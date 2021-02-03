Фантастика советских времен, на которую выстраивались очереди в кино

О, это особенное блюдо. Не сильно ценимая на Западе приключенческая фантастика Кевина Коннора: повесть об английских исследователях глубин, которые попадают в Атлантиду – обитатели затерянного города обладают паранормальными способностями, так что, героям придется крепко потрудиться, чтобы вернуться на поверхность.

По современным меркам спецэффекты «никакие» – но картина берет за душу особой атмосферой и стилем. Прогремела она и в кино, став для многих лентой из детства.



Враг мой / Enemy Mine (1985)