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Как выглядела первая общеевропейская валюта

Как выглядела первая общеевропейская валюта (7 фото)

Автор:
27 января 2021 11:59
Сообщество : Наука
Метки: артефакты прошлого   археологи   археология   бронзовый век   интересно   исследование   наличные   наличные деньги   
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Исследователи из Лейденского университета задались вопросом, почему подавляющее большинство колец и браслетов, дошедших до нас из бронзового века, так похожи друг на друга. Причем не только формой, но и весом! Уже не использовали ли их в качестве единой валюты?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты прошлого   археологи   археология   бронзовый век   интересно   исследование   наличные   наличные деньги   
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