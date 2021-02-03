Сюжет комедийного скетча: исполнитель блатного шансона захотел попасть на украинское радио и обратился за помощью к украинскому композитору. Тот должен был помочь певцу с переводом и записью альбома на украинском языке.
Что будет, если несколько русских блатных песен перевести на украинский язык
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По факту в этом видосе они стебутся над Россией.
Типа у нас гопота одна и быдло и мы это быдлячество привили украинцам.
А если бы не москальская оккупация, то украинцы были бы просвещенными культурными европейцами.
Особо хотелось бы отметить как восторженно зал реагирует на момент с переименованием советских улиц в проспекты Бандеры и т.д.
Чисто украинский мерзкий пропагандистский треш, который оскорбляет Россию.
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