FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 633 поста • 110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году

Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году (3 фото)

Автор:
30 января 2021 16:14
Сообщество : Пандемия
Метки: Роспотребнадзор   коронавирус   лето   маски   ограничения   прогнозы   
2569
3
Сдаётся мне, что много кто загадал под бой новогодних курантов, чтобы в этом году исчезли эти маски и ограничения. Так вот, возможно, нас услышали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Роспотребнадзор   коронавирус   лето   маски   ограничения   прогнозы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
120k
Игорь 3 часа назад
Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie 9 секунд назад
Рекомендую ПОповой или ПопОвой снять маску прямо сейчас и больше не надевать ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko 5 минут назад
ну все, выборы в штатах прошли, эпидемия больше не нужна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg 14 минут назад
Надежда только на 2022ой. Раньше - фантастика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Star Link 43 минуты назад
Не расслабляйтесь, китайцы еще ченить подкинут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Кот 54 минуты назад
Полтора года в общей сложности. Нормальный такой срок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Julia 56 минут назад
А источник информации-этот сайт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
Алексей Попов 56 минут назад
Вирусологи забыли добавить что маска от вируса защищает как кефир от поноса - может и поможет - но сомнительно - наверно они в школе просто на биологию не ходили и не в курсе размеров вируса. Врувсемсологи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Бухтей Алексей Попов Полчаса назад
Как бы это тебе сказать, чтобы не очень обидеть.
Вирусологи, в отличие от тебя, учились не только в школе.
А ты сейчас изображаешь собой Дуньку-плоскоземельщицу, у которой есть непрошибаемый аргумент - вы в глаза долбитесь что-ли, видно же что плоская!
1) вирусы сами по себе не летают, они летают в микрокаплях слизи
2) на вики есть внятная статья про hepa - прочитай
3) фильтрующие свойства разных масок, фильтров и респираторов для разных загрязнений уже стопицот лет как тщательно изучены, проверены мнократно
да, для этого клятского вируса тоже проверили, есть научные работы по вопросу.
4) просто запомни, что если ты в каком-то деле не специалист, нет ни опыта ни специального образования, то лучше б тебе не критиковать профи. Опозоришься, вот как сейчас.
Потому что тобой движет эффект Даннинга-Крюгера.
Тоже почитай, кстати, что это такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vfrcbvec Бухтей 21 минуту назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Видимый Свет Час назад
Как они поняли, что ситуация улучшилась, если врачи сами признают, что ПЦР тест врет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Бухтей Видимый Свет 47 минут назад
Он не настолько сильно врёт, чтобы не замечать динамику.
Кроме того есть тесты на оба вида антител. Эти тесты весьма точны и хороши для выявления больных и переболевших. К сожалению тесты антител не годятся для выявления заразных на стадии инкубационного периода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Агафон Час назад
Не покидает до сих пор ощущение, что это всë какая-то грандиозная афера 21 века.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Отменят... а потом зомбиапокалипсис)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Роман Свиридов 2 часа назад
Когда "свечные заводики" отобъют вложенное в них, тогда и маски отменят, а до этого ни-ни: третья, четвертая...десятая волна + новые мутации и прочее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Е-Лена 2 часа назад
Это политический вопрос, а не медицинский. Так что - прогнозировать надо, исходя из других соображений... ПМСМ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Кукулькан 2 часа назад
Вирус рекомбинирует. Зарадая миллионы тел, приспосабливается и адаптируется миллионы раз, приобретая новые навыки. Встраивается в геном, вызывая последующий рост мутаций клеток. Краткосрочная перспектива непредсказуема. Долгосрочная однозначна: взрывной рост онкологических заболеваний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza 3 часа назад
лучшебы эта коза сказала когда бабло мне обратно придет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Азат Баширов 3 часа назад
Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
val 3 часа назад
Закончится этот вирус - начнется другая хвароба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Миша 3 часа назад
Какой мржет быть сезонный характер, если впервые диагноз «COVID-19» поставили 1 декабря 2019 года, и до сих пор с ним, теперь и с мутациями инфекции, идёт борьба. Странный сезон, сдаётся мне, что эта Анна Попова рано разулыбалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza Миша 3 часа назад
бл с языка снял, границы сезонам хотябы сказала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
ann Миша 2 часа назад
На самом деле еще раньше! В 2017 появились первые «респераторщики» с отключенным нюхом, высокой температурой , которые появлялись после поездок заграницу или после контакта с путешествинниками, появились теплой весной 2017!
потом поголовно либо к пулманологу уходили либо в урологию попадали в достаточно плохом состоянии... Вирус тогда был слабый, но уже тогда понимали что жто что то новое какая то фигня... у врачей схемы не было , звучали первые робкие голоса о новой заразе... никто не прислушался -это типо орвишка атипичная вот мол и все. Вот вам и орвишка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 3 часа назад
Обычно маски снимают с тех, кто глаза закрыл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun 3 часа назад
Продажи губной помады в прошлом году, поди, упали совсем))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Вари правильно Вари правильно Отпуск во время "чумы": какие справки и документы потребуют у туристов этим летом Отпуск во время "чумы": какие справки и документы потребуют у туристов этим летом Робот-продавец будет напоминать японцам о масках Робот-продавец будет напоминать японцам о масках "Цирк устроила": женщина надела в магазин маску с прорезью, но продавцы креатив не оценили "Цирк устроила": женщина надела в магазин маску с прорезью, но продавцы креатив не оценили У российских летучих мышей нашли коронавирус У российских летучих мышей нашли коронавирус В Индонезии мужчин, которые не носят маски, заставляют отжиматься от пола В Индонезии мужчин, которые не носят маски, заставляют отжиматься от пола
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76577



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
63
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку
0
20
Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
0
212
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне...
Как правильно копить деньги: с чего начать и какие ошибки не стоит совершать
2
29
Как правильно копить деньги: с чего начать и какие ошибки не стоит совершать
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#сша#прикольные#город#люди#СССР#в мире#дикая природа
#фото#прикол#кино#факты#история#дом#приколы#на различный вкус#актеры#картинки
#животные#природа#Россия#навальный#подборка#знаменитости#смешные#Разное#девушки#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться