В Петербурге пассажир выпрыгнул из окна такси на скорости 100 км/ч

Пассажир такси "десантировался" из салона авто на скорости 100 км/ч в Петербурге. 21-летний молодой человек испугался, что "едет не туда".
В группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» появилась странная запись с видеорегистратора, установленного в салоне такси. История произошла вечером 8 сентября на западном скоростном диаметре (ЗСД) в Приморском районе Петербурга. Таксисту попался очень беспокойный пассажир. Мужчина всю поездку вел себя крайне нервно, объясняя это тем, что поругался с девушкой.
А в какой-то момент он просто выпрыгнул из окна машины, когда та ехала со скоростью около 100 километров в час.
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Как сообщает источник, пассажир, по его собственным словам, испугался, что его везут не туда, - пишет "КП Санкт-Петербург".
К счастью, 21-летний мужчина выжил. После случившегося его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента составили сразу два административных протокола - за непристегнутый ремень безопасности у пассажира и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.
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