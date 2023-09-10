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В Петербурге пассажир выпрыгнул из окна такси на скорости 100 км/ч

В Петербурге пассажир выпрыгнул из окна такси на скорости 100 км/ч

Автор:
10 сентября 2023 00:25
Сообщество : Таксисты
Метки: Петербург   Таксист   выпрыгивать   испуг   пассажир   скорость   такси   
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Пассажир такси "десантировался" из салона авто на скорости 100 км/ч в Петербурге. 21-летний молодой человек испугался, что "едет не туда".

В группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» появилась странная запись с видеорегистратора, установленного в салоне такси. История произошла вечером 8 сентября на западном скоростном диаметре (ЗСД) в Приморском районе Петербурга. Таксисту попался очень беспокойный пассажир. Мужчина всю поездку вел себя крайне нервно, объясняя это тем, что поругался с девушкой.

А в какой-то момент он просто выпрыгнул из окна машины, когда та ехала со скоростью около 100 километров в час.

Как сообщает источник, пассажир, по его собственным словам, испугался, что его везут не туда, - пишет "КП Санкт-Петербург".

К счастью, 21-летний мужчина выжил. После случившегося его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента составили сразу два административных протокола - за непристегнутый ремень безопасности у пассажира и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

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Метки: Петербург   Таксист   выпрыгивать   испуг   пассажир   скорость   такси   
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19  комментариев
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1k
Потому что я Алёша 9 часов назад
А не надо борщить с наркотическими веществами. И страшно не будет и мадемуазель будет меньше мозги еть.
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10k
BarOb Полчаса назад
Лучше так, чем по кускам приехать, Питер всё-таки, расслабляться не стоит
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105
Абвгд Еёжзиклмн 52 минуты назад
А я его знаю. Он всегда там выходит.
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10k
Seledochnik Час назад
Солевая столица)))
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1k
adssaf afasffdsga 4 часа назад
"По факту инцидента составили сразу два административных протокола - за непристегнутый ремень безопасности у пассажира и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего." - а почему за долба*ба водитель платить должен?
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2k
SmartCat101 5 часов назад
а виноват как всегда водитель! не уследил за нариком
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712
shoes546 7 часов назад
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5k
Ал Ди 7 часов назад
Поэтому деньги надо брать вперед.
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1k
Тимур 8 часов назад
Вот дикарь, не мог просто через дверь выйти.
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5k
alex 8 часов назад
Мы в Москве в АХ;%Е от Питерских каскадёров
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125
Собака У Попа 8 часов назад
Кликбейтное превью. На видео другой водитель.
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125
Собака У Попа Damvrot Hohlam 8 часов назад
Под большими буковками над постом, находится фотография советского актёра Анатолия Папанова в форме таксиста. В то время как на видео внутри поста водитель другой. Вероятно, фото Папанова над постом находится с целью - привлечь больше читателей.
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14k
GROMOZEKA 9 часов назад
Опять эти питерские.
Нажрутся всякого
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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