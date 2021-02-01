Откуда взялось выражение «менять как перчатки»?

Фразу «меняет мужчин как перчатки» слышали все, но мало кто знает, откуда взялось это выражение.
С перчатками связано много крылатых выражений, их можно кому-то бросить и поднять, отвечая на вызов, вещь может «сидеть как перчатка на руке», а партнеров можно «менять как перчатки».
Это связано с тем, что в викторианском обществе 19-го века огромное значение стало придаваться одежде и манерам, важно было не только прилично себя вести, но и быть прилично одетым.
Прилично – значит уместно и опрятно. Перчатки были очень важным аксессуаром в моде 19-го века, и все воспитанные люди знали, в каких обстоятельствах какого цвета и качества перчатки могут быть уместны.
Это связано с тем, что в викторианском обществе 19-го века огромное значение стало придаваться одежде и манерам, важно было не только прилично себя вести, но и быть прилично одетым.
Прилично – значит уместно и опрятно. Перчатки были очень важным аксессуаром в моде 19-го века, и все воспитанные люди знали, в каких обстоятельствах какого цвета и качества перчатки могут быть уместны.
Мужчины носили перчатки из очень тонкой кожи или замши, почти всегда – светлые, кремовые, бежевые или белые, темные перчатки были уместны на похоронах. А светлые перчатки очень быстро пачкались, но джентльмену было немыслимо явиться недостаточно опрятным, поэтому перчатки нужно было часто менять.
Обычно пишут, что существовал кодекс джентльмена 19-го века, которые предписывал менять перчатки ровно шесть раз в день.
Обычно пишут, что существовал кодекс джентльмена 19-го века, которые предписывал менять перчатки ровно шесть раз в день.
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Такой кодекс действительно существовал, и не один – буквально все стороны жизни приличного члена общества были подробно описаны, какими они должны быть. Много внимания уделялось и перчаткам, когда их надо было надевать и снимать, кто должен был снимать их первый, и можно ли было оставаться в перчатках в некоторых ситуациях.
Как правило, снять перчатки, но предложить визави не стягивать своих, означало высокую степень почтения – так более молодой мужчина, приветствуя старшего, снимал перчатки, но просил пожилого свои не снимать.
Как правило, снять перчатки, но предложить визави не стягивать своих, означало высокую степень почтения – так более молодой мужчина, приветствуя старшего, снимал перчатки, но просил пожилого свои не снимать.
При общении с дамой важно было не дать ей почувствовать ни холодных ни потных рук, поэтому и в холодную и в знойную погоду джентльмен мог оставаться рядом с дамой в перчатках, чтобы не смутить ее неделикатным состоянием своей руки.
Таких перчаточных правил было на целую книгу, однако, именно шестикратная смена перчаток за день там не упомянута. Эти «шесть раз» пришли из привычек особенно известных своим дендизмом аристократов 19-го века, таких как француз граф Альфред д'Орсе, который не просто менял перчатки, чтобы не носить испачканные, но и подбирал разные виды перчаток для разных дел, даже для похода в магазин была особенная разновидность.
Таких перчаточных правил было на целую книгу, однако, именно шестикратная смена перчаток за день там не упомянута. Эти «шесть раз» пришли из привычек особенно известных своим дендизмом аристократов 19-го века, таких как француз граф Альфред д'Орсе, который не просто менял перчатки, чтобы не носить испачканные, но и подбирал разные виды перчаток для разных дел, даже для похода в магазин была особенная разновидность.
Утонченные состоятельные денди имели такой внушительный гардероб перчаток, что для хранения этого аксессуара приходилось заводить отдельную комнату. Да и заказывались перчатки сразу дюжинами и сотнями, их действительно требовалось много.
Так что именно из привычек самых изысканно одетых викторианских аристократов пришла к нам поговорка «менять как перчатки». В 19-м веке так, конечно, говорили про часто сменяемых дам сердца, а сейчас могут сказать и про девушку, перебирающую кавалерами.
Интересно, что шиком было носить перчатки один раз и выбрасывать сразу после использования, но не очень богатые мужчины, которые тоже хотели выглядеть прилично, отдавали перчатки в чистку и штопку.
В целом, в 19-м веке перчатки были не слишком дороги, поскольку в 1807-м году англичанин Джеймс Винтер изобрел специальный станок для пошива перчаток, и их изготовление стало довольно быстрым и массовым.
Так что именно из привычек самых изысканно одетых викторианских аристократов пришла к нам поговорка «менять как перчатки». В 19-м веке так, конечно, говорили про часто сменяемых дам сердца, а сейчас могут сказать и про девушку, перебирающую кавалерами.
Интересно, что шиком было носить перчатки один раз и выбрасывать сразу после использования, но не очень богатые мужчины, которые тоже хотели выглядеть прилично, отдавали перчатки в чистку и штопку.
В целом, в 19-м веке перчатки были не слишком дороги, поскольку в 1807-м году англичанин Джеймс Винтер изобрел специальный станок для пошива перчаток, и их изготовление стало довольно быстрым и массовым.
Это приспособление называли «осликом», по большому счету это был просто латунный зажим на устойчивой ножке, который удерживал и натягивал раскроенную лайковую кожу, сильно облегчая труд швеи и позволяя делать быстрые ровные строчки.
А шили перчатки настолько узкими, что надевать их приходилось, используя специальные распорки. Но зато длину перчаток делали на полдюйма больше, чем размер руки владельца, потому что джентльмену «приличным» считалось иметь руку с длинными пальцами.
А шили перчатки настолько узкими, что надевать их приходилось, используя специальные распорки. Но зато длину перчаток делали на полдюйма больше, чем размер руки владельца, потому что джентльмену «приличным» считалось иметь руку с длинными пальцами.
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