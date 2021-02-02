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Фотограф демонстрирует чудеса перспективы в удивительных и смешных снимках

Фотограф демонстрирует чудеса перспективы в удивительных и смешных снимках (56 фото)

Автор:
02 февраля 2021 16:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные фото   искусство   перспектива   сюрреализм   фотограф   фотография   
558
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Уго Суиссас из Лиссабона создает магические сюрреалистические изображения с помощью сложной перспективы и необычных углов. В своих работах он превращает простые мосты и пейзажи в сказочные места, а обычные предметы вроде ключей, фруктов и детских игрушек — в волшебный реквизит. У каждой фотографии своя история и замысел, и все они помогают увидеть наскучивший серый мир в новом ярком свете.

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Метки: Забавные фото   искусство   перспектива   сюрреализм   фотограф   фотография   
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3  комментария
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Егор 2 часа назад
Общая черта современных художников - плодовитость...., простите, работоспособность же, конечно.
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Ирина Рычкова 41 минуту назад
Некоторые идеи интересные, но кажется много фотофопа
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419
Анна Анна 2 часа назад
Фотограф демонстрирует чудеса перспективы в удивительных и смешных снимках
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