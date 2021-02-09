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Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?

Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет? (5 фото)

Автор:
09 февраля 2021 22:33
Сообщество : Космос
Метки: история   космос   планеты   физика   
731
5
Уже первые полёты спутников показали, что уровень радиации в космосе просто «зашкаливает». Обычное оконное стекло, отправленное в космос, через пару-тройку месяцев становится жёлтым, потом коричневым и растрескивается!
От нашего Солнца постоянно истекает «солнечный ветер» – мощнейший поток заряжённых частиц (электронов, протонов и ядер гелия), летящих с бешеной скоростью – почти 1000 километров в секунду. Если бы этот поток радиации долетал до поверхности
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Метки: история   космос   планеты   физика   
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15  комментариев
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Спасибо автору за пост
Было интересно.
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4k
Olga Raudis 40 минут назад
Ну Меркурий тоже, похоже, что-то ударило, да так, что немалая часть его мантии просто испарилась и улетела в космос, причем с концами. Ни собственного спутника не образовав (типа Луны), ни на поверхность Меркурия не вернувшись. Теперь у него металлическое ядро по размерам практически не уступает земному, а вот от мантии осталось немного - тонкая корочка. Так что первоначально по размерам Меркурий был примерно как Венера и Земля. Ну и его удар заметно притормозил во вращении. А венеру не просто замедлило, она вообще вращаться в обратную сторону начала, удар пришелся в лоб, так сказать.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Тэээк! Тут есть реальные ыксперты?
Объясните балбесу в моем лице - магнитное поле и притяжение что, ваащпе никак не связаны?
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12k
Yasen_Perec Свирепый Бамбр Час назад
Разные вещи. Это поля. Магнитное поле изучено, а вот с гравитационным до конца ничего не ясно.
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687
192-й Свирепый Бамбр 57 минут назад
Закон всемирного тяготения Ньютона реальные эксперты изучают классе этак в девятом... и его формула магнитные поля не включает.
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11k
info-kozirev Час назад
Автор,отправь фото стекол Маску и спроси этого идиота,чем он собрался людей защищать в миссии на Марс (или заведомо смертники?)вот именно из-за радиации (главная причина помимо остальных) мы все еще в пределах родной планеты.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Земля, Марс, Венера, Меркурий - это имена собственные. А имя собственное пишется с заглавной буквы. Это, кажется, ещё в начальной школе проходят.

минус
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Вот и возникает вопрос, а накой нам лететь на марс? Даже если сделаем убер скафандр для выхода на поверхность, что с пылью радиоактивной делать? Она же везде будет. Там фон как на ЧАЭС после взрыва.
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8k
Владимир Andrey Abramov Час назад
Какая радиоактивная пыль?
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12k
Yasen_Perec Andrey Abramov Час назад
Правильно, лучше мировой океан исследовать. Лететь никуда не надо, главное "занырнуть" поглубже.
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1k
Бровеносец в потёмках Andrey Abramov 59 минут назад
Фонит там не от "земли", в смысле не от поверхности планеты, а из космоса. Поскольку на Марсе нет магнитного поля и атмосферы, вся солнечная радиация прямиком лупит по поверхности. А пыль там не более радиоактивна, чем у нас. А то и меньше
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1k
Бровеносец в потёмках 56 минут назад
Вот, как раз на тему Марса. И в том числе про радиацию
Ссылка youtu.be
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4k
Ya 3 часа назад
Понравилось предложение- "Сможете предложить другие, более убедительные – всегда пожалуйста!" Ну сейчас на диване всё и решится, ведь ученые не смогли.
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448
Лучший Друг Ya 2 часа назад
Да тут на фишках экспертов в любой области навалом. В том числе и космологии
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
одна из версий. а что бы было если он долетел до поверхности?
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