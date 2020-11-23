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"Надевай маску или танцуй вместе с нами": гробовщики призвали позаботиться о своем здоровье

"Надевай маску или танцуй вместе с нами": гробовщики призвали позаботиться о своем здоровье (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 16:48
Сообщество : Пандемия
Метки: гробовщики   коронавирус   маски   мем   пандемия   ритуальный танец   смешно   
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Известные на весь мир танцующие парни стали лицом бренда, выпускающего индивидуальные маски и носки. Африканский производитель этой продукции снял рекламный клип, в котором гробовщики, прежде чем начать ритуал, надевают яркие средства защиты. Похоже, кое-кто в ближайшем будущем имеет все шансы обогатиться.

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Метки: гробовщики   коронавирус   маски   мем   пандемия   ритуальный танец   смешно   
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8  комментариев
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29k
Азат Баширов 2 минуты назад
"Надевай маску или танцуй вместе с нами": гробовщики призвали позаботиться о своем здоровье
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1k
zenon 41 минуту назад
Маски на носки - чудесно.
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15k
nobody® Час назад
Сначала за них это придумали в социальной рекламе, а теперь они масками торгуют
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9k
Великий Кормчий Час назад
"Надевай маску или танцуй вместе с нами": гробовщики призвали позаботиться о своем здоровье
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13k
Hairy. Час назад
Носки прикольные.
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7k
Cornho 2 часа назад
"Известные на весь мир"?
Я их вижу впервые.
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8k
arhshed Cornho Час назад
Несчастный человек. А вообще дело не в танце (мало ли, что там у этих негров в Гане) а в запоминающейся мелодии.
Ссылка www.youtube.com
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7k
Cornho arhshed 50 минут назад
Почему несчастный?? Минуты просмотра этого ролика мне хватило, чтобы понять насколько я был счастливее, не зная его и не слышав этих адских звуков. Но всё равно спасибо.
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