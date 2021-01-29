Швейцарские ученые объяснили причины гибели группы Дятлова

Официально происшествие признано несчастным случаем, хотя среди альтернативных предположений высказывались самые невероятные и даже фантастические причины, которые привели к гибели туристов 2 февраля 1959 года в районе горы Холатчахль. Этой загадкой заинтересовались и швейцарские ученые, построившие аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты.
27 января 1959 года группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова отправилась в продолжительный двухнедельный поход по горам Северного Урала.
Сложность мероприятия, отстутствие должного опыта у участников похода, а также суровые климатические условия тех мест привели к трагедии - группа в полном составе погибла в ночь на 2 февраля 1959 года.
×
И хотя по официальным данным гибель туристов была названа несчастным случаем, произошедшим под "под влиянием непреодолимой силы природы", из-за отсутствия точных сведений появилось много альтернативных версий, приведших к трагедии. Среди них выдвигались и фантастические - от участия в этом деле инопланетян, снежного человека, зова Полярной звезды до конспирологических. Ряд независимых исследователей настаивали на военном следе в этой истории, выдвигая предположение, что участники похода зашли на территорию секретных испытаний, проводившихся в горах, и потому были ликвидированы как свидетели.
Между тем, технические эксперты придерживались вполне прозаической точки зрения без мистики и конспирологии, заявляя о том, что причиной гибели группы Дятлова стала подвижка снежно-ледового пласта. Ошибкой туристов была установка палатки на склоне горы. Ее стойки, заглубленные в снег при установке, испытывали очень сильное давление снежной массы со стороны вершины склона. Во время подвижки пласта с ледяной коркой, палатку сдавило словно прессом, что заставило туристов экстренно выбираться из нее, разрезав полотно. Эксперты считают, что именно в это время туристы которые спали поперек палатки головой к вершине, получили тяжёлые травмы от ледяного удара. Они не смогли выбраться из своего убежища. А те, кому посчастливилось выбраться раньше, чем снежно-ледяной пласт накрыл палатку, ушли от нее в чем были вниз по склону и, конечно, скончались позже от переохлаждения. Сдвиг же пласта мог произойти из-за нарушения его целостности, в чем тоже косвенно были виноваты туристы, копавшие яму в снегу под палатку. Под влиянием сильного ветра с вершины он пришёл в движение, что и привело к трагедии.
Йохан Гауме (Johan Gaume), руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), и Александр Пузрин из Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха, для проверки этой гипотезы построили модель лавинообразного схода снежного пласта.
По их оценкам лавина могла возникнуть не сразу, а через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить свою палатку от ветра, что соответствует расчетному времени аварии. Швейцарские исследователи также смоделировали повреждения, которые сход пласта мог нанести людям, и эти результаты также тождественны травмам туристов, описанных в материалах следствия.
По их оценкам лавина могла возникнуть не сразу, а через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить свою палатку от ветра, что соответствует расчетному времени аварии. Швейцарские исследователи также смоделировали повреждения, которые сход пласта мог нанести людям, и эти результаты также тождественны травмам туристов, описанных в материалах следствия.
Исследователи считают, что причинами трагедии стало сочетание нескольких факторов: во-первых, неровная топография, во вторых, повреждение снежного пласта, а также низовой ветер, который дул все время и нагонял снег, что лишь увеличивало нагрузку на нарушенный пласт. Между тем, сход лавины следователи называли в качестве одной из первой версий трагедии, однако она не была единственной из-за некоторых несостыковок: недостаточно велик угол склона, не вполне типичные травмы у пострадавших. Кроме того, лавина, по мнению следствия, должна была сойти сразу после нарушения склона, а не через 9 часов. Однако следователи рассматривали версию классической массивной лавины, а не сход снежно-ледяного пласта. И если отталкиваться от последней версии, то она весьма правдоподобна.
"Одна из основных причин, по которой гипотеза лавины до сих пор не получила полного признания, заключается в том, что власти не предоставили объяснения механизма того, как это произошло, — приводятся в пресс-релизе EPFL слова Гауме. — Мы же используем данные о трении снега и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая плитообразная лавина могла сойти на пологом склоне, оставляя мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, аналогичным наблюдаемым. И конечно, мы объясняем временную задержку между моментом, когда команда врезалась в склон, и запуском события".
"Одна из основных причин, по которой гипотеза лавины до сих пор не получила полного признания, заключается в том, что власти не предоставили объяснения механизма того, как это произошло, — приводятся в пресс-релизе EPFL слова Гауме. — Мы же используем данные о трении снега и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая плитообразная лавина могла сойти на пологом склоне, оставляя мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, аналогичным наблюдаемым. И конечно, мы объясняем временную задержку между моментом, когда команда врезалась в склон, и запуском события".
Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment, хотя авторы этой работы признают, что их выводы предварительны и были сделаны на основании численного моделирования.
Уральский исследователь выдвинул еще одну версию гибели группы Дятлова
Валентин Дегтерев, сопоставив все факты, пришел к выводу, что туристов все-таки убили. Исследователь оперировал данными уголовного дела. В доказательство этой версии он выложил архивные фото и рассказал о своем видении причин трагедии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые достопримечательности
- Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы
- 40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир
- Реальные судьбы в "Титанике"
- 5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
Не тот спирт купили. Не этиловый а метиловый купили, разом жахнули для сугреву. Когда поняли что не тот выпили, пошли глюки и паника. Побежали в панике к ручью чтобы водой отпиться.
Но это бы их не спасло.
Всё банально просто.
И сколько можно это мусолить?
"ТЫ, НАПРИМЕР МНОГО ДУМАЕШЬ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА? А КАКОЕ ВРЕМЯ БЫЛО!" (с) "Обратной дороги нет"
Уйдёт их поколение мы следом......И станет эта история легендой. В которой уже никто и никогда разбираться не будет.А в "критических днях" какой-нить тик-токерши будут.