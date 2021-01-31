FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4582 поста • 641 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Сегодня Вере Глаголевой было бы 65 лет!

Сегодня Вере Глаголевой было бы 65 лет! (11 фото)

Автор:
31 января 2021 12:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: кино   роль   эпоха   
270
11
Её роли были уникальны, запоминающийся образ производил неизгладимое впечатление, поэтому она вошла в память народа, поэтому мы ее помним и любим!
Представляю небольшую выборку её ролей...
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: кино   роль   эпоха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
Каждый человек. Час назад
Вечно красивая и недоступная.. Мы тебя все очень любили..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO 5 минут назад
"Воскресный папа".
Эпизодическая роль, конечно.
Кстати, она там снималась с дочкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Lisetc soho Час назад
Сегодня Вере Глаголевой было бы 65 лет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Умница-красавица Час назад
Что ж Вы самый прекрасный ее фильм не упомянули- «В четверг и больше никогда»?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tutti Frutti Автор поста Умница-красавица 51 минуту назад
уж простите, что пришло на ум то и упомянул. «В четверг и больше никогда» замечательный фильм!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Snork Snorkoff Час назад
Исполнитель приговора.
Его не любят показывать.
Тяжелый фильм.. и самое что гнусное - правдивый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Unics Час назад
Всегда нравилась эта артистка, земля пухом, рано покинула она землю..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо Час назад
И снова Рак....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины Настоящая история героев фильма «К-19» Настоящая история героев фильма «К-19» Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме 5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика 5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
Tutti Frutti

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1080



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
7
66
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
1
40
Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Аэрография в офисе
0
1
Аэрография в офисе
Блогерша из Краснодара родила от пасынка
0
19
Блогерша из Краснодара родила от пасынка
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#навальный#факты#в мире#смешные#полиция#СССР#актеры#дом
#фото#природа#люди#прикольные#город#на различный вкус#протесты#эстетика#красота#картинки
#интересно#Россия#сша#прикол#кино#подборка#соцсети#история#девушки#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться