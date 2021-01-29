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Швейцарские ученые объяснили причины гибели группы Дятлова

Швейцарские ученые объяснили причины гибели группы Дятлова (8 фото)

Автор:
29 января 2021 11:00
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Холатчахль   аналитическая модель   гибель Дятлова   гипотезы   интересно   палатка   сход снега   
3167
8
Официально происшествие признано несчастным случаем, хотя среди альтернативных предположений высказывались самые невероятные и даже фантастические причины, которые привели к гибели туристов 2 февраля 1959 года в районе горы Холатчахль. Этой загадкой заинтересовались и швейцарские ученые, построившие аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты.
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Метки: Холатчахль   аналитическая модель   гибель Дятлова   гипотезы   интересно   палатка   сход снега   
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18  комментариев
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17k
SolomonA 2 часа назад
Пока британские не объяснят - не поверю.
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1k
Konradini Полминуты назад
Ну думаю, где же? Так вот же: "...власти не предоставили объяснения..."
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5k
Дмитрий 16 минут назад
Вы сериал смотрели? Там все детально описано!! А то - лавина какая-то!!
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28k
LEPA 17 минут назад
Как,мля,у Салтыкова-Щедрина! Если я усну,а проснусь через 100 лет и меня спросят,что сейчас постят на Фишках? Я отвечу: как погибла групп Дятлова!
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Да сколько можно то!?
Не тот спирт купили. Не этиловый а метиловый купили, разом жахнули для сугреву. Когда поняли что не тот выпили, пошли глюки и паника. Побежали в панике к ручью чтобы водой отпиться.
Но это бы их не спасло.
Всё банально просто.
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96k
дедушка ленина 38 минут назад
Верю швейцарцам. они на этом собаку съели. Ну, и швейцарская дотошность. Кому не знать, как им.
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1k
Алексей 38 минут назад
Судя по фотографиям одеты эти дятловцы были как гавроши. Какие-то сиротские полупердончики, курточки на рыбьем меху, трикотажные шапочки... Удивительно, что они умудрились так далеко зайти и не замерзли по дороге
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2k
Mellivora 43 минуты назад
Нет млядь,человеку легче поверить в йети, НЛО, супер-спецназ КГБ, психо-облучение, чем в естественные причины типа подвижки снежного пласта,ветра и прочего.
И сколько можно это мусолить?
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2k
tessio 52 минуты назад
Как я понял, ничего нового - убили их холод, метель и не готовность в таких условиях (крайне суровых) выживать. Но ещё добавили какую-то особую физическую природу схода лавины на пологом склоне.
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873
no_fate 55 минут назад
Туристов убили в другом месте, потом тела перенесли туда, где их якобы обнаружили. Такая версия выглядит наиболее реальной после анализа десятка различных публикаций за последние 10 лет. За что их убили - вот это уже более сложный вопрос и дает широчайший простор для теорий. Про лавину - вообще смешно, палатку сорвало бы с места даже незначительное кол-во снега, чего уж говорить про версию что сошел снежный пласт, а там даже лыжи, используемые в качестве опорных жердей для палатки, остались стоять вертикально.
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12k
Пумба no_fate 14 минут назад
Ну очевидно же! Убили их (предварительно изнасиловав) рептилоиды с планеты Нибиру, залетавшие за золотым корнем к местным Йетти, проводившим ритуал богу Ктулху. Дятловцы их увидели, стали смеяться и тыкать пальцами. Кому ж такое понравится?! Вот рептилоиды в состоянии аффекта их и того... Третьим заседанием Верховного Суда Новой Галактической Республики от 56.25.13 518 255 369 гг (галактического года) полностью оправданы, конфискованные в качестве вещественных доказательств страпоны, два розовых слоника и валенки возвращены владельцам.
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3k
Taf Taffus 57 минут назад
Швейцарцы знают толк. У них своих "дятловых" в год не одна штука обнаруживается.
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Почему молчат британские ученые? Тему не закроют пока они не выскажутся. Уже в в Швейцарии открыли швейцарских ученых, а британские все молчат. Они играют на наших нервах, испытывают наше терпение!
Почему молчат британские ученые? Тему не закроют пока они не выскажутся. Уже в в Швейцарии открыли швейцарских ученых, а британские все молчат. Они играют на наших нервах, испытывают наше терпение!
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3k
Борис Карабанов Час назад
Так ведь, выяснили уже! Это злые КГБ-шники вместе с инопланетянами убили туристов низколетящей секретной ракетой с неизвестным излучением. Разве не так?
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7k
kaboza Борис Карабанов Час назад
еще путино-навальный-кеннеди след забыли
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Чем больше времени проходит тем большему количеству народонаселения похер на ЭТО. А молодняк вообще не знает , что ЭТО такое.
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646k
Result Автор поста Гёз Уленшпигель Час назад
Если исследовать то, что интересно молодняку, придется копаться в Бузовой, Тик-Токе и иже с ними. Оно кому-то надо?
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33k
Гёз Уленшпигель Result Час назад
Я имел в виду , что время делает своё дело.
"ТЫ, НАПРИМЕР МНОГО ДУМАЕШЬ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА? А КАКОЕ ВРЕМЯ БЫЛО!" (с) "Обратной дороги нет"
Уйдёт их поколение мы следом......И станет эта история легендой. В которой уже никто и никогда разбираться не будет.А в "критических днях" какой-нить тик-токерши будут.
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