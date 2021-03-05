15 поразительных рекламных решений, которые вызывают настоящий восторг

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Реклама является не только двигателем прогресса, она также дарит хорошее настроение, творческий подход и учит самоиронии. Именно поэтому Международный Фестиваль Рекламы невероятно популярен. В этом посте собраны творения рекламщиков, на которые действительно стоит посмотреть.
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Реклама против алкоголя. Фраза слева: "Сейчас вы видите это", фраза справа: "а теперь нет".
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