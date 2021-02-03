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Фантастика советских времен, на которую выстраивались очереди в кино

Фантастика советских времен, на которую выстраивались очереди в кино (11 фото)

Автор:
03 февраля 2021 21:15
Метки: интересно   кино   фантастика   
1180
11

10 картин, на которые ходили снова и снова

Многим грандиозным фантастическим фильмам был закрыт рынок массового проката в СССР, но ряд весьма любопытных картин пробил себе путь на экраны.

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Метки: интересно   кино   фантастика   
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2k
elf2000 2 часа назад
Короткое Замыкание забыли...

Короткое Замыкание забыли...
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10k
поручик Ржевский 18 минут назад
«Человек со звезды» (англ. Starman) американский фантастический кинофильм Джона Карпентера, выпущенный в 1984 году под продюссерством Майкла Дугласа.

«Человек со звезды» (англ. Starman) американский фантастический кинофильм Джона Карпентера, выпущенный в 1984 году под продюссерством Майкла Дугласа.
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4k
TirAn 22 минуты назад
Смотрел половину. Остальные не знаю
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7k
Cornho TirAn 15 минут назад
Смотрел только "Заклятие долины змей".
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875
anton Час назад
Про пшекских новых амазонок еще не писали?
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19k
hebpat Час назад
Есть великолепная повесть Кира Булычёва "Похищение чародея" и чуть менее великолепный одноимённый фильм, советую сначала прочитать, а потом посмотреть, если в обратном порядке может не впечатлить, снято давно и нет потрясающих спецэффектов, хотя в фильме все сыграли великолепно, особенно Гостюхин
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
День гнева.
День гнева.
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1k
Сергей 2 часа назад
Добавлю...
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1k
Сергей 2 часа назад
Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny (1971).

В маленьком городке у подножия Тевтонского замка трое мальчишек-фантазёров, увлеченных романом Г. Сенкевича «Крестоносцы», во время летних каникул решили обследовать развалины старого замка.
Семнадцатилетний Франек, сын директора школы, четырнадцатилетний Анджей и пятилетний Яцек, приехавшие сюда к бабушке и дедушке, наблюдают за работой археологов в окрестностях замка. Мальчики создали машину собственной конструкции, чтобы проникнуть в руины замка, но внезапный обвал вызывает сдвиг во времени, и они попадают в прошлое, где начинается череда увлекательных и опасных приключений…

Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny (1971). В маленьком городке у подножия Тевтонского замка трое мальчишек-фантазёров, увлеченных романом Г. Сенкевича «Крестоносцы», во время летних каникул решили обследовать развалины старого замка. Семнадцатилетний Франек, сын директора школы, четырнадцатилетний Анджей и пятилетний Яцек, приехавшие сюда к бабушке и дедушке, наблюдают за работой археологов в окрестностях замка. Мальчики создали машину собственной конструкции, чтобы проникнуть в руины замка, но внезапный обвал вызывает сдвиг во времени, и они попадают в прошлое, где начинается череда увлекательных и опасных приключений…
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1k
Сергей 2 часа назад
Секс-миссия, или Новые амазонки / Seksmisja (1983)

Действие фильма начинается в 1991 году. Имеющий семью ловелас и пройдоха Макс и интеллигентный ученый-биолог Альберт подвергают себя эксперименту замораживания (гибернации), чтобы проснуться через три года, в конце двадцатого века. А пробуждаются более чем через пятьдесят лет в 2044 году, причем в мире, в котором живут одни женщины...
Секс-миссия, или Новые амазонки / Seksmisja (1983) Действие фильма начинается в 1991 году. Имеющий семью ловелас и пройдоха Макс и интеллигентный ученый-биолог Альберт подвергают себя эксперименту замораживания (гибернации), чтобы проснуться через три года, в конце двадцатого века. А пробуждаются более чем через пятьдесят лет в 2044 году, причем в мире, в котором живут одни женщины...
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13k
Ligov 2 часа назад
Ангар-18.
Замороженный.
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Отель «У погибшего альпиниста» 1979
Не стоит забывать...
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Автор, как же ты забыл "Новые амазонки" 1984.

Некоторые очередь в кассы ночью занимали

Автор, как же ты забыл "Новые амазонки" 1984. Некоторые очередь в кассы ночью занимали
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13k
Patmaz 3 часа назад
В этот список можно добавить "Козерог 1", "Новые амазноки"
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18k
С.В. 3 часа назад
Заметьте , ни одного нигера!
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9k
Bill 3 часа назад
Дознание пилота Пиркса - там, помнится, андроидов было только двое. Один испортил корабль чтобы подставить Пирса. Второго Пирс заподозрил уже на Земле, после суда, по шраму на ладони. Классный фильм, кстати.
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10k
albedo 3 часа назад
Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa (1978)
---------------------------------
Так это вообще советско-польский фильм!!!!
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28k
KiploksAKS albedo 2 часа назад
Снят польским режиссёром в Киевмком производственном центре студии ТаллинФильм с советскими артистами.
А никто и не обещал, что в посте будут только зарубежные.
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8k
Владимир 3 часа назад
>> Картина была одним из первых американских произведений, допущенных к прокату в СССР, и рекламировалась как фильм ужасов – успех был ошеломляющим!

Вряд ли как фильм ужасов, так как до сих пор помню, что ходил несколько раз по школьным абонементам.
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