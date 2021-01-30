Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году

Сдаётся мне, что много кто загадал под бой новогодних курантов, чтобы в этом году исчезли эти маски и ограничения. Так вот, возможно, нас услышали.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу, сообщила, что по предварительным подсчётам снижение заболеваемости коронавирусом можно ожидать уже к началу весны. Да и отказаться от ношения масок в общественных местах можно будет уже в этом году.
Зловредный Covid-19, как и любой респираторный вирус, имеет сезонный характер. Попова отметила, что уже сейчас около 25% россиян уже имеют антитела к коронавирусу. Мы научились жить в сложной эпидемиологической ситуации и стали более ответственно подходить к своему здоровью.
С мнением главы Роспотребнадзора согласен и вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Его сценарий развития событий ещё более оптимистичен. Он уверен, что уже к лету 2021 года от масок можно будет отказаться. Это произойдёт благодаря увеличению коллективного иммунитета к вирусу. А как вы считаете, сбудутся ли эти прогнозы?
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Вирусологи, в отличие от тебя, учились не только в школе.
А ты сейчас изображаешь собой Дуньку-плоскоземельщицу, у которой есть непрошибаемый аргумент - вы в глаза долбитесь что-ли, видно же что плоская!
1) вирусы сами по себе не летают, они летают в микрокаплях слизи
2) на вики есть внятная статья про hepa - прочитай
3) фильтрующие свойства разных масок, фильтров и респираторов для разных загрязнений уже стопицот лет как тщательно изучены, проверены мнократно
да, для этого клятского вируса тоже проверили, есть научные работы по вопросу.
4) просто запомни, что если ты в каком-то деле не специалист, нет ни опыта ни специального образования, то лучше б тебе не критиковать профи. Опозоришься, вот как сейчас.
Потому что тобой движет эффект Даннинга-Крюгера.
Тоже почитай, кстати, что это такое.
Кроме того есть тесты на оба вида антител. Эти тесты весьма точны и хороши для выявления больных и переболевших. К сожалению тесты антител не годятся для выявления заразных на стадии инкубационного периода.
потом поголовно либо к пулманологу уходили либо в урологию попадали в достаточно плохом состоянии... Вирус тогда был слабый, но уже тогда понимали что жто что то новое какая то фигня... у врачей схемы не было , звучали первые робкие голоса о новой заразе... никто не прислушался -это типо орвишка атипичная вот мол и все. Вот вам и орвишка...