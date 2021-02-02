Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата

А теперь о том, что будет пользователю, который не сможет сдержаться и все-таки разместит сообщение и картинку, содержащие нецензурную лексику.



На самом деле за мат для обычных пользователей ответственность в законе не предусмотрена. ТО есть чисто теоретически можно продолжать ругаться. Однако вступившие в силу поправки ударят по владельцам соцсетей, которые должны выявлять и мгновенно удалять запрещенный контент. В противном случае они заплатят штраф (от 800 тысяч до четырех миллионов рублей). При повторном нарушении сумма этого штрафа увеличивается до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки.