15 ситуаций, которые поймут только те, кто общался с беременными

Понять, чего хочет женщина - невозможно, а узнать, что желает беременная девушка - еще сложнее. Мы собрали забавные переписки и ситуации барышень в положении и их мужей. Ну и чудят же пузательнькие!

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1. Гормоны шалят 0 Источник:

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2. Сообщила парню новость 0 Источник:

3. Еще версия 0 Источник:

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5. Чем ближе, тем страшнее 0 Источник:

6. Хочется чего-то вредного 0 Источник:

7. Вкусовые пристрастия меняются 0 Источник:

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9. Когда жена беременна, то возможно все 0 Источник:

10. Размышления 0 Источник:

11. Муж даже не удивился, когда увидел кетчуп в ванной 0 Источник:

12. Беременная жена спряталась, чтобы напугать мужа 0 Источник:

13. Что только не приходит в голову беременным 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Готовится к рождению ребенка 0 Источник: