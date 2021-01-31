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Капсула для сна, чтобы защитить бездомных от холода ночью

Капсула для сна, чтобы защитить бездомных от холода ночью (19 фото)

Автор:
31 января 2021 09:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Германия   Капсула для сна   бездомные   в мире   капсула   сон   фото   
892
19
Эти футуристические капсулы в немецком городе Ульм представляют собой убежища для бездомных, в которых они могут спать в зимние месяцы.
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Метки: Германия   Капсула для сна   бездомные   в мире   капсула   сон   фото   
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16  комментариев
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27k
Aleksandr Час назад
Через пол часа там будет насрано, наблёвано и украдено всё, что не приколочено...бомжи во всех странах одинаковые
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1k
Сантехник 9 минут назад
Ну я бы понял если б это была частная инициатива. Кто-то за свои деньги решил помочь десятку-другому бездомных. Хотя идея скорее всего закончится ничем, эти домики разберут на металл, сделают нужник и за право там поспать будут драки.
Но когда это муниципальный проект, то конечно странно. Почему усилия не направлять на то, чтобы бездомных было меньше? (ну, я не имею в виду сокращение их поголовья)
Ответ очень простой: это долго, трудно и в общем никому не надо.
Вряд ли человек с рождения мечтает жить на улице. Многие да, привыкают и потом уже вернуться в социум не могут. Ну так надо направлять усилия на то, чтобы бездомных не становилось больше. Изучить причины и проблемы которые вытолкнули людей на улицы. Скорее всего это безработица, банковские проценты, ипотека. Значит нужно стимулировать биржи труда, стимулировать льготами компании которые работают с такими биржами. Ну и чего уж там скрывать, система борьбы с тунеядством тоже нужна. Гораздо проще вернуть в социум человека который стал на кривую дорожку, или оказался в бедственном положении нежели потом думать как каждому бомжу выдать по капсуле-туалету.
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40k
Максим Т. 23 минуты назад
ПУХТО
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3k
Deniss Полчаса назад
осталось газ пустить ))
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438
Const67 Полчаса назад
Чоткие гробики и с телом вывозить удобно.. Хм и при должном маркетинге такую замечательную штуку и в ипотеку продвигать можно ))) для молодой семьи..
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12k
Владислав Грецов Полчаса назад
бомжпакет ))))
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7k
Puans-on 46 минут назад
Разбомбят и насрут.
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697
Viktor 48 минут назад
Торцевые оконца должны вылетать от легкого удара ноги . Не дай бог дверь заблокируют и подожгут .
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62k
Максим 2 часа назад
Вот дебилы.. разломают за неделю. Внутри насрут-насцут.
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7k
Andrei Максим 2 часа назад
Это же не Россия, уже ведь третий год используют.
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62k
Максим Andrei Час назад
Ага привозят ставят и утром увозят.. используют.. Пока это опытный образец, испытания и т.д. до серийного ещё далеко.
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3k
livaneth 2 часа назад
Не знаю, как насчет Ульма, а в моем городе эти коробки за день заполнятся мусором (будут бросать вместо помойных баков)
Или кто нибудь погрузит в машину и увезет
Или подожгут
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6k
vitenok 2 часа назад
А построить типа общаги, дать работу - это капитализма не позволяет?
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7k
Andrei vitenok 2 часа назад
Там же написано - "Некоторые бездомные могут не захотеть оставаться в обычных приютах по психологическим причинам или из-за того, что домашним животным, например собакам, не разрешают находиться в них".

А вообще, значительная часть бомжей являются таковыми по собственному желанию из "идейных" соображений.
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11k
tarassarat Andrei 39 минут назад
+ "построить типа общаги" гетто получается (если их всех собрать в одном месте)
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2k
Варг vitenok 9 минут назад
вы слишком хорошего мнения о европейских бомжах, это обоссаные цыгане, спившиеся нигеры и наркоманы... какая работа, какие общаги для них, там тока газовая камера поможет
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