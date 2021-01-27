Как выглядела первая общеевропейская валюта

Форма и вес других изделий - таких, как браслеты, изогнутые "ребра" и даже лезвия топора - также оказались стандартными, а сами предметы были изготовлены будто по одному шаблону. Более того, их часто находят складированными в большом количестве. Логично предположить, что такие предметы 5 000 лет назад могли выполнять роль наличных денег.