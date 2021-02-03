Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального

Вечером 2 февраля жители Москвы, Петербурга и некоторых других городов вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный. Его отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев. Только посмотрите на эти видео.

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1. Именно с подобных призывов ФБК [иностранный агент] все и началось 0 Источник:

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2. Москва скандирует "Путина в отставку" Москва — 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/INXenBcQ8d — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021

3. Такой концентрации силовиков люди не видели очень давно Пушкинская площадь в Москве оцеплена. Вдоль дороги выставлены ограждения, на месте много силовиков



Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/1CibF2n6H0 — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

4. Как они останавливали машины? Об этом вы узнаете в видео ниже Полиции было приказано останавливать гудящие машины. Но как тут остановишь? Тверская улица. #навальный pic.twitter.com/mcAF3NDdAU — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 2, 2021

5. Людей просто выкидывали из проезжающих автомобилей Беларусь уже в России pic.twitter.com/iPZLQOw9Xm — Команда Навального (@teamnavalny) February 2, 2021

6. ОМОН вытащил пассажиров из машины такси и жестко задержал их. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/INCE5Xpa0B — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

7. — Дверь открывай!



На Большой Дмитровке ОМОН задержал автомобиль — водитель якобы чуть не сбил одного из бойцов pic.twitter.com/fvbiCpeXxi — Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021

8. Многочисленные видео задержаний людей на улицах. Осторожно, возможно присутствие ненормативной лексики Животные, иначе не скажешь pic.twitter.com/wh1yoCTCXW — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021

9. Эти кошмарные кадры уже облетели весь мир В Дмитровском переулке ОМОН избивает людей, которые стоят с поднятыми руками.



Видео @wwwproektmedia pic.twitter.com/fRuGAX9uyo — Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021

10. ОМОН зачем-то избил человека на Дмитровском переулке.



Хватит осуществлять насилие! pic.twitter.com/8Cy5pnxbw1 — Команда Навального (@teamnavalny) February 2, 2021

11. Журналистам тоже прилично досталось этим вечером В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова



видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

12. Кадры из Санкт-Петербурга В Питере ОМОН догоняет протестующих, которые прячутся во дворах. Задержаны уже больше сотни человек. Зато эшника отпустили по коду «Брянск-север». Видео: @SotaVision pic.twitter.com/HmCBD4SUqu — Открытка (@openrussia_team) February 2, 2021

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