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Быт на войне, вторая чеченская кампания

Быт на войне, вторая чеченская кампания (10 фото)

Автор:
23 февраля 2021 10:44
Сообщество : Военное
Метки: Война в Чечне   Россия   быт   вторая чеченская кампания   
1585
10
Сегодня праздник и вспоминать о боях, а тем более писать о них - не хочется, да и тяжело это. Куда проще и веселее воскресить в памяти армейский военный быт: что ели, что пили, на чём ели и пили, где спали, откуда черпали информацию, как мылись, что курили и прочее.
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Метки: Война в Чечне   Россия   быт   вторая чеченская кампания   
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4  комментария
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Вши у бойцов - ротный говно!
А если у контрастов, тем более, и они тоже.
На позиции первым делом рыли туалет, вторым делали баню.
Баня - двойная палатка с хорошей печью, пол из крышек ящиков, под ним четыре ямы, почти по кубу, для грязной воды. Горячая вода - специально выделенная самая убитая кухня, КП-130.
За сутки пропускалось 40-45 человек. За неделю были вымыты все. Банные дни начинались на вторые сутки, как вставали на место. Больше 20 дней на одной позиции не стояли, только вначале под Грозным, дней 30 декабрь-январь 95. Первый раз помыли бойцов на старый НГ.
Все белье новое (с прачечной) смотрел обязательно, один раз старшина алкаш привез вшей с Моздока, сжёг весь тюк, как он не ныл.
Не одной вошки, за всю компанию

С Праздником всех причастных!
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6k
klop 3 часа назад
// И вот такая орава диких беспризорников вываливается в Харькове //

А при чем тут Харьков?
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49k
stabskapitan klop 2 часа назад
паровоз на Москву и Питер через Харьков раньше ездил
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1k
Владимир Порохин stabskapitan Час назад
Хрен знает , я участник "второй" (срочник) туда попал по трассе Левашово Ан-12 (военный аэродром) -Моздок-Гудермес . А возвращался Гудермес - спец поезд до Прохладного - электричка до Мин вод , и поезд Минводы-Питер , Москву объехали по окружной дороге . В Харьков мы не заезжали .
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