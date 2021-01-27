Как выглядела первая общеевропейская валюта

Исследователи из Лейденского университета задались вопросом, почему подавляющее большинство колец и браслетов, дошедших до нас из бронзового века, так похожи друг на друга. Причем не только формой, но и весом! Уже не использовали ли их в качестве единой валюты?
После изучения более 5 000 предметов из сотни древних кладов исследователи пришли к выводу, что около 70% колец похожи настолько, что их нельзя различить на глаз. Если различия по весу и были, то они оказались минимальными (в среднем вес одного кольца составил 195 г).
Форма и вес других изделий - таких, как браслеты, изогнутые "ребра" и даже лезвия топора - также оказались стандартными, а сами предметы были изготовлены будто по одному шаблону. Более того, их часто находят складированными в большом количестве. Логично предположить, что такие предметы 5 000 лет назад могли выполнять роль наличных денег.
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Ниже представлена карта кладов, в которых были найдены залежи одинаковых колец, "ребер" и лезвий топора. Черным кружком помечены клады с кольцами и "ребрами", красным треугольником - клады с лезвиями топора, синим квадратом - смешанные клады.
"Доисторические евро были представлены в виде бронзовых колец, ребер и топоров, - говорит ведущий автор исследования Майкель Куиджперс, доцент Лейденского университета. - Эти артефакты раннего бронзового века были стандартизированы по форме и весу и использовались как ранняя форма денег".
На рисунке ниже изображены лезвие топора и ребра, найденные вместе в кладе Веглини, которые, возможно, использовались в качестве валюты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: артефакты прошлого археологи археология бронзовый век интересно исследование наличные наличные деньги
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