Сегодня Вере Глаголевой было бы 65 лет!

Её роли были уникальны, запоминающийся образ производил неизгладимое впечатление, поэтому она вошла в память народа, поэтому мы ее помним и любим!
Представляю небольшую выборку её ролей...
Представляю небольшую выборку её ролей...
1980 — Не стреляйте в белых лебедей — Нонна Юрьевна
Жил в селе Егор Полушкин (Станислав Любшин), односельчане и жена звали его Бедоносцем. Всё, за что он ни брался, любая работа или дело — кончались недоразумением. Егор был совершенно не похож на односельчан, практичных и рассудительных. Полушкин был наделён талантом истинного художника, со своим собственным взглядом на жизнь. После долгих поисков Полушкин, наконец, находит своё призвание — он устраивается работать лесником. Единственными друзьями Егора становятся белые лебеди, о которых он заботится с особой нежностью. Но однажды в лес приходят браконьеры, которые убивают ручных лебедей.
Фильм снимался в деревне Гливино Борисовского района Белорусской ССР, а также в окрестных деревнях города Пущино Серпуховского района Московской области: Грызлово, Селино, Мещериново и на реке Ока.
Фильм снимался в деревне Гливино Борисовского района Белорусской ССР, а также в окрестных деревнях города Пущино Серпуховского района Московской области: Грызлово, Селино, Мещериново и на реке Ока.
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1983 — Торпедоносцы — Шура
1944 год — Великая Отечественная война. На заполярном аэродроме базируется полк морской авиации Северного флота.
Показана повседневная жизнь в военном гарнизоне, боевая работа торпедоносцев и трагизм войны. По отзывам ветеранов — это самый реалистичный художественный фильм о советской авиации периода Великой Отечественной войны.
Показана повседневная жизнь в военном гарнизоне, боевая работа торпедоносцев и трагизм войны. По отзывам ветеранов — это самый реалистичный художественный фильм о советской авиации периода Великой Отечественной войны.
1985 — Выйти замуж за капитана — фотокорреспондентка Елена Павловна Журавлёва
Капитану-пограничнику Александру Блинову уже под тридцать. Немногословный и принципиальный, он не склонен к лёгкому флирту и мечтает о большой любви. Отпуск даёт ему такой шанс: ему нужно завезти посылку незнакомой женщине Елене, живущей в городе, недалеко от его родной деревни. Позвонив ей с вокзала, договаривается о встрече у неё дома. Сосед по коммунальной квартире сообщает ему, что Елены нет дома несколько дней. Капитан едет к матери, через несколько дней снова звонит Елене и, наконец, доставляет посылку.
Елена Журавлёва оказывается фотокорреспонденткой, которой после развода досталась фототехника бывшего мужа. Капитан волею обстоятельств вынужден сопровождать Елену в её журналистских заданиях и в поездке на дачу, пытаясь попутно «воспитывать» легкомысленную журналистку… После ссоры, возникшей во время одного из журналистских заданий (репортажа о гниющих в колхозе яблоках, которые скармливают свиньям вместо того, чтобы везти в магазины), Блинов делает Елене признание и уходит.
Блинов возвращается к месту своей службы. Он хочет забыть Елену, не отвечает на её письма, но через некоторое время она сама прилетает к нему на заставу под видом выполнения журналистского задания, но на самом деле имея целью помириться с ним. Елена признаётся Блинову, что сильно хочет за него замуж.
Елена Журавлёва оказывается фотокорреспонденткой, которой после развода досталась фототехника бывшего мужа. Капитан волею обстоятельств вынужден сопровождать Елену в её журналистских заданиях и в поездке на дачу, пытаясь попутно «воспитывать» легкомысленную журналистку… После ссоры, возникшей во время одного из журналистских заданий (репортажа о гниющих в колхозе яблоках, которые скармливают свиньям вместо того, чтобы везти в магазины), Блинов делает Елене признание и уходит.
Блинов возвращается к месту своей службы. Он хочет забыть Елену, не отвечает на её письма, но через некоторое время она сама прилетает к нему на заставу под видом выполнения журналистского задания, но на самом деле имея целью помириться с ним. Елена признаётся Блинову, что сильно хочет за него замуж.
1985 — Снайперы — Роза Ковалёва
Фильм посвящен Герою Советского Союза снайперу Алие Молдагуловой, погибшей в боях за освобождение Ленинграда.
Юная девушка, до тех пор не державшая в руках оружия, становится снайпером — беспощадным, расчетливым, умелым. В киноленте переплетаются другие сюжетные линии — любовь, героизм, военное братство. Режиссёрский стиль Болотбека Шамшиева всегда отличался романтическим и философским осмыслением человека в потоке времени. Фильм «Снайперы» рассказывает не только о биографии Алии Молдагуловой, но и о боях и о взаимоотношениях солдат и мирного населения.
Юная девушка, до тех пор не державшая в руках оружия, становится снайпером — беспощадным, расчетливым, умелым. В киноленте переплетаются другие сюжетные линии — любовь, героизм, военное братство. Режиссёрский стиль Болотбека Шамшиева всегда отличался романтическим и философским осмыслением человека в потоке времени. Фильм «Снайперы» рассказывает не только о биографии Алии Молдагуловой, но и о боях и о взаимоотношениях солдат и мирного населения.
1985 — Искренне Ваш… — Екатерина Корнеева
Десять лет назад герой фильма Павел Добрынин был астрономом, увлечённым наукой и не замечавшим ничего, кроме звёздного неба над головой. Но, однажды, волею случая, в поисках нового объектива для телескопа, он открывает в себе талант, который превращает его самого́ в настоящую «звезду». В душе оставаясь звездочётом, он становится непревзойдённым мастером по добыванию дефицита и преодолению трудностей быта.
Со временем Павел находит ещё более изощрённый метод знакомства с нужным человеком — бросаясь без особого ущерба под его автомобиль. Водитель в испуге попадает к нему «на крючок» и, стремясь избежать ответственности, делает то, что герою нужно…
Со временем Павел находит ещё более изощрённый метод знакомства с нужным человеком — бросаясь без особого ущерба под его автомобиль. Водитель в испуге попадает к нему «на крючок» и, стремясь избежать ответственности, делает то, что герою нужно…
1986 — Зонтик для новобрачных — Зоя
Действие фильма начинается осенью на Крымском побережье, в Судаке, затем переносится в Москву и заканчивается в первый день нового года.
Зоя и Толя, двое влюблённых молодых людей, знакомятся на морском побережье, куда они приехали отдыхать, с семейной парой — врачом-наркологом Дмитрием Павловичем и лаборанткой Верой Ивановной, попросив разрешения переночевать в их доме, где те остановились. Для молодёжи они идеал: счастливый брак, трое детей и полное взаимопонимание после стольких лет супружеской жизни.
Отпуск заканчивается, Зоя и Толя уезжают и оказывается, что супружеская идиллия Дмитрия Павловича — это миф. На самом деле он женат на другой и долгие годы украдкой встречается с по-настоящему любимой женщиной.
Проходит несколько месяцев, и Вера получает телеграмму от своих курортных знакомых, что те собираются приехать к ним в гости, чтобы вместе встретить Новый год. Вера не хочет развеивать миф и уговаривает Дмитрия снова изобразить перед молодыми счастливую семью.
Зоя и Толя, двое влюблённых молодых людей, знакомятся на морском побережье, куда они приехали отдыхать, с семейной парой — врачом-наркологом Дмитрием Павловичем и лаборанткой Верой Ивановной, попросив разрешения переночевать в их доме, где те остановились. Для молодёжи они идеал: счастливый брак, трое детей и полное взаимопонимание после стольких лет супружеской жизни.
Отпуск заканчивается, Зоя и Толя уезжают и оказывается, что супружеская идиллия Дмитрия Павловича — это миф. На самом деле он женат на другой и долгие годы украдкой встречается с по-настоящему любимой женщиной.
Проходит несколько месяцев, и Вера получает телеграмму от своих курортных знакомых, что те собираются приехать к ним в гости, чтобы вместе встретить Новый год. Вера не хочет развеивать миф и уговаривает Дмитрия снова изобразить перед молодыми счастливую семью.
1986 — Покушение на ГОЭЛРО — Катя Царёва
Основные события в фильме происходят в городе Краснотальске, на Урале (съёмки происходили в Кунгуре и Свердловске). Время действия — 1932 год. На одной из электростанций совершен диверсионный акт, работа станции остановлена. ОГПУ разыскивает немецкую агентуру, пытающуюся сорвать выполнение плана ГОЭЛРО. Враги нацелены на выведение из строя стратегически важных объектов Урала и ДнепроГЭСа.
С целью усилить розыск и выйти на агентуру врага в Краснотальск командируется опытный сотрудник ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. На месте он сталкивается с кустарными методами расследования. Непродуманные действия органов вредят делу. Ларцев не спеша, шаг за шагом начинает своё расследование, на ходу обучая сотрудников его правильному ведению. И вот шпион схвачен и получает по заслугам, но жизнь многих хороших людей заканчивается трагически.
С целью усилить розыск и выйти на агентуру врага в Краснотальск командируется опытный сотрудник ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. На месте он сталкивается с кустарными методами расследования. Непродуманные действия органов вредят делу. Ларцев не спеша, шаг за шагом начинает своё расследование, на ходу обучая сотрудников его правильному ведению. И вот шпион схвачен и получает по заслугам, но жизнь многих хороших людей заканчивается трагически.
1997 — Бедная Саша — Ольга Васильевна, мама Саши
Москва, канун Нового 1998 года. Рассеянный и незадачливый, но талантливый и честный взломщик Берёзкин (он получил срок за то, что ограбил банк, взяв оттуда не миллион рублей, а всего лишь «свои» десять тысяч, которые когда-то положил на счёт) выходит из тюрьмы на побывку на зимние праздники. С собой он везёт деньги, порученные ему на хранение мафиозным боссом. По дороге Берёзкин из-за своей рассеянности теряет «общак», и теперь ему грозит расправа. В отчаянии он пытается повеситься, но его спасает бродяга Аристарх, который работает Дедом Морозом. Вместе с Аристархом Берёзкин пытается ограбить богатую квартиру банкирши, но попадает в ловушку, расставленную там дочерью хозяйки, «новой русской» девочкой Сашей.
Саша — бедный несчастный ребёнок, у которого есть всё, кроме материнского внимания и душевного тепла. Бизнес-вумен Ольга, «новая русская» мама, постоянно занята: она управляет банком, поэтому вынуждена часто летать в командировки. Саша же готова избавиться от богатства и благополучия, чтобы жить, как обычные дети — просто с домашней мамой. Шантажируя Берёзкина видеозаписью его проникновения в квартиру и взлома сейфа, девочка требует от него ограбить банк матери. Чтобы сделать его вхожим в дом, она переодевает его в приличную одежду и представляет то своим новым учителем информатики, то дядей Веней из Алупки. Аристарх тем временем «нейтрализует» гувернантку Саши Амалию, влюбляя её в себя. А Берёзкину начинает казаться, что мать Саши Ольга — его первая юношеская любовь, которую он искал всю жизнь.
Из «прослушки», установленной Сашей на телефоне в банке, они с Берёзкиным узнают, что помощник Ольги Крышкин с сообщниками тоже намерены обчистить банк и убить начальницу. В милиции несовершеннолетней Саше не верят, принимая её звонок в дежурную часть за новогодний розыгрыш, и тогда, чтобы расстроить планы врагов, Берёзкин нанимается к ним взломщиком и нейтрализует подручных. Но главарю Крышкину удаётся сбежать. Спеша в аэропорт предупредить мать, Саша попадает в лапы негодяя.
Крышкин начинает шантажировать банкиршу, требуя передать ему все деньги и документы, гарантирующие ему безопасность. Когда Берёзкин и Ольга Васильевна приезжают на встречу с ним, он пытается убить их всех как свидетелей, но ему под ноги попадает мыло, которое Берёзкин ранее хотел использовать для повешения. Преступника задерживают, а Берёзкин вынужден вернуться в колонию ещё на год. Но Саша и её мать обязательно будут ждать его возвращения…
Саша — бедный несчастный ребёнок, у которого есть всё, кроме материнского внимания и душевного тепла. Бизнес-вумен Ольга, «новая русская» мама, постоянно занята: она управляет банком, поэтому вынуждена часто летать в командировки. Саша же готова избавиться от богатства и благополучия, чтобы жить, как обычные дети — просто с домашней мамой. Шантажируя Берёзкина видеозаписью его проникновения в квартиру и взлома сейфа, девочка требует от него ограбить банк матери. Чтобы сделать его вхожим в дом, она переодевает его в приличную одежду и представляет то своим новым учителем информатики, то дядей Веней из Алупки. Аристарх тем временем «нейтрализует» гувернантку Саши Амалию, влюбляя её в себя. А Берёзкину начинает казаться, что мать Саши Ольга — его первая юношеская любовь, которую он искал всю жизнь.
Из «прослушки», установленной Сашей на телефоне в банке, они с Берёзкиным узнают, что помощник Ольги Крышкин с сообщниками тоже намерены обчистить банк и убить начальницу. В милиции несовершеннолетней Саше не верят, принимая её звонок в дежурную часть за новогодний розыгрыш, и тогда, чтобы расстроить планы врагов, Берёзкин нанимается к ним взломщиком и нейтрализует подручных. Но главарю Крышкину удаётся сбежать. Спеша в аэропорт предупредить мать, Саша попадает в лапы негодяя.
Крышкин начинает шантажировать банкиршу, требуя передать ему все деньги и документы, гарантирующие ему безопасность. Когда Берёзкин и Ольга Васильевна приезжают на встречу с ним, он пытается убить их всех как свидетелей, но ему под ноги попадает мыло, которое Берёзкин ранее хотел использовать для повешения. Преступника задерживают, а Берёзкин вынужден вернуться в колонию ещё на год. Но Саша и её мать обязательно будут ждать его возвращения…
1999 — Женщин обижать не рекомендуется — Вера Ивановна Кириллова
Главная героиня — школьная учительница. Её отец, крупный бизнесмен, много лет назад оставивший её мать, внезапно погибает в результате автомобильной аварии. Неожиданно выясняется, что дело своей жизни — крупную судоходную компанию — он завещал дочери. Это нравится далеко не всем коллегам отца, а его конкуренты надеются прибрать компанию к рукам, пользуясь неопытностью новой владелицы. Но она решительно берётся за дело.
Повествование ведётся от лица человека, с юности безответно влюблённого в героиню и работающего в доставшейся ей компании.
Повествование ведётся от лица человека, с юности безответно влюблённого в героиню и работающего в доставшейся ей компании.
2008—2009 — Обручальное кольцо (сериал) — Вера Лапина, мать Насти
Сериал повествует о трёх людях, которые встретились в поезде до Москвы. Настя Лапина едет из города Луза, чтобы помочь своей матери Вере, которая сидит в тюрьме и отдувается за другого человека. Девушке нужно найти отца, помочь ей в этом должно обручальное кольцо матери, подаренное ей академиком Ковалёвым (отцом Насти). Настя должна каждый месяц отправлять 1000 долларов, чтобы мать не убили. Вместе с ней в купе едет Оля Прохорова, она тоже из провинциального городка Плинишма, или Плинешма. Оля много повидала в свои 20 лет и едет в Москву за сладкой жизнью. Увидев у Насти обручальное кольцо, она крадёт его. Игорь — человек, который хочет отомстить за своих родителей тому же академику Ковалёву, он тоже едет из маленького городка Борск. Настя и Игорь чувствуют явное влечение друг к другу.
Авторский пост
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Эпизодическая роль, конечно.
Кстати, она там снималась с дочкой
Его не любят показывать.
Тяжелый фильм.. и самое что гнусное - правдивый.