Швейцарские ученые объяснили причины гибели группы Дятлова

Исследователи считают, что причинами трагедии стало сочетание нескольких факторов: во-первых, неровная топография, во вторых, повреждение снежного пласта, а также низовой ветер, который дул все время и нагонял снег, что лишь увеличивало нагрузку на нарушенный пласт. Между тем, сход лавины следователи называли в качестве одной из первой версий трагедии, однако она не была единственной из-за некоторых несостыковок: недостаточно велик угол склона, не вполне типичные травмы у пострадавших. Кроме того, лавина, по мнению следствия, должна была сойти сразу после нарушения склона, а не через 9 часов. Однако следователи рассматривали версию классической массивной лавины, а не сход снежно-ледяного пласта. И если отталкиваться от последней версии, то она весьма правдоподобна.



"Одна из основных причин, по которой гипотеза лавины до сих пор не получила полного признания, заключается в том, что власти не предоставили объяснения механизма того, как это произошло, — приводятся в пресс-релизе EPFL слова Гауме. — Мы же используем данные о трении снега и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая плитообразная лавина могла сойти на пологом склоне, оставляя мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, аналогичным наблюдаемым. И конечно, мы объясняем временную задержку между моментом, когда команда врезалась в склон, и запуском события".