Венесуэлка рассказала, почему у многие местные девушки делают силиконовую грудь

В Венесуэле лучший подарок для девушки на день рождения, окончание ВУЗа или любой другой значимый повод или даже без него — пластическая операция по увеличению груди.
С первых же дней в Каракасе я обратил внимание, что у них на улицах, в магазинах, кафе очень много эффектных девушек, с впечатляющими фигурами и формами. И поймал себя на мысли, что вижу это довольно удивительным, т.к. они заметно отличались от девушек в других латинооамериканских странах, в которых я бывал.
А затем позже, в разговоре с одной из местных девушек, я вдруг узнал, как оно все обстоит на самом деле. И, как оказалось, у венесуэлок очень часто «сделано» все, что только можно: губы, скулы, носы, грудь, ягодицы, лодыжки.
Мало того, с огромным удивлением для себя я узнал, что Венесуэла и вовсе занимает одно из первых мест в мире по количеству пластических операций на 100 тыс. человек населения!
И это при том, что страна бедная, в постоянном экономическом кризисе и многие люди вообще ничего себе не могут позволить, не то что пластику.
Что же движет венесуэльскими девушками в таком неистовом стремлении к «тюнингу» на последние, часто кредитные деньги? Почему они на полном серьезе прыгают от счастья, когда получают от родителей в подарок на 20-летие сертификат в клинику пластической хирургии?
Явно же не ради фоточек в соцсетях?
Хотя и для этого тоже, но не только в этом причина.
На эту тему я пообщался с местной девушкой Линдой на острове Маргарита, обладательницей четвертого размера. И она мне приоткрыла глаза на все эти вещи.
Иностранограм, ТикТок и прочие соцсети, на самом деле, оказывает серьезное влияние на современных молодых девушек в этой стране. А так, как по своей природе многие из них действительно очень красивы и обладают эффектной фигурой, им хочется быть еще совершеннее, еще ярче, набрать больше лайков и просмотров.
И девушки просто включаются в эту гонку: «Лаура сделала себе тити, и теперь я мне нужно такие же…»
Но соцсети появились лишь в 2010-х, а пластикой венесуэлки увлекаются намного дольше. Значит есть и другие причины, которые побуждали включаться в эту гонку гораздо раньше, в 2000-х и 90-х.
И Линда мне рассказала, в чем дело и почему её мама сделала себе большой размер еще тогда, когда мобильные телефоны могли только звонить и никаких соцсетей не было в помине.
Все дело в конкурсах красоты!
Каждая венесуэлка мечтает победить в таком конкурсе. Местном, на уровне страны, в Мисс Мира или Вселенной.
И, оказывается, венесуэлки наиболее часто становились всеми этими различными «мисс» на мировом уровне. Так что у девчонок с подросткового возраста маячит эта мечта, которую подпитывают постоянные новые примеры очередных победительниц, о которых говорят все и везде в их окружении.
Вот так, в погоне за красотой, многие венесуэльские девушки стали постоянными клиентами клиник пластики, а сделанные тела не только не осуждаются или критикуются в обществе, а всячески поощряются и мужчинами, и родителями, которые нередко и финансируют желание дочерей.
Источник:
- 50 миллионов крабов устраивают людям нашествие
- 10 незабываемых скульптур, от которых невозможно оторвать взгляд
- 13 фото людей с интересными особенностями
- «Никогда не завожу будильник». 61-летний мужчина, который выглядит на 38, рассказал, как ему это удается
- 18 невероятных фото, которые показывают, почему Япония — страна, не похожая ни на одну другую