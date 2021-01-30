Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году

Сдаётся мне, что много кто загадал под бой новогодних курантов, чтобы в этом году исчезли эти маски и ограничения. Так вот, возможно, нас услышали.

0 Источник: Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу, сообщила, что по предварительным подсчётам снижение заболеваемости коронавирусом можно ожидать уже к началу весны. Да и отказаться от ношения масок в общественных местах можно будет уже в этом году.

0 Источник: Зловредный Covid-19, как и любой респираторный вирус, имеет сезонный характер. Попова отметила, что уже сейчас около 25% россиян уже имеют антитела к коронавирусу. Мы научились жить в сложной эпидемиологической ситуации и стали более ответственно подходить к своему здоровью.