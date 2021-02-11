Двое мужчин и женщина застряли на необитаемом острове на 33 дня

Отсутствие пресной воды на острове особенно плохо сказалось на оказавшихся там бедолагах.



Почему вообще эти люди оказались в лодке в районе необитаемого острова - не очень понятно. Офицер береговой охраны Брэндон Мюррей предположил, то это могли быть мигранты, пытавшиеся добраться до США, или рыбаки, которые по какой-то причине заблудились. По его словам, то, что этим троим удалось так долго пробыть на острове и выжить, просто поразительно.



"Не помню, чтобы мы когда-нибудь спасали людей, которые больше месяца провели, застряв на острове, - сказал он. - Это для меня в новинку".