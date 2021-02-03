Фантастика советских времен, на которую выстраивались очереди в кино

10 картин, на которые ходили снова и снова
Многим грандиозным фантастическим фильмам был закрыт рынок массового проката в СССР, но ряд весьма любопытных картин пробил себе путь на экраны.
Сегодня мы изучим те жемчужины, на которые в советские времена стояли в очередях за билетами и даже ходили в кино по нескольку раз. Оно того стоило, поверьте – теплый, «ламповый» дух фантастики возвращается!
Вожди Атлантиды / Warlords of Atlantis (1978)
О, это особенное блюдо. Не сильно ценимая на Западе приключенческая фантастика Кевина Коннора: повесть об английских исследователях глубин, которые попадают в Атлантиду – обитатели затерянного города обладают паранормальными способностями, так что, героям придется крепко потрудиться, чтобы вернуться на поверхность.
По современным меркам спецэффекты «никакие» – но картина берет за душу особой атмосферой и стилем. Прогремела она и в кино, став для многих лентой из детства.
Враг мой / Enemy Mine (1985)
Уж кто-кто, а Вольфганг Петерсен кино снимать умеет – не стал исключением и «Врагу мой» с Деннисом Куэйдом и Луисом Госсетом мл. Картина была одним из первых американских произведений, допущенных к прокату в СССР, и рекламировалась как фильм ужасов – успех был ошеломляющим!
По факту, конечно же, перед нами – совсем не ужастик, а тонкая и проникновенная история выживания и дружбы на чужой планете, на которую попал пилот Виллис Дэвидж.
Заклятие долины змей / Klatwa doliny wezy (1987)
На эту ленту ходили снова и снова – начавшись, как переложение приключений «Индианы Джонса», она быстро набрала масштабные обороты. Снята картина была весьма качественно, а финальные спецэффекты внушали «шок и трепет». Что ж, антиквар Травен отправляется в Лаос, на поиски нечто невообразимого…
Третий дракон / Tretí sarkan (1985)
Чехословацкая фантастика – в режиссерском кресле Петер Гледик, в главных ролях Патрик Шима и Ян Крижик. Пришельцы с умирающей планеты Лурида высаживаются на Земле, где летающую тарелку находят трое ребят. Настоящий гимн экологии и бережному обращению с природой – к тому же весьма неплохо снятый.
Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa (1978)
Умный sci-fi Марека Пестрака – экранизация повести Станислава Лема «Дознание». Речь пойдет о путешествии к Сатурну на корабле, экипаж которого почти полностью будет состоять из человекоподобных роботов. Хитросплетенное и изысканное полотно – как говорится и уму, и сердцу.
Турбаза «Волчья» / Vlci bouda (1986)
А вот эта картина действительно может претендовать на титул «фильм ужасов» – по крайней мере, в ряде моментов фантастика на тему психологического эксперимента, организованного злобными пришельцами, способна заставить мурашки бегать по коже.
Вера Хитилова выплеснула на экраны все подростковые страхи – картина получилась прецизионно выстроенной и разыгранной, словно по нотам.
Легенда о динозавре / Kyôryû kaichô no densetsu (1977)
Японский жанр «кайдзю» до 1977 года мог предложить ряд знаковых картин, но на наши экраны попал именно треш-ужастик «Легенда о динозавре». Спецэффекты совсем картонные, страсти скорее индийские, чем самурайские – что ж, слово «динозавр», все равно заставило киноманов ходить в залы снова и снова.
Тайна старого чердака / Tajna starog tavana (1984)
Антигравитационна пушка! Заброшенная лаборатория! И, конечно же, подростки, которые завладели этим сокровищем и начали перемещать предметы в пространстве, залихватское и искрометное кино, настоящая ода юношеству. Особых изысков в съемке тут нет, но, как «музейный» экспонат жанра, «Тайна старого чердака» явно заслуживает того, чтобы вы обратили на нее взор.
Полет навигатора / Flight of the Navigator (1986)
Рэндал Клайзер снял действительно культовое кино, ленту, горячо любимую по обе стороны океана, один из лучших комедийных фантастических фильмов восьмидесятых. Для многих из нас «Полет навигатора» стал первым знакомством с подобным жанром. Как мы уже писали – «тут – мальчишка, который оказывается не просто похищен пришельцами, а принят ими как свой, тут – робот, обслуживающий летающую тарелку, тут – загадочные временные парадоксы и противостояние с военными и госчиновниками, короче говоря, полный набор, который способен вскружить голову любому школьнику.»
Икар-1 / Ikarie XB 1 (1963)
Научная фантастика Индриха Полака – речь пойдет о путешествии на Альфу Центавра в 2163 году. Разношерстный экипаж к концу четвертого месяца полета начинает испытывать кучу психологических проблем, но индульгирование приходится отбросить – звездолет на своем пути встречает другой летающий объект… Снято не шибко здорово, однако, атмосфера явно удалась.
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Замороженный.
Не стоит забывать...
Некоторые очередь в кассы ночью занимали
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Так это вообще советско-польский фильм!!!!
А никто и не обещал, что в посте будут только зарубежные.
Вряд ли как фильм ужасов, так как до сих пор помню, что ходил несколько раз по школьным абонементам.