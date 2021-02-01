Откуда взялось выражение «менять как перчатки»?

Утонченные состоятельные денди имели такой внушительный гардероб перчаток, что для хранения этого аксессуара приходилось заводить отдельную комнату. Да и заказывались перчатки сразу дюжинами и сотнями, их действительно требовалось много.



Так что именно из привычек самых изысканно одетых викторианских аристократов пришла к нам поговорка «менять как перчатки». В 19-м веке так, конечно, говорили про часто сменяемых дам сердца, а сейчас могут сказать и про девушку, перебирающую кавалерами.



Интересно, что шиком было носить перчатки один раз и выбрасывать сразу после использования, но не очень богатые мужчины, которые тоже хотели выглядеть прилично, отдавали перчатки в чистку и штопку.



В целом, в 19-м веке перчатки были не слишком дороги, поскольку в 1807-м году англичанин Джеймс Винтер изобрел специальный станок для пошива перчаток, и их изготовление стало довольно быстрым и массовым.