"Надевай маску или танцуй вместе с нами": гробовщики призвали позаботиться о своем здоровье

Похоронные танцоры из Ганы и раньше использовали свою известность, чтобы напомнить людям о необходимости быть осторожными в пандемию. Весной нынешнего года они записали ролик в поддержку карантина со слоганом «Сидите дома — или мы будем танцевать с вами!», потом публично благодарили врачей за их саомотверженный труд. Ставшие мемом гробовщики вместе со своим лидером Бенджамином Айду не устают повторять: будьте осторожны, иначе их команде придется поближе познакомиться с каждым ковид-диссидентом.