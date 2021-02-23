Быт на войне, вторая чеченская кампания

В землянке освещались сперва соляркой в консервной банке или патроне, потом как-то раз нам выдали комбижир - вот он хорошо горит, почти не коптит. А от соляры все морды чёрные.

Спали на спальниках, укрывшись бушлатом. У некоторых были подушки, тоже с зачисток. Кстати чехлы от спальников мы брали с собой на дембель, как сумки.

Магнитола у нас была в землянке, запитали её от аккумулятора БМП, провода прикопали. Но Европу плюс не поймать, в основном радиостанция "Чечня свободная".



конец февраля 2001 года:

в Ханкале было не уютно - без оружия всё таки, не вдалеке чернеет город постапокалипсис - Грозный. На пересылке ожидая отправки давили вшей 12 часов при -10,



В Моздоке сошли с вертушки и последний шмон с собаками, со стволами - как зеков.

Далее полная анархия! 10 часов до поезда - посадочная бронь при нас, в карманах ветер. Хорошо гуманитаркой запаслись некоторые продуманные контрабасы: шарфы мохеровые, шапочки спортивные.



Отвлекусь за гуманитарку: она нас всех очень удивляла во взводе, зачем нам её выдавали? эти шапки нелепые спортивные, шарфы мохеровые, неказистые варежки. Сперва я думал, что это какие то остатки помощи не дошедшие до гражданского населения. Нет. Эта гум.помощь предназначалась именно нам. В каждой коробке лежали письма-открытки сделанные детскими руками и начинались они примерно одинаково проникновенно: Дорогой солдат...

читая эти открытки, я почему то испытывал неловкость перед детьми искренне их написавших.



Меняли гуманитарку на водку у экспедиторов товарных вагонов. Тупо, ходишь вдоль состава, стучишь в ворота вагон:

- Надо? Водка есть?

- Залазь!

И происходит бартер со снятием пробы. И вот такая орава диких беспризорников вываливается в Харькове, это первая большая остановка была - все жрать хотят, поэтому беспредел на перроне получился сам собой - ходят лотошницы: с пирогами, пивом пирожными, всё расхватали у них, мол в вагоне расплатимся и привет!



И вот мы, одичавшие мужики, оказались среди людей в Москве, топча своими видавшими виды кирзачами твёрдый грунт метрополии. Как же приятно и легко идти по твёрдой поверхности! В электричке везущей до части на нас оборачивались, и я слышал краем уха: "С войны".