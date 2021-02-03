Фотограф превратился в 3D-миниатюру, чтобы взглянуть на мир по-новому

Мэтью Стерн, экспериментальный фотограф и видеорежиссер из Парижа, решил выяснить, каково это - быть лилипутом в Стране великанов. Он заказал миниатюрную 3D-копию себя самого - и приключения крошечного человечка с фотокамерой начались!
На видео показано, как Мэтью удалось превратиться в "мини-фотографа"
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Этот дом в скале отлично подошел бы злодею из бондианы!
- Пока муж спал, жена сделала из него манекен
- Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва
- Художник, который не умеет рисовать
- "И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...