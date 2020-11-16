Робот-продавец будет напоминать японцам о масках

Робот по имени Робови следит за поведением покупателей в магазине. Он требует у каждого надеть маску, а также предостерегает тех, кто подходит слишком близко друг к другу, не соблюдая социальную дистанцию. Для робота, разработанного Международным институтом современных технологических исследований в Киото, служба в магазине в Осаке стала учебной практикой. Если она будет успешной, подобные роботы по всей Японии будут заменять продавцов в магазинах, чтобы не подвергать сотрудников магазина опасности заражения коронавирусом.

Заложенная в Робови программа позволяет ему различать 270 наименований товаров из ассортимента магазина и консультировать покупателей. Он подходит к покупателем с вопросом: "Что вы ищете?" и помогает найти товар, провожая человека к нужной полке.