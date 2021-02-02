Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата

- Писать сообщения, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность";
- Разглашать данные о гостайне, оправдывать или призывать к терроризму, выкладывать экстремистские материалы;
- Пропагандировать порнографию и насилие;
- Размещать информацию об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства, дистанционной продаже алкоголя;
- Призывать к участию в несогласованных акциях;
- Оскорблять государство и его символы.
Запрет на мат в соцсетях нужен для того, чтобы мы оторвались от телефонов и проводили больше времени с друзьями и близкими.— Соловьева (@yevolos) February 1, 2021
Я взвинчен и раздосадован— ❄𝙻𝚒𝚣𝚒𝚊𝚗𝚝𝚞𝚜👅👭❄ (@Pizda_v_vaze) January 30, 2021
Пойдите прочь
Вали на все 4 стороны
Иди на 3 веселые буквы
Иди в 4/5 веселых букв
Иди в баню
Какого лысого
Какого лешего
Во имя Отца, Сына и Святого Духа
Мать честная
Какого сена
Во имя святого пирога
Ёлки-моталки
Копать-хоронить
На самом деле за мат для обычных пользователей ответственность в законе не предусмотрена. ТО есть чисто теоретически можно продолжать ругаться. Однако вступившие в силу поправки ударят по владельцам соцсетей, которые должны выявлять и мгновенно удалять запрещенный контент. В противном случае они заплатят штраф (от 800 тысяч до четырех миллионов рублей). При повторном нарушении сумма этого штрафа увеличивается до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки.
Когда мат запретили,но ты всё равно сматерился:#деньматов pic.twitter.com/y3y8Lpco9P— Кофе твой друг☕️ (@coff_ee23) February 1, 2021
Я поняла, почему запрет на мат с 1 февраля. У Ельцина день рождения! И как я теперь его поздравлю? Мои пожелания цензура забракует. Схожу в библиотеку, спишу парочку поздравлений.— Лариса Ефимова (@28kNppiV5N4UH4a) January 31, 2021
А вот и да!— Александр Вакуров (@vakurov_ru) January 31, 2021
Запрет на мат заставит россиян выражаться более чётко и кратко. Качественнее формулировать свою мысль. pic.twitter.com/FGVPJugOx4
Источник:
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Японский городовой.
Етитская сила.
1000 чертей.
Ё-маё.
Раскудрить её тудыть.
Офанареть можно.
Кю.
Ядрёна вошь.
Тык быстро УДАЛИЛИ...
Уж лучше публиковать простые орфографические словари. Многим будет полезно.