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Фотограф превратился в 3D-миниатюру, чтобы взглянуть на мир по-новому

Фотограф превратился в 3D-миниатюру, чтобы взглянуть на мир по-новому (16 фото)

Автор:
03 февраля 2021 13:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: 3d design   3d print   забавно   идея   лилипут в стране Гулливеров   перспектива   фотографии природы   
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Мэтью Стерн, экспериментальный фотограф и видеорежиссер из Парижа, решил выяснить, каково это - быть лилипутом в Стране великанов. Он заказал миниатюрную 3D-копию себя самого - и приключения крошечного человечка с фотокамерой начались!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3d design   3d print   забавно   идея   лилипут в стране Гулливеров   перспектива   фотографии природы   
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Андрей Минуту назад
Чушь какая. Зачем так сложно?
Чушь какая. Зачем так сложно?
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