FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11575 постов • 2552 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Каменные эмоции: 20 разрезов, которые сгодятся для мемов

Каменные эмоции: 20 разрезов, которые сгодятся для мемов (20 фото)

Автор:
04 февраля 2021 12:11
Сообщество : Юмор
Метки: Агат   Разрезы   Юмор   интересное   кварц   минералы   опал   смешно   
392
20

Да, камни бывают удивительные, фантастические, просто прекрасные и даже смешные. Не верите? Вот вам 20 доказательство того, что эти камни вас реально удивят.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Агат   Разрезы   Юмор   интересное   кварц   минералы   опал   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Nefrion 16 минут назад
Игры нашего сознания - в мозге есть специальная область для распознавания лиц - вот она и оттягивается на чем можно и на чем нельзя.

(кому интересно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прозопагнозия)https://ru.wikipedia.org/wiki/Прозопагнозия)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Концептуально о трусах Концептуально о трусах Мужская мода безумного года Мужская мода безумного года Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
7
336
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
Самка или самец: половые различия у разных животных
2
99
Самка или самец: половые различия у разных животных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
0
248
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне...
Автовсячина
0
2
Автовсячина
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#дтп#новости#аварии#авто аварии#картинки#война#природа
#Юмор#история#прикол#люди#СССР#кино#автомир#приколы#Разное#коты
#интересно#интересное#навальный#Россия#суд#позитив#девушки#познавательно#подборка#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться