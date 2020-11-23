"Надевай маску или танцуй вместе с нами": гробовщики призвали позаботиться о своем здоровье

Известные на весь мир танцующие парни стали лицом бренда, выпускающего индивидуальные маски и носки. Африканский производитель этой продукции снял рекламный клип, в котором гробовщики, прежде чем начать ритуал, надевают яркие средства защиты. Похоже, кое-кто в ближайшем будущем имеет все шансы обогатиться.
Африканский производитель масок и носков создал рекламу своей продукции, которая, думаем, будет раскупаться как горячие пирожки. AfriSocks записали ролик с танцующими гробовщиками. Бравые черные парни в клипе надевают носки и призывают зрителей носить маски.
Похоронные танцоры из Ганы и раньше использовали свою известность, чтобы напомнить людям о необходимости быть осторожными в пандемию. Весной нынешнего года они записали ролик в поддержку карантина со слоганом «Сидите дома — или мы будем танцевать с вами!», потом публично благодарили врачей за их саомотверженный труд. Ставшие мемом гробовщики вместе со своим лидером Бенджамином Айду не устают повторять: будьте осторожны, иначе их команде придется поближе познакомиться с каждым ковид-диссидентом.
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