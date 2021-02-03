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Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального

Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального (15 фото)

Автор:
03 февраля 2021 11:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   задержание   навальный   омон   политика   полиция   протест   
4080
15
Вечером 2 февраля жители Москвы, Петербурга и некоторых других городов вышли на акции в поддержку Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный. Его отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев. Только посмотрите на эти видео.
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Метки: Москва   задержание   навальный   омон   политика   полиция   протест   
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66  комментариев
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1k
DerDimon 2 часа назад
Эти кадры облетели... Да всем насрать на вас. В цивилизованной Европе таких как вы раскатывают по асфальту. И сажают толпами. И никто не кричит о нарушении прав. Это внутренние террористы и мятежники. С вами по-хорошему уже говорили. Снимаете только последствия. А причины нет ни на одном видео. Почему тогда не все отхватывают, не все машины тормозят? Вы только в интернете умеете безответственно писать что угодно. В реальной жизни нужно отвечать. Вот и не нойте. Потом поймете, как эти питухи вас использовали, призывая к беспорядкам, пока сами за бугром или дома отсиживались. Что же вы головой думать не хотите? За такие кадры они деньги получают. А вы получаете сроки и увечья. Ну и кто у вас ворует на самом деле?
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1k
Rhodium Минуту назад
Гуляли вчера в центре Москвы. Стояли вежливые люди весь день там. Никого не трогали, дебошей не было. Провокаторов тоже. Вечером шли с театральной до кузнецкого. Ничего не видели ,чтобы кого-то били, чтобы прямо вот так хватали. Да стояла полиция ,много .Но все просто общались .Один даже девочке что-то подсказывал.
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124
Александр 2 минуты назад
Какая гражданская война??? Скорее банальная зачистка нужна от всякой демшизы и власовщины!
Предатели - власовцы никогда не будут иметь поддержку у народа!!!!
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−26
uxusitsuken 3 минуты назад
В Корее полиция имеет право применить пулемёты. Просто это давно не было.
Сеул, если что.
За митинги 10 лет. Никакой ответственности для полиции и армии. Хоть убивай, расследование запрещено. Достаточно самого факта массовых беспорядков.
Всё лечение за свой счёт. У нас там дико дорогая и столь же продвинутая медицина
И за границу не убежать. И не откупишся. И жизнь поломаешь, будешь до конца жизни на мясокомбинате работать.
Эмигрировать можно, но не в одной диаспоре тебе не помогут
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13k
kotovski 10 минут назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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2k
Том Сойер kotovski 3 минуты назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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13k
kotovski 13 минут назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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2k
Том Сойер kotovski Минуту назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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146k
☭Cheкаво☭ 16 минут назад
Работайте. братья!
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13k
kotovski ☭Cheкаво☭ 15 минут назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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2k
Том Сойер kotovski 3 минуты назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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5k
PARTY_zan 22 минуты назад
"Москва и Питер скандируют"??? Вылезшая кучка нигде неработающего молодняка с толпой "журналистов" - это "Москва и Питер"???
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146k
☭Cheкаво☭ 22 минуты назад
Какой ужасный ОМОН
https://politikus.ru/video/134220-ya-tebya-provozhu-ne-revi-poydem-byvaet.htmlhttps://politikus.ru/video/134220-ya-tebya-provozhu-ne-revi-poydem-byvaet.html
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3k
Денис Колосов 23 минуты назад
А за освобождение Навального с одновременным лишением российского гражданства и выдворением с территории страны..нехрен ему тут делать
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124
Александр Денис Колосов 37 секунд назад
По старой традиции! Перед дальней дорогой нужно чуток присесть...
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82k
Феофан Полчаса назад
Протесты, дубинки и кровь: шокирующие кадры с акций в поддержку Алексея Навального
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10k
paranoid Феофан 17 минут назад
Угу. На этой идее и жива теперешняя власть. Убийцы и воры наконец доделили власть и стали просто ворами. И спокойно держат народ за стадо скота, при любом намеке на шатание "стабильности" иносказательно угрожая вернуться к состоянию воров и убийц.
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118k
DeOrio paranoid 4 минуты назад
Это вы про Ходорковского и Навального?
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122
Chaim Kushnir paranoid 5 секунд назад
какие же вы тупые... вот попроси тебя, идиота малолетнего, обосновать про "убийц и воров" и начнется опять поток лозунгов, тостов, и обзывательств.
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1k
Ян Баян Полчаса назад
Не хватает европейского стандарта, где разбивают головы, поливают ледяной водой, спускают собак и дают нюхать слезоточивый, демократический газ!
Истерикой и беспомощностью либершизы всё равно доволен!
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32k
kalinser Полчаса назад
"Москва скандирует "Путина в отставку""
и тут же ринулись прятаться в ближайших кафе!
А их оттуда погнали ссаными тряпками "Все-на улицу!"
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122
Chaim Kushnir Полчаса назад
Эти кадры... Кровавый Мордор... Да пшли вы вон, тупые лживые скоты! Вас скоро не полиция, сами граждане будут в снег закатывать, малолетних дебилов, ибо достали всех. Самое жуткое даже не ваша тупость, а ваше полное нежелание усваивать какую-либо иную информацию, кроме той, что залили вам в мозг Ололеша и Ко. Со стороны то посмотрите на свое поведение - ложь, манипуляции и снова ложь. Тьфу, млять, новая Россия будущего... Уроки делать да мамкам помогать! Встали , горшки разобрали и свалили по домам!
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44
Гена Ковров 38 минут назад
Только тот факт, что канадский бенеровец Стасян так сильно переживает за Ололешеньку говорит о том, что Ололешеньке мало дали.
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−50
Михаил 45 минут назад
Ну а че?

Санкции не действуют, Северный поток 2 будет достроен, леху посадили и отправить его на тот свет не получится, нефть дешевле 40 баксов не упадет, торговый баланс в России санкций не боится.

Что еще делать заднеприводным остается?
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10k
paranoid Михаил 15 минут назад
Супер. Не действует. А х.ли бл.ть бакс под восемьдесят и покупательная способность за несколько лет упала в двое и продолжает падать?
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11k
Андрей Дядя 48 минут назад
имея условку нарушить 60 раз (!) условия регистрации. да любого другого давно бы уже посадили. все по закону.
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1k
Green Андрей Дядя 36 минут назад
60 раз бы уже посадили!
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−38
阿鋒 49 минут назад
Опупеть! Аффтар со своим коллективом ещё один выложил! Сколько там их у тебя в загашнике ещё припасено?! :) смени пластинку, уже подзадолбало, чесслово!
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4k
pilgrimnl 50 минут назад
этим хомячкам надо одну тик-ток колонию поселение выделить
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−1
Сергей 51 минуту назад
Оо заезжанная пластинка , что в укропии что в Беларусии , омон зло всех безобидных пиз.....ет сценарий как под копирку , борцы мать его за справедливость , не хрен ползать на митинги
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32k
Антон 51 минуту назад
Колбасный эмигрант из Канады опять выдает желаемое за действительное, шокировали кого? Упоротых хомяков меньше одного процента, а вони от них как от миллиона. Да и вреда для нормальных граждан тоже.
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