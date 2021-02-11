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Двое мужчин и женщина застряли на необитаемом острове на 33 дня

Двое мужчин и женщина застряли на необитаемом острове на 33 дня (6 фото)

Автор:
11 февраля 2021 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   выжившие   застряли   кораблекрушение   на острове   необитаемый остров   спасение людей в море   
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Экипаж вертолета береговой охраны США (USCG) провел на днях достойную Голливуда спасательную операцию. Во время обычного воздушного патрулирования вод в районе Ангилья-Кей, необитаемого острова на Багамах между Кубой и архипелагом Флорида-Кис, офицеры береговой охраны заметили на суше людей, которые размахивали флагами и пытались привлечь к себе внимание.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   выжившие   застряли   кораблекрушение   на острове   необитаемый остров   спасение людей в море   
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Eltiftel 50 минут назад
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Serg2001 4 минуты назад
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Пумба 5 минут назад
Эх, не то мы все ожидали увидеть заходя в пост, ох не то!
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Остап Ива́нович. 7 минут назад
Без комментариев..
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Рекламщик 19 минут назад
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Габит Калыков 39 минут назад
Думаю, они особо не скучали целый месяц.
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Пепелац 41 минуту назад
Знаю фильм который так начинался )
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Максим 42 минуты назад
Блин я зашел исключительно глянуть фотку бабы)) или не стали публиковать потому, что так и не заставили её перестать улыбаться.
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