Двое мужчин и женщина застряли на необитаемом острове на 33 дня

Экипаж вертолета береговой охраны США (USCG) провел на днях достойную Голливуда спасательную операцию. Во время обычного воздушного патрулирования вод в районе Ангилья-Кей, необитаемого острова на Багамах между Кубой и архипелагом Флорида-Кис, офицеры береговой охраны заметили на суше людей, которые размахивали флагами и пытались привлечь к себе внимание.
Оказалось, что это кубинские граждане, лодка которых перевернулась и затонула неподалеку, и на этом безлюдном берегу они торчат уже почти пять недель.
Командир воздушного судна береговой охраны Майк Аллерт рассказал, что потерпевшие выживали все это время, питаясь морскими моллюсками и крысами.
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Береговая охрана заметила их в понедельник, но в тот день из-за погодных условий провести спасательную операцию не удалось. Поэтому людям на острове сбросили груз, состоящий из съестных припасов и пресной воды.
Отсутствие пресной воды на острове особенно плохо сказалось на оказавшихся там бедолагах.
Почему вообще эти люди оказались в лодке в районе необитаемого острова - не очень понятно. Офицер береговой охраны Брэндон Мюррей предположил, то это могли быть мигранты, пытавшиеся добраться до США, или рыбаки, которые по какой-то причине заблудились. По его словам, то, что этим троим удалось так долго пробыть на острове и выжить, просто поразительно.
"Не помню, чтобы мы когда-нибудь спасали людей, которые больше месяца провели, застряв на острове, - сказал он. - Это для меня в новинку".
Почему вообще эти люди оказались в лодке в районе необитаемого острова - не очень понятно. Офицер береговой охраны Брэндон Мюррей предположил, то это могли быть мигранты, пытавшиеся добраться до США, или рыбаки, которые по какой-то причине заблудились. По его словам, то, что этим троим удалось так долго пробыть на острове и выжить, просто поразительно.
"Не помню, чтобы мы когда-нибудь спасали людей, которые больше месяца провели, застряв на острове, - сказал он. - Это для меня в новинку".
Береговая охрана разместила в Твиттере видео, на котором в понедельник экипаж вертолета бросает посылку с едой, водой и радио потерпевшим крушение. Ну а во вторник вертолет уже прилетел, чтобы забрать пострадавших и отвезти их в медицинский центр Лоуэр-Кис.
"Береговая охрана США спасла 3 граждан Кубы, застрявших на острове Ангилья-Кей. Экипаж вертолета доставил двух мужчин и женщину в медцентр Лоуэр-Кейс, серьезных травм у них не обнаружено"
#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021
По заявлению USCG, никто из потерпевших кораблекрушение серьезно не пострадал.
Сначала они были доставлены в медицинский центр, но позже были взяты под стражу иммиграционной полицией и переведены в Помпано-Бич.
Сначала они были доставлены в медицинский центр, но позже были взяты под стражу иммиграционной полицией и переведены в Помпано-Бич.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вот это ДА выжившие застряли кораблекрушение на острове необитаемый остров спасение людей в море
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