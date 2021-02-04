Каменные эмоции: 20 разрезов, которые сгодятся для мемов

Да, камни бывают удивительные, фантастические, просто прекрасные и даже смешные. Не верите? Вот вам 20 доказательство того, что эти камни вас реально удивят.
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Thunderegg - это узелковая порода, похожая на заполненный геодез, которая образуется в слоях риолитового вулканического пепла.
Авторский пост
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