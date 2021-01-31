Сегодня Вере Глаголевой было бы 65 лет!

Москва, канун Нового 1998 года. Рассеянный и незадачливый, но талантливый и честный взломщик Берёзкин (он получил срок за то, что ограбил банк, взяв оттуда не миллион рублей, а всего лишь «свои» десять тысяч, которые когда-то положил на счёт) выходит из тюрьмы на побывку на зимние праздники. С собой он везёт деньги, порученные ему на хранение мафиозным боссом. По дороге Берёзкин из-за своей рассеянности теряет «общак», и теперь ему грозит расправа. В отчаянии он пытается повеситься, но его спасает бродяга Аристарх, который работает Дедом Морозом. Вместе с Аристархом Берёзкин пытается ограбить богатую квартиру банкирши, но попадает в ловушку, расставленную там дочерью хозяйки, «новой русской» девочкой Сашей.



Саша — бедный несчастный ребёнок, у которого есть всё, кроме материнского внимания и душевного тепла. Бизнес-вумен Ольга, «новая русская» мама, постоянно занята: она управляет банком, поэтому вынуждена часто летать в командировки. Саша же готова избавиться от богатства и благополучия, чтобы жить, как обычные дети — просто с домашней мамой. Шантажируя Берёзкина видеозаписью его проникновения в квартиру и взлома сейфа, девочка требует от него ограбить банк матери. Чтобы сделать его вхожим в дом, она переодевает его в приличную одежду и представляет то своим новым учителем информатики, то дядей Веней из Алупки. Аристарх тем временем «нейтрализует» гувернантку Саши Амалию, влюбляя её в себя. А Берёзкину начинает казаться, что мать Саши Ольга — его первая юношеская любовь, которую он искал всю жизнь.



Из «прослушки», установленной Сашей на телефоне в банке, они с Берёзкиным узнают, что помощник Ольги Крышкин с сообщниками тоже намерены обчистить банк и убить начальницу. В милиции несовершеннолетней Саше не верят, принимая её звонок в дежурную часть за новогодний розыгрыш, и тогда, чтобы расстроить планы врагов, Берёзкин нанимается к ним взломщиком и нейтрализует подручных. Но главарю Крышкину удаётся сбежать. Спеша в аэропорт предупредить мать, Саша попадает в лапы негодяя.



Крышкин начинает шантажировать банкиршу, требуя передать ему все деньги и документы, гарантирующие ему безопасность. Когда Берёзкин и Ольга Васильевна приезжают на встречу с ним, он пытается убить их всех как свидетелей, но ему под ноги попадает мыло, которое Берёзкин ранее хотел использовать для повешения. Преступника задерживают, а Берёзкин вынужден вернуться в колонию ещё на год. Но Саша и её мать обязательно будут ждать его возвращения…