всё. Двое детей, максимум что делала жена, это грызла сырую гречку.
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2k
Андрей Ковалев Андрей 44 минуты назад
Ну, это другое... )))
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2k
Charles Montgomery Burns 54 минуты назад
Бредово, хорошо что в жизни не так
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42k
zloykoyot Час назад
Ну хер его знает. У моей супруги ничего подобного не было.
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385
Санёк Час назад
Никак. Все эти высеры сетевые в природе не встречаются.
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