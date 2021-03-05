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15 поразительных рекламных решений, которые вызывают настоящий восторг

15 поразительных рекламных решений, которые вызывают настоящий восторг (16 фото)

Автор:
05 марта 2021 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Поразительные   Творения   восторг   настроение   посмотреть   прогресс   реклама   
3405
16

Реклама является не только двигателем прогресса, она также дарит хорошее настроение, творческий подход и учит самоиронии. Именно поэтому Международный Фестиваль Рекламы невероятно популярен. В этом посте собраны творения рекламщиков, на которые действительно стоит посмотреть.

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Метки: Поразительные   Творения   восторг   настроение   посмотреть   прогресс   реклама   
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7  комментариев
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468
Roman Ivanov 3 часа назад
На последнем фото девице бреет мохнатую киску... Простите, не удержался)))
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1k
Хрюн Моржов Полчаса назад
Эх, жаль, что это всё фестивальная реклама. Т.е. то, что делается для отраслевых конкурсов, а не для настоящих размещений. Я бы лучше на такую рекламу смотрел, а не на моргенштерна в ролике альфабанка.
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0
saturn 2 часа назад
Класс
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1k
Леонид 2 часа назад
Социальная реклама против коррупции- Вы это серьёзно?
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Реклама айфона
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5k
Андрей Крылов 3 часа назад
Как п мне. то это всё полная х**ня. Рекламщики нынче вовсе страдают недостатком талантов. 90% такая херота, что просто тошнит! Редкие исключения из правил радуют. Хотя я вовсе ненавижу рекламу (как почти все нормальные люди) Но бывает и качественная. с юмором и задором. Но тут не про то. Лично мне, что тут показали, - разновидность кала.
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11k
поручик Ржевский Андрей Крылов 2 часа назад
Согласен, а мне вот такая нравится...
Ссылка www.youtube.com
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