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Робот-продавец будет напоминать японцам о масках

Робот-продавец будет напоминать японцам о масках (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 10:59
Сообщество : Пандемия
Метки: коронавирус   магазин   маски   негуманоидный контроль   пандемия   робот   социальная дистанция   япония   
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Японские роботы идут в ногу со временем! Робот-помощник в одном из магазинов Осаки теперь не только помогает покупателям выбрать товар, но и следит за тем, чтобы все носили маски и соблюдали социальную дистанцию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: коронавирус   магазин   маски   негуманоидный контроль   пандемия   робот   социальная дистанция   япония   
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1  комментарий
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Игорь 18 минут назад
Социальная дистанция - это дистанция между Вами(нами) и саудовским принцем. А тут уместно говорить просто "дистанция".
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