Фотограф демонстрирует чудеса перспективы в удивительных и смешных снимках

«В жизни меня как художника вдохновляет осознание того, что искусство и идеи могут творить чудеса, — говорит Уго. — Я верю, что творчество может быть волшебным и может помочь в решении серьезных проблем в мире. Мой мозг не понимает, что такое слово «стоп», и, поскольку мир тоже никогда не останавливается, я бы сказал, что это отличное сочетание. Я простой парень, мне нравится простота и простая жизнь».