Фотограф демонстрирует чудеса перспективы в удивительных и смешных снимках

Уго Суиссас из Лиссабона создает магические сюрреалистические изображения с помощью сложной перспективы и необычных углов. В своих работах он превращает простые мосты и пейзажи в сказочные места, а обычные предметы вроде ключей, фруктов и детских игрушек — в волшебный реквизит. У каждой фотографии своя история и замысел, и все они помогают увидеть наскучивший серый мир в новом ярком свете.
«В жизни меня как художника вдохновляет осознание того, что искусство и идеи могут творить чудеса, — говорит Уго. — Я верю, что творчество может быть волшебным и может помочь в решении серьезных проблем в мире. Мой мозг не понимает, что такое слово «стоп», и, поскольку мир тоже никогда не останавливается, я бы сказал, что это отличное сочетание. Я простой парень, мне нравится простота и простая жизнь».
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