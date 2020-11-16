Робот-продавец будет напоминать японцам о масках

Японские роботы идут в ногу со временем! Робот-помощник в одном из магазинов Осаки теперь не только помогает покупателям выбрать товар, но и следит за тем, чтобы все носили маски и соблюдали социальную дистанцию.
Этого забавного робота в красной майке зовут Робови. Он работает продавцом-консультантом в одном из магазинов Осаки. Сейчас в его обязанности входит напоминать посетителям о необходимости носить маски и поддерживать социальную дистанцию, и он успешно справляется со своими обязанностями, научившись различать лица людей в масках и без.
Робот по имени Робови следит за поведением покупателей в магазине. Он требует у каждого надеть маску, а также предостерегает тех, кто подходит слишком близко друг к другу, не соблюдая социальную дистанцию. Для робота, разработанного Международным институтом современных технологических исследований в Киото, служба в магазине в Осаке стала учебной практикой. Если она будет успешной, подобные роботы по всей Японии будут заменять продавцов в магазинах, чтобы не подвергать сотрудников магазина опасности заражения коронавирусом.
Заложенная в Робови программа позволяет ему различать 270 наименований товаров из ассортимента магазина и консультировать покупателей. Он подходит к покупателем с вопросом: "Что вы ищете?" и помогает найти товар, провожая человека к нужной полке.
Заложенная в Робови программа позволяет ему различать 270 наименований товаров из ассортимента магазина и консультировать покупателей. Он подходит к покупателем с вопросом: "Что вы ищете?" и помогает найти товар, провожая человека к нужной полке.
Благодаря технологии распознавания лиц, Робови умеет различать лица людей без масок и вежливо просит надеть маску. Как полагают психологи, покупатели с большей охотой будут слушаться машину, чем живого человека, требующего ношения маски, - так что и здесь робот может оказаться эффективнее живого продавца.
Испытания Робови планируется завершить к середине ноября, однако, по словам разработчиков, они при необходимости могут быть продлены. На данный момент представители разрабочика через камеры и сенсоры робота следят за его работой, контролируя точность распознавания как товаров, так и людей без масок. В ходе испытаний каждую просьбу робота надеть маску должен подтвердить живой оператор. По окончании испытаний, если выяснится, что система работает исправно, роботу доверят самостоятельное принятие решений.
Испытания Робови планируется завершить к середине ноября, однако, по словам разработчиков, они при необходимости могут быть продлены. На данный момент представители разрабочика через камеры и сенсоры робота следят за его работой, контролируя точность распознавания как товаров, так и людей без масок. В ходе испытаний каждую просьбу робота надеть маску должен подтвердить живой оператор. По окончании испытаний, если выяснится, что система работает исправно, роботу доверят самостоятельное принятие решений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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