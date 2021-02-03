Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального

2. Москва скандирует "Путина в отставку"
Москва — 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/INXenBcQ8d— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021
3. Такой концентрации силовиков люди не видели очень давно
Пушкинская площадь в Москве оцеплена. Вдоль дороги выставлены ограждения, на месте много силовиков— Дождь (@tvrain) February 2, 2021
Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/1CibF2n6H0
4. Как они останавливали машины? Об этом вы узнаете в видео ниже
Полиции было приказано останавливать гудящие машины. Но как тут остановишь? Тверская улица. #навальный pic.twitter.com/mcAF3NDdAU— Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 2, 2021
5. Людей просто выкидывали из проезжающих автомобилей
Беларусь уже в России pic.twitter.com/iPZLQOw9Xm— Команда Навального (@teamnavalny) February 2, 2021
6.
ОМОН вытащил пассажиров из машины такси и жестко задержал их. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/INCE5Xpa0B— Дождь (@tvrain) February 2, 2021
7.
— Дверь открывай!— Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021
На Большой Дмитровке ОМОН задержал автомобиль — водитель якобы чуть не сбил одного из бойцов pic.twitter.com/fvbiCpeXxi
8. Многочисленные видео задержаний людей на улицах. Осторожно, возможно присутствие ненормативной лексики
Животные, иначе не скажешь pic.twitter.com/wh1yoCTCXW— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021
9. Эти кошмарные кадры уже облетели весь мир
В Дмитровском переулке ОМОН избивает людей, которые стоят с поднятыми руками.— Медиазона (@mediazzzona) February 2, 2021
Видео @wwwproektmedia pic.twitter.com/fRuGAX9uyo
10.
ОМОН зачем-то избил человека на Дмитровском переулке.— Команда Навального (@teamnavalny) February 2, 2021
Хватит осуществлять насилие! pic.twitter.com/8Cy5pnxbw1
11. Журналистам тоже прилично досталось этим вечером
В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY
12. Кадры из Санкт-Петербурга
В Питере ОМОН догоняет протестующих, которые прячутся во дворах. Задержаны уже больше сотни человек. Зато эшника отпустили по коду «Брянск-север». Видео: @SotaVision pic.twitter.com/HmCBD4SUqu— Открытка (@openrussia_team) February 2, 2021
Источник:
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Предатели - власовцы никогда не будут иметь поддержку у народа!!!!
Сеул, если что.
За митинги 10 лет. Никакой ответственности для полиции и армии. Хоть убивай, расследование запрещено. Достаточно самого факта массовых беспорядков.
Всё лечение за свой счёт. У нас там дико дорогая и столь же продвинутая медицина
И за границу не убежать. И не откупишся. И жизнь поломаешь, будешь до конца жизни на мясокомбинате работать.
Эмигрировать можно, но не в одной диаспоре тебе не помогут
https://politikus.ru/video/134220-ya-tebya-provozhu-ne-revi-poydem-byvaet.htmlhttps://politikus.ru/video/134220-ya-tebya-provozhu-ne-revi-poydem-byvaet.html
Истерикой и беспомощностью либершизы всё равно доволен!
и тут же ринулись прятаться в ближайших кафе!
А их оттуда погнали ссаными тряпками "Все-на улицу!"
Санкции не действуют, Северный поток 2 будет достроен, леху посадили и отправить его на тот свет не получится, нефть дешевле 40 баксов не упадет, торговый баланс в России санкций не боится.
Что еще делать заднеприводным остается?