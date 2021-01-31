Капсула для сна, чтобы защитить бездомных от холода ночью

Флориан рассказал Bored Panda, что жители Ульма очень положительно восприняли проект. «Мы даже наблюдали некоторые эффекты, о которых даже не мечтали, например, соседи, обеспечивающие ночующих гостей горячим чаем утром и тому подобное. Кроме того, городские власти всегда очень поддерживали и положительно отзывались о проекте, что нам очень помогло. А потом бывает много таких маленьких моментов, когда работаешь над гнездами в городе, и люди подходят, чтобы поблагодарить (и бездомные, и не бездомные). На самом деле это тоже много значит», - поделился он.



«Конечно, время от времени звучала и критика, но в основном со стороны правого популизма, который пытался настроить людей друг против друга. Мы стараемся как можно больше игнорировать это, поскольку нет точек соприкосновения, по которым можно спорить ».