Капсула для сна, чтобы защитить бездомных от холода ночью

Эти футуристические капсулы в немецком городе Ульм представляют собой убежища для бездомных, в которых они могут спать в зимние месяцы.
Город Ульм запустил творческую социальную программу, чтобы помочь бездомным найти ночное убежище, и 6 предпринимателей и технических экспертов принялись за эту задачу. Они создали серию спальных капсул или так называемых «гнезд», которые идеально подходят для тех, кто очень неохотно отправляется в традиционные убежища для бездомных.
Капсулы позволяют бездомным выспаться, а также согреться зимой, когда находиться на улице невероятно опасно. В капсулах могут разместиться до двух человек, а также их можно заблокировать изнутри, что обеспечивает полную безопасность.
Тем не менее, проект все еще находится на пилотной стадии - испытания все еще проводятся и разработка продолжается.
Тем не менее, проект все еще находится на пилотной стадии - испытания все еще проводятся и разработка продолжается.
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Флориан из команды Ulmer Nest пояснил, что, идея создания именно этого проекта принадлежит не им.
«Мы выбрали нескольких экспертов, задача которых заключалась в том, чтобы решить, над какой из присланных задач нам действительно придется работать 48 часов. И тогда город Ульм озвучил свою основную «проблему»: «У нас есть бездомные, которые не могут ходить в приюты, и мы не хотим, чтобы они замерзли насмерть». И наши специалисты выбрали это в качестве задачи, над которой мы будем работать».
«Мы выбрали нескольких экспертов, задача которых заключалась в том, чтобы решить, над какой из присланных задач нам действительно придется работать 48 часов. И тогда город Ульм озвучил свою основную «проблему»: «У нас есть бездомные, которые не могут ходить в приюты, и мы не хотим, чтобы они замерзли насмерть». И наши специалисты выбрали это в качестве задачи, над которой мы будем работать».
«Запрос поступил в четверг утром, в 8 часов утра. К вечеру пятницы родилась основная концепция гнезд, прототип, демонстрирующий форму, функциональность и процессы, там даже был прототип виртуальной реальности, чтобы иметь возможность испытать, каково это быть в одной из капсул - и мы не изменили ничего существенного позже», - рассказал Флориан о том, что произошло пару лет назад.
Он признал, что первоначальная идея прошла через много «доработок, развития и тестирования», пока не было готова для тестирования «в полевых условиях» прошлой зимой.
Приюты предназначены для использования только в экстренных случаях и не являются альтернативой обычному жилью.
«Этой зимой мы изменили детали наших дверей, чтобы повысить удобство использования как для людей, спящих в «гнездах», так и для проверяющих их социальных работников. Кроме того, мы потратили много времени на улучшение теплоизоляции и управления микроклиматом, чтобы иметь возможность поддерживать влажность и температуру на оптимальном уровне при ограниченном энергопотреблении. В связи с этим мы также улучшили связность Nests, интегрировав их в собственную беспроводную сеть IoT города Ульма », - поделился высокотехнологичными деталями капсул член команды Ulmer Nest.
В настоящее время команда оценивает различные будущие направления, в которых они могли бы использовать свой прототип. «Мы все еще работаем на уровне небольших прототипов и изучаем потенциальных пользователей (города) и способы производства большего количества гнезд. Если на это будет достаточный спрос», - сказал он.
«Гнезда» все еще находятся на стадии прототипа и постоянно разрабатываются предпринимателями и экспертами в области дизайна из Ульма.
Флориан рассказал Bored Panda, что жители Ульма очень положительно восприняли проект. «Мы даже наблюдали некоторые эффекты, о которых даже не мечтали, например, соседи, обеспечивающие ночующих гостей горячим чаем утром и тому подобное. Кроме того, городские власти всегда очень поддерживали и положительно отзывались о проекте, что нам очень помогло. А потом бывает много таких маленьких моментов, когда работаешь над гнездами в городе, и люди подходят, чтобы поблагодарить (и бездомные, и не бездомные). На самом деле это тоже много значит», - поделился он.
«Конечно, время от времени звучала и критика, но в основном со стороны правого популизма, который пытался настроить людей друг против друга. Мы стараемся как можно больше игнорировать это, поскольку нет точек соприкосновения, по которым можно спорить ».
«Конечно, время от времени звучала и критика, но в основном со стороны правого популизма, который пытался настроить людей друг против друга. Мы стараемся как можно больше игнорировать это, поскольку нет точек соприкосновения, по которым можно спорить ».
Жизнь может быть тяжелой (для некоторых из нас намного тяжелее, чем для других). Творческие люди, такие как предприниматели из Ульма, собираются вместе, чтобы каждый день находить решения серьезных проблем. Инициатива в Ульме, городе с населением более 126 тысяч человек, является прекрасным примером практичного и социально продуманного дизайна и, откровенно говоря, маленькой серебряной подкладкой, дающей надежду на будущее.
Некоторые бездомные могут не захотеть оставаться в обычных приютах по психологическим причинам или из-за того, что домашним животным, например собакам, не разрешают находиться в них. Так что «гнезда» - прекрасная альтернатива.
Единственный минус в том, что их ограниченное количество и ставят только зимой. Однако дизайнеры объяснили, что это не должно быть альтернативным жилым помещением. Скорее, это место, где можно переночевать во время чрезвычайной ситуации, чтобы бездомные не обморозились.
Единственный минус в том, что их ограниченное количество и ставят только зимой. Однако дизайнеры объяснили, что это не должно быть альтернативным жилым помещением. Скорее, это место, где можно переночевать во время чрезвычайной ситуации, чтобы бездомные не обморозились.
Проект Ulmer Nest был запущен по запросу города Ульм в рамках их временной инициативы по решению проблем «Wilhelmsbüro» в 2018 году. Команда, стоящая за проектом помощи бездомным, состояла из дизайнеров продуктов и интерфейсов, а также программного обеспечения и разработчиков оборудования.
Каждое «гнездо» по-прежнему собирается вручную, и их текущая стоимость выше, чем она будет после того, как будут завершены работы над прототипами. Капсулы хорошо изолированы, в них установлены солнечные батареи, и в них достаточно места для багажа и домашнего животного. «Гнезда» после использования проходят профессиональную уборку, чтобы обеспечить соблюдение приемлемых стандартов гигиены.
Некоторые люди до сих пор верят, что гнезда Ульмера - это арт-проект, но, несмотря на то, что они великолепно выглядят, они имеют реальное практическое применение, которое спасает жизни.
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Но когда это муниципальный проект, то конечно странно. Почему усилия не направлять на то, чтобы бездомных было меньше? (ну, я не имею в виду сокращение их поголовья)
Ответ очень простой: это долго, трудно и в общем никому не надо.
Вряд ли человек с рождения мечтает жить на улице. Многие да, привыкают и потом уже вернуться в социум не могут. Ну так надо направлять усилия на то, чтобы бездомных не становилось больше. Изучить причины и проблемы которые вытолкнули людей на улицы. Скорее всего это безработица, банковские проценты, ипотека. Значит нужно стимулировать биржи труда, стимулировать льготами компании которые работают с такими биржами. Ну и чего уж там скрывать, система борьбы с тунеядством тоже нужна. Гораздо проще вернуть в социум человека который стал на кривую дорожку, или оказался в бедственном положении нежели потом думать как каждому бомжу выдать по капсуле-туалету.
Или кто нибудь погрузит в машину и увезет
Или подожгут
А вообще, значительная часть бомжей являются таковыми по собственному желанию из "идейных" соображений.