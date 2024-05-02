Венесуэлка рассказала, почему у многие местные девушки делают силиконовую грудь

С первых же дней в Каракасе я обратил внимание, что у них на улицах, в магазинах, кафе очень много эффектных девушек, с впечатляющими фигурами и формами. И поймал себя на мысли, что вижу это довольно удивительным, т.к. они заметно отличались от девушек в других латинооамериканских странах, в которых я бывал.

А затем позже, в разговоре с одной из местных девушек, я вдруг узнал, как оно все обстоит на самом деле. И, как оказалось, у венесуэлок очень часто «сделано» все, что только можно: губы, скулы, носы, грудь, ягодицы, лодыжки.

Мало того, с огромным удивлением для себя я узнал, что Венесуэла и вовсе занимает одно из первых мест в мире по количеству пластических операций на 100 тыс. человек населения!

И это при том, что страна бедная, в постоянном экономическом кризисе и многие люди вообще ничего себе не могут позволить, не то что пластику.