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Откуда взялось выражение «менять как перчатки»?

Откуда взялось выражение «менять как перчатки»? (7 фото)

Автор:
01 февраля 2021 09:46
Сообщество : Факты
Метки: Менять как перчатки   выражение   интересно   факты   фото   фраза   
617
7
Фразу «меняет мужчин как перчатки» слышали все, но мало кто знает, откуда взялось это выражение.
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Метки: Менять как перчатки   выражение   интересно   факты   фото   фраза   
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Roman Sh 10 минут назад
шизики, весь смысл жизни которых перчатки.
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