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Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата

Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата (20 фото)

Автор:
02 февраля 2021 16:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   законопроект   запрет на мат   информация   не смешно   смешно   соцсети   
2040
20
С первого февраля выражаться неприличными словами в России официально запрещено. Правда, пока в соцсетях. Рассказываем, что будет тому, кто ослушается и чем можно заменить обсценную лексику при описании событий, пробивших на эмоции.
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Метки: Юмор   законопроект   запрет на мат   информация   не смешно   смешно   соцсети   
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35  комментариев
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13k
Hairy. Час назад
Как теперь выражать эмоции: в соцсетях предложили эквивалентную замену мата
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441
Миша 43 секунды назад
Я матом не ругаюсь, я на нем думаю!

Я матом не ругаюсь, я на нем думаю!
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−84
Sergey 2 минуты назад
Ёшкин кот.
Японский городовой.
Етитская сила.
1000 чертей.
Ё-маё.
Раскудрить её тудыть.
Офанареть можно.
Кю.
Ядрёна вошь.
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1k
А. Дрейфус 13 минут назад
Добро пожаловать на территорию свободы слова! Бугага
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7k
Караганда 15 минут назад
когда палец в дверном косяке прищимишь или на гололеде приземлишься или молоточком промажешь-надо гововить-ну как-же так случилось.а про борцунов-это нехорошие люди-Евгений Леонов так и сказал в одном кино.
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13k
vikklu 16 минут назад
Какие всё же иппанутые в России законодатели... Псака и то, по сравнению с ними -- верх интеллекта.
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14k
Lynx 17 минут назад
Я иду по росе
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2k
portroy 19 минут назад
"- ОскорБЛЯТЬ государство и его символы." Какое-то конкретное государство или любое? А то я вот придерживаюсь мнения, что любое нац.государство это анахронизм и с техническим прогрессом человечество неизбежно объединиться на планете Земля, отказавшись от нынешних архаичных систем правления основанных на распределении ограниченных природных ресурсов. А значит все государственные деятели, ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ, не более чем мухи навозные, и чем раньше их разгонят и заменят на ИИ или хотя бы (генератором случайных чисел), тем быстрее пойдет прогресс, ИМХО.
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13k
vikklu portroy 10 минут назад
Прогресс ещё долго будет топтаться на месте, пока отдельные индивиды не выучат правописание суффиксов -тся и -ться.
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31k
Человек-Редискa 20 минут назад
Староверы до сих пор пишут БЛИН через ЯТЬ...
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36
Ярослав Мовчун Полчаса назад
Зато мы будем добрее... или нет?)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
118k
9k
InfoVoin 51 минуту назад
А кто ваще решил, что слово х-й - мат а слово - Аминь не мат, язык тому оторвать нужно было.
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2k
System 51 минуту назад
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью. Ф.Раневская.
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5k
Nobody Noname 52 минуты назад
Прогресс шагает по планете, а у нас Пётр I, 1715-й год. Сразу и ямы на дорогах залатались, и пенсионеры больше денег получать начали, и другие социальные проблемы рассасываться начали... Кто, млять, деньги за такие законопроекты получает?
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18k
ПаганецЪ 54 минуты назад
Будем переходить на иероглифы
Будем переходить на иероглифы
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123
Igory 55 минут назад
Был тут один ОЧЕНЬ хороший комментарий...
Тык быстро УДАЛИЛИ...
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57k
Опиум для народа 56 минут назад
Идите нах"й со своими эквивалентами.
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27k
winergy2012 Час назад
Фишек тоже касается?
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Строительство детского сада остановилось, когда начальник участка объявил на площадке день без мата.
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13k
Hairy. Час назад
Пусть "законотворцы" приведут полный список ненармотивных слов, согласно которого можно будет делать выборку как желательных, так и не желательных слов и выражений. И этот список дожен висеть на каждом сайте на самом видном месте, как книга потребителя в магазинах! Раз уж зашли в юр. поле.
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362
sedoisever Hairy. 53 минуты назад
Список "ненАрмОтивных?
Уж лучше публиковать простые орфографические словари. Многим будет полезно.
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13k
Hairy. sedoisever 22 минуты назад
Косяк свой признаю, а по сути есть что сказать?
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Некоторые разговорит только матом, а другие понимают только мат. Что ж немыми теперь стать?
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